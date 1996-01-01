SEÇ-G yaklaşımımız

SEÇ-G (HSSE)



Dünyanın neresinde olursa olsun, tüm bp mensupları, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G) prensiplerinin doğru uygulanmasından sorumludur.

SEÇ-G prensiplerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması, işimiz ve mensuplarımız açısından hayati önem taşımaktadır. Hedefimiz basitçe ortaya konmuştur: Sıfır kaza, insanlara ve çevreye zarar vermemek.

İşlemlerimizin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini; atık, emisyon ve boşaltım miktarını azaltıp enerjiyi de verimli kullanarak düşürmeye ve bununla beraber müşterilerimiz tarafından güvenli olarak kullanılabilen kaliteli ürünler üretmeye devam edeceğiz.

Müşterilerimizi, çalışanlarımızı, komşularımızı, kamudaki ilgili sivil örgütleri ve bizimle çalışanları dinleyip danışacağız ve bunlara açık şekilde cevap vereceğiz. Çünkü biz yalnız çalışmıyoruz.

Emniyette yarış olmaz diyerek üçüncü şahıslarla; ortaklarımız, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve düzenleme kurumları ile çalışarak sektörün standartlarını yükselteceğiz. Performans değerlerimizi iyi veya kötü fark etmeksizin açıkça rapor edeceğiz.

SEÇ-G performansında iyileştirmelere katkısı olanları tanıyacağız ve tanıtacağız. İş planlarımız arasında, ölçülebilir SEÇ-G hedefleri de yer almaktadır. Bu hedefleri sağlamak hepimizin amaçları arasındadır.

Sağlık, Emniyet, Çevre prensipleri, bp’nin vazgeçilmez kurallarıdır. Bunlar, faaliyetlerin kazasız olarak sürdürülmesini, insanlara ve çevreye zarar verilmemesini hedefler. Bu doğrultuda tüm bp çalışanlarının bu bilinçle müşterilere hizmet vermesi ilk önceliğimizdir.

