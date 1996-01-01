Hedefimiz ve Amaçlarımız

2050 itibariyle Sıfır Emisyon

Amacımız, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak Ve dünyanın da sıfır emisyon seviyesine gelmesine yardımcı olmaktır.

Bu amaç, 55 milyon tonu operasyonlarımızdan ve de 360 milyon tonu petrol ve gaz üretim faaliyetlerimizin üretim öncesi süreçlerinin karbon içeriğinden kaynaklanan yaklaşık 415 milyon ton emisyonu düşürmeye çalışmak anlamına gelecektir. Asıl önemli olansa dünyanın da ihtiyaç duyduğu şekilde bu emisyonu mutlak surette sıfır emisyona düşürebilmektir. Ayrıca 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu yarı yarıya azaltmayı da hedeflemekteyiz.