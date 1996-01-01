Hedefimiz ve Amaçlarımız

Amacımız, 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sıfır emisyonlu bir şirket olmak Ve dünyanın da sıfır emisyon seviyesine gelmesine yardımcı olmaktır.
Bu amaç, 55 milyon tonu operasyonlarımızdan ve de 360 milyon tonu petrol ve gaz üretim faaliyetlerimizin üretim öncesi süreçlerinin karbon içeriğinden kaynaklanan yaklaşık 415 milyon ton emisyonu düşürmeye çalışmak anlamına gelecektir. Asıl önemli olansa dünyanın da ihtiyaç duyduğu şekilde bu emisyonu mutlak surette sıfır emisyona düşürebilmektir. Ayrıca 2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu yarı yarıya azaltmayı da hedeflemekteyiz.
“Dünyanın karbon bütçesi sınırlı ve hızla tükeniyor. Hızlı bir şekilde sıfır emisyona geçmemiz gerekiyor."
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette tüm faaliyetlerimiz genelinde sıfır emisyona ulaşmak
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte mutlak surette Upstream üretim süreçleri genelinde sıfır emisyona ulaşmak
2050 itibariyle veya daha erken bir tarihte sattığımız ürünlerin karbon yoğunluğunu %50 azaltmak
Tüm önemli petrol ve gaz işleme tesislerimize 2023 itibariyle ölçüm mekanizması eklemek, şeffaf raporlama ve de faaliyetlerimizin metan yoğunluğunu %50 oranında azaltmak
Petrol ve gaz harici yatırımlarımızın oranını arttırmak
Kurumsal imaj reklamlarını durdurarak kaynakları yenilikçi iklim politikalarının aktif şekilde savunulmasına aktarmak
Liderlik ekiplerine ve 37.000 çalışana yönelik yıllık primlerdeki iklim unsurunu arttırarak hedeflerimize ulaşmaları ve sıfır emisyon hareketini desteklemeleri için teşvik sunmak
Ticari derneklerle ilişkileri tekrar düzenlemek ve gerektiğinde derneklerden çıkmak
Sektörümüzde şeffaflık açısından tanınmış bir lider haline gelmek – İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Çalışma Grubunun (TCFD) tavsiyelerini desteklemek ve bu tavsiyeleri hayata geçirmek için çalışmak
Tüm dünyada ülkelerin, şehirlerin ve kurumların karbon sıfırlamasına yardımcı olacak özel bir ekip oluşturmak