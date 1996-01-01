bp'nin Türkiye Öyküsü

bp’nin kuruluşuna öncü olan “Anglo-Persian Oil Company” şirketi, 1912 yılında İstanbul’da bir ofis açarak Lion & Sun ve Palm Tree markalarını tescil ettirdi. İlerleyen dönemlerde Türkiye pazarında 1949 yılına kadar “Steaua Romana” adı altında faaliyetlerini sürdüren bp, ülkemize yaptığı yatırımları bu dönemde artırarak genişletti. 1957 yılında “bp Petrolleri Anonim Şirketi” olarak değişen ünvanımızla, Türkiye’de iz bırakan çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıdık.

Ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olan, bp’nin de hissesinin bulunduğu Mersin Rafinerisi’nin devreye alınması sayesinde 3,2 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli işletmemiz ile Türkiye ekonomisine katkılarımızı sürdürdük.

1970’lerde bp Super V ile motor yağı alanında da Türkiye’de lider konumda olan enerji devi şirketimizde artan ürün çeşitliliği, istasyon, bayi sayısı ve iş ortaklarımız ile ülkemize enerjiyi en iyi şekilde sunmaya devam ettik.

2000 yılına gelindiğinde dünya hızla değişiyordu ve biz de bu değişimi en yakından takip eden enerji şirketi olarak değişime kayıtsız kalmadık. Yeni bir dönemin başlangıcı olan, enerji dolu güneş ışığını temsil eden ve Antik Yunan Güneş Tanrısı "Helios"un adıyla anılan yeni logomuz, bp’nin sunduğu tüm enerji çeşitlerinin bir mozaiği olarak konumlandırıldı.

Bu değişimi, Castrol markasının bp bünyesine katılması takip etti. Türkiye’de yer alan Castrol merkez ofisimiz, Castrol dünyasında İstanbul'dan 11 ülkeyi yöneten uluslararası bir operasyonel merkez olarak hizmet veriyor.