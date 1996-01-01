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Ülkemize desteğimizi sürdürüyoruz.

Tüm ülkemize geçmiş olsun

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. bp Türkiye olarak deprem bölgelerine kesintisiz enerji sağlamak ve afet çalışmalarına destek olmak için alarm durumuna geçerek tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz.

 

Bu kapsamda:

  • Depremlerin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki akaryakıt taleplerinin kesintisiz karşılanması ve tüm istasyonlarımızın güvenli bir şekilde çalışması için bölgeye olan akaryakıt tedarikini artırarak sürdürüyoruz.
  • Bölgedeki kamu araçlarının, arama-kurtarma ekiplerinin ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının karşılanması için kamu kurum ve kuruluşları, AFAD ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içindeyiz.
  • Yetkili birimlerin yönlendirmesiyle de bölgedeki hastanelere jeneratör ve ambulans yakıtı konusunda destek oluyoruz.
  • bp ve Castrol olarak yardım çalışmalarına katkı sunmak amacıyla da 5 milyon dolarlık bir destek paketi açıkladık. Akaryakıt ve madeni yağ tedarikinin yanı sıra, bu destek AFAD ve AHBAP Derneği aracılığıyla bölgenin öncelikli ihtiyaçlarında kullanılacaktır.
  • Ayrıca bp ve Castrol çalışanları da bu felakette ülkemizin yanında olmak için bir yardım kampanyası başlattı. Dünya genelindeki bp ve Castrol çalışanlarının, afetle mücadele için  insani yardım kuruluşlarına yapacağı bireysel bağışlara bp Vakfı da aynı oranda ek bağış yaparak kampanyaya destek olacak.

 

Bu boyutta bir afetin yaralarını sarmak için dayanışma içinde hareket ederek bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz. Tüm ülkemize geçmiş olsun.

 

 

Deprem bölgesinde hizmet alınabilecek* bp Türkiye istasyonların listesi için tıklayınız. pdf / 89.8 KB
*Listede yer alan istasyonlarımızda akaryakıt stokları talep ve satış ile doğru orantılı olarak anlık değişebilmektedir.