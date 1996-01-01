bp’nin kuruluşuna öncü olan “Anglo-Persian Oil Company” şirketi, 1912 yılında İstanbul’da bir ofis açarak Lion & Sun ve Palm Tree markalarını tescil ettirdi. İlerleyen dönemlerde Türkiye pazarında 1949 yılına kadar “Steaua Romana” adı altında faaliyetlerini sürdüren bp, ülkemize yaptığı yatırımları bu dönemde artırarak genişletti. 1957 yılında “bp Petrolleri Anonim Şirketi” olarak değişen ünvanımızla, Türkiye’de iz bırakan çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıdık.
Ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan, bp’nin de hissesinin bulunduğu Mersin Rafinerisi’nin devreye alınması sayesinde 3,2 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli işletmemiz ile Türkiye ekonomisine katkılarımızı sürdürdük.
1970’lerde bp Super V ile motor yağı alanında da Türkiye’de lider konumda olan enerji devi şirketimizde artan ürün çeşitliliği, istasyon, bayi sayısı ve iş ortaklarımız ile ülkemize enerjiyi en iyi şekilde sunmaya devam ettik.
2000 yılına gelindiğinde dünya hızla değişiyordu ve biz de bu değişimi en yakından takip eden enerji şirketi olarak değişime kayıtsız kalmadık. Yeni bir dönemin başlangıcı olan, enerji dolu güneş ışığını temsil eden ve Antik Yunan Güneş Tanrısı "Helios"un adıyla anılan yeni logomuz, bp’nin sunduğu tüm enerji çeşitlerinin bir mozaiği olarak konumlandırıldı.
Bu değişimi, Castrol markasının bp bünyesine katılması takip etti. Türkiye’de yer alan Castrol merkez ofisimiz, Castrol dünyasında İstanbul'dan 11 ülkeyi yöneten uluslararası bir operasyonel merkez olarak hizmet veriyor.
Havacılık alanında da Air bp ile dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biriyiz. Air bp, 55 ülkede 950 lokasyonda çalışan operasyonel ağı sayesinde global çapta lider konumda yer alıyor. Türkiye’de ise İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Gaziantep, Trabzon, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, Dalaman olmak üzere 12 havalimanında hizmet verirken, THY’nin globaldeki en büyük tedarikçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Şirketimiz, Türkiye’de akaryakıt dağıtım - pazarlama, madeni yağ üretim - pazarlama ve havacılık yakıtlarının yanı sıra; Anadolu’yu boydan boya kateden, Türkiye ekonomisine muazzam katkıda bulunan dev projelerin de ortağı konumundadır. 21. yüzyılın en büyük mühendislik projelerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nın en büyük ortağı ve işletmecisi olan bp olarak, BTC ile Hazar Denizi petrollerini Ceyhan Terminali’nden dünya pazarlarına ulaştırıyoruz. Ayrıca Güney Gaz Koridoru Projesi’nin bir parçası olan TANAP doğalgaz boru hattının da ortağı olarak, ülke ekonomisine eşsiz katkıda bulunuyoruz.
Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıların yanı sıra her zaman yeni teknolojiler ve enerjiyi daha kaliteli hale getirecek çözümler üzerine yoğunlaşıyoruz. Ürün çeşitliliği ve hizmet kalitemiz ile çalışmalarımızı, “insana ve çevreye zarar vermeden” gerçekleştiriyoruz. Dünya standartlarında ürün ve hizmet kalitesine sahip istasyonlarımız ile gücümüzü ispatladığımız bu sektörde, özenle uyguladığımız Sağlık, Emniyet ve Çevre İlkeleri (SEÇ-G) ile de öncü olmaktan gurur duyuyoruz.