Stratejimiz

Düşük karbonlu elektrik ve enerji: yenilenebilir enerji ve biyoenerjide faaliyetleri büyütmek, hidrojen ve CCUS'ta ön almak ve bu düşük karbonlu enerjileri tamamlamak üzere müşteriler için gaz portföyü tesis etmek.

Market ürünleri ve mobilite - müşterileri bp'nin faaliyetlerinin merkezine oturtmak, mobilitedeki global evrimin hızlandırılmasına yardımcı olmak, market perakende faaliyetlerinin deneyimini tekrar tanımlamak ve bp'nin büyüme pazarlarındaki mevcudiyetini ve yakıt satışlarını artırmak.

Dayanıklı ve odaklı hidrokarbonlar - emniyet ve operasyonel güvenilirliğe mutlak surette odaklanarak, portföyümüzün niteliğini artırmaya devam etmeyi planlamaktayız; bu da daha düşük düzeyde ve daha rekabetçi üretime ve verimliliğin geliştirilmesine imkân verecektir. bp, halihazırda üretim öncesi faaliyetlerinde bulunmadığı ülkelerde arama çalışmaları yürütmeye çalışmayacaktır.