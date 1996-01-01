bp'nin sürdürülebilirlik performansının izlenmesine yönelik 10 yeni hedefi uygulamaya koyuyoruz

10 sıfır emisyon hedefimize şimdi temiz su tasarrufu yapmak, biyoçeşitliliği geliştirmek ve adil bir enerji geçiş sürecinde işçileri ve toplulukları desteklemek gibi insanların hayatında iyileştirme yapmayı ve gezegenimizi korumayı hedefleyen 10 yeni bp hedefi daha eklendi.

bp'nin en son Sürdürülebilirlik Raporu, iş gücümüz için çalışma koşullarını iyileştirmekten temiz enerji portföyü geliştirmeye ve kullandığımız temiz suyu yerine koyma amaçlarına kadar amacımızın, enerji dönüşümündeki ticari fırsatların ve toplum ve çevrenin ihtiyaçlarının birbiriyle ne şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

bp, bu rapor vasıtasıyla beşi insanlar, beşi de gezegen için olmak üzere 10 yeni hedefi uygulamaya koyuyor. Bu hedefler, geçtiğimiz yılın Şubat ayında amacımızı ve sıfır emisyon hedefimizi desteklemek için belirlemiş olduğumuz iklimle ilişkili 10 hedefimize eklenmiş durumda.

Rapor ayrıca sadece sera gazı emisyon hedefleri ve amaçları konusunda değil aynı zamanda ticari performans ve ortaklıklar konusundaki stratejimiz kapsamında kaydettiğimiz ilerlemelere ilişkin bilgi veriyor.