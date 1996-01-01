bp'nin sürdürülebilirlik performansının izlenmesine yönelik 10 yeni hedefi uygulamaya koyuyoruz

bp'nin en son Sürdürülebilirlik Raporu, iş gücümüz için çalışma koşullarını iyileştirmekten temiz enerji portföyü geliştirmeye ve kullandığımız temiz suyu yerine koyma amaçlarına kadar amacımızın, enerji dönüşümündeki ticari fırsatların ve toplum ve çevrenin ihtiyaçlarının birbiriyle ne şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.
bp, bu rapor vasıtasıyla beşi insanlar, beşi de gezegen için olmak üzere 10 yeni hedefi uygulamaya koyuyor. Bu hedefler, geçtiğimiz yılın Şubat ayında amacımızı ve sıfır emisyon hedefimizi desteklemek için belirlemiş olduğumuz iklimle ilişkili 10 hedefimize eklenmiş durumda.
Rapor ayrıca sadece sera gazı emisyon hedefleri ve amaçları konusunda değil aynı zamanda ticari performans ve ortaklıklar konusundaki stratejimiz kapsamında kaydettiğimiz ilerlemelere ilişkin bilgi veriyor.
bp’nin CEO'su Bernard Looney şunları söylüyor: "Finansal performansımızın takip edilmesi için nasıl ki nakit akışı, maliyetler ve hissedar getirisi gibi referans noktalarımız mevcutsa şimdi de sürdürülebilirlik performansımızın izlenmesi için sera gazı azaltımları, tükettiğimiz temiz suyu yerine koymak ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda insan haklarında ilerleme kaydetmek gibi referans noktalarımız bulunuyor.
Bu da bize kârın ve amacın e yatırımcılar, çalışanlar ve toplumdan oluşan tüm paydaşlarımız için uzun vadeli sürdürülebilir değer sunma hedefine ulaşılmasını birlikte nasıl sağlayabileceğini gösteriyor."
Hatırlatma:
Şubat 2020'de "insanlar ve gezegenimiz için enerjiyi yeniden tasarlamak" şeklinde yeni bir amacımızı devreye soktuk.
İklim konusuna en büyük önemi vererek, bp'yi 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyon seviyesine getirmek ve dünyanın da bu noktaya ulaşmasına yardımcı olmak için 10 hedef belirledik. Şimdi 10 ek hedefi daha uygulamaya koyuyoruz.
Bunların beşi gezegenimizi korumaya yardımcı olmayı, diğer beşi de insanların hayatını iyileştirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik çerçevemizi de toplam 20 hedefimiz tanımlıyor.
Yeni rapor sürdürülebilirlik çerçevemizi uygulamaya koyduğumuz bu olağanüstü bir yılda bp'nin sürdürülebilirlik performansı ve sıfır emisyon hedefleri konusunda kaydettiği ilerlemeleri, ticari projelerini ve ortaklıkları hakkındaki performansına ilişkin güncel bilgiler sunuyor.