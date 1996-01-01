Değerlerimiz

Amacmız ve hedefimiz dünyamız ve insanlar için 2050 yılı veya daha erken bir tarihte net sıfır şirket olarak enerjiyi yeniden tasarlamak ve dünyanın net sıfıra ulaşmasına yardımcı olmak.

Bu hedeflere ulaşmak ve enerji dönüşümünde değer yaratmak için yeni bir strateji belirledik ve şirketi yeniden organize ettik. Şimdi de herkesi en iyi performansını sergilemeye teşvik eden ve destekleyen bir ortam yaratmamıza yardımcı olacağına inandığımız 'Biz Kimiz'i tanıtıyoruz.

'Biz Kimiz' bp'de neyi savunduğumuzu tanımlıyor. En iyi niteliklerimize ve bizim için en önemli olan şeylere yani; emniyete olan bağlılığımıza, bir şey doğru olmadığını düşündüğümüzde bunu dile getirmeye, uyumluluğa, başkalarına değer vermeye ve entegre bir bp ekibi olarak birlikte çalışmaya dayanırken, bp'yi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğimize daha da fazla odaklanıyor.

Çalışan kültür çerçevemiz ‘Biz Kimiz’ her birimize her gün elimizden gelenin en iyisini yapmamız için ilham verebilecek üç temel inançtan oluşmaktadır. Bu üç inancı hayata geçirmenin bize amacımızı ve hedefimizi gerçekleştirmek için enerji ve güç vereceğine inanıyoruz.

Yeni kültür çerçevesinin uygulamaya konulması, uygulanabildiği yerlerde iş konseyi istişaresi de dahil olmak üzere yerel yasalara tabidir.