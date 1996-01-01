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Hedefimiz ve Amaçlarımız

Amacımız, dünyamız ve insanlar için enerjiyi yeniden tasarlamaktır.

2050 itibariyle Sıfır Emisyon

Amacımız, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak Ve dünyanın da sıfır emisyon seviyesine gelmesine yardımcı olmaktır.
Bu amaç, 55 milyon tonu operasyonlarımızdan ve de 360 milyon tonu petrol ve gaz üretim faaliyetlerimizin üretim öncesi süreçlerinin karbon içeriğinden kaynaklanan yaklaşık 415 milyon ton emisyonu düşürmeye çalışmak anlamına gelecektir. Asıl önemli olansa dünyanın da ihtiyaç duyduğu şekilde bu emisyonu mutlak surette sıfır emisyona düşürebilmektir. Ayrıca 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu yarı yarıya azaltmayı da hedeflemekteyiz.

 

“Dünyanın karbon bütçesi sınırlı ve hızla tükeniyor. Hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmemiz gerekiyor."

 

Bernard Looney, Eski İcra Kurulu Başkanı

 

 

Bu amaç, on hedefle destekleniyor:

Sıfır emisyonlu şirket olma yolunda beş hedef

1

Sıfır emisyonlu operasyon

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette tüm faaliyetlerimiz genelinde sıfır emisyona ulaşmak

2

Sıfır emisyonlu petrol ve gaz

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette Upstream üretim süreçleri genelinde sıfır emisyona ulaşmak

3

Yoğunluğu yarı yarıya düşürmek

 

2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu %50 azaltmak

4

Metanı azaltmak

 

Tüm önemli petrol ve gaz işleme tesislerimize 2023 itibariyle ölçüm mekanizması eklemek, şeffaf raporlama ve de faaliyetlerimizin metan yoğunluğunu %50 oranında azaltmak

5

Yeni enerjilere ayrılmış daha fazla bütçe

 

Petrol ve gaz harici yatırımlarımızın oranını arttırmak

Dünyayı sıfır emisyon seviyesine getirmeye yardımcı olacak olan beş hedef

6

Savunuculuk

 

Kurumsal imaj reklamlarını durdurarak kaynakları yenilikçi iklim politikalarının aktif şekilde savunulmasına aktarmak

7

Çalışanlara teşvik sunmak

 

Liderlik ekiplerine ve 37.000 çalışana yönelik yıllık primlerdeki iklim unsurunu arttırarak hedeflerimize ulaşmaları ve sıfır emisyon hareketini desteklemeleri için teşvik sunmak

8

Derneklerle uyum sağlamak

 

Ticari derneklerle ilişkileri tekrar düzenlemek ve gerektiğinde derneklerden çıkmak

9

Şeffaflık alanında lider

 

Sektörümüzde şeffaflık açısından tanınmış bir lider haline gelmek – İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Çalışma Grubunun (TCFD) tavsiyelerini desteklemek ve bu tavsiyeleri hayata geçirmek için çalışmak

10

Temiz şehirler

 

Tüm dünyada ülkelerin, şehirlerin ve kurumların karbon sıfırlamasına yardımcı olacak özel bir ekip oluşturmak

 

"Yönümüz belli.  Sıfır emisyon hedefine yöneldik ve geri dönüş yok."
 
Bernard Looney, Eski İcra Kurulu Başkanı

 

 

Sıfır emisyon amacımıza ulaşmak için

Enerjiyi insanlarımız ve dünyamız için yeniden tasarlıyoruz

  • Operasyonlarımızdaki karbonu azaltıyoruz.
  • Düşük karbonlu yeni işletmeler, ürünler ve hizmetler geliştiriyoruz.
  • Yenilikçi iklim politikalarını daha etkin şekilde destekliyoruz.
Sıfır emisyon amaçlarının açıklaması

bp'yi yeniden yaratmak

  • Temelden bir yeniden yapılandırma – belki de yüzyıldır en geniş kapsamlı şekilde
  • Yavaş yapıları yıkıyor ve katmanları ortadan kaldırıyoruz.
  • Giderek daha çevik ve son derece entegre bir yapı merkezi
  • İşimizin kalbinde dijital yer alıyor.
  • Ekiplerimize yetki ve destek veriyoruz.

Dönüşürken de yüksek performans

  • Yaptığımız her işin temeline emniyetli ve güvenilir faaliyetleri koyuyoruz.
  • Uzun vadede sürdürülebilir serbest nakit akışını ve de bunların hissedarlara dağılımını attırmaya devam ediyoruz.
  • Maliyet ve sermaye disiplini sağlamak ve borç oranlarının düşürülmesi dahil olmak üzere güçlü finansal çerçeveyi koruyoruz.

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Amacımız ve hedeflerimiz

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