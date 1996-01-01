Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Sosyal Yatırım Programı

Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı’nın kuruluş amacı; Azerbaycan petrollerinin Gürcistan, Türkiye ve devamında Akdeniz’de bulunan Ceyhan
Terminali üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasıdır.
Bakü Tiflis Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi, boru hattı projesinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş bir ortak şirkettir ve hattın
tamamının inşaatı ve işletmesinden sorumludur. BTC şirketinde, bp liderliğinde 9 ülkeyi temsil eden 11 katılımcı şirket bulunmaktadır.
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye hükümetleri arasında imzalanan “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” (Host Government Agreement) ile yürürlüğe alınan boru
hattının, Türkiye sınırları içerisinde kalan kısımlarının işletilmesi amacıyla BTC Co. ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruluşu olan BOTAŞ
International Şirketi (BIL) arasında 2003 yılında Türkiye İşletme Operatörlüğü Anlaşması imzalanmıştır.
Toplam uzunluğu 1778 kilometre olan BTC Boru Hattı'nın, 1076 km’si Türkiye topraklarından geçmektedir. Boru hattının günlük 1 milyon varil ve yıllık 50
milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunmaktadır.
Hattın Türkiye kesimi boyunca, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Sivas'ta toplam 4 pompa istasyonu, Kars ile Kahramanmaraş'ta 2 basınç düzenleme istasyonu ve 52 blok vana istasyonu yer almaktadır.
BTC Boru Hattı’nın faaliyete geçtiği 2006 yılından bu yana 4 milyar varilin üzerinde petrol, Ceyhan’dan 5.300’in üzerinde tanker vasıtasıyla, dünya
pazarlarına arz edilmiştir.
BTC Ham Petrol Boru Hattı, Türkiye sınırları içinde güzergahındaki 1076 km boyunca, değdiği topraklardaki insanı, doğayı ve kültürü ön planda tutar.
Açlığa son-BM SKA Hedef 2:
150.000’den fazla zeytin ağacı dikim-bakım desteği, seracılık, sulama ve tarımsal alt yapıya yönelik 51 projenin yanı sıra hayvancılığın desteklenmesi
için 17 proje hayata geçirildi.
Nitelikli Eğitim-BM SKA Hedef 4:
Okullara malzeme temini, interaktif eğitim alanları ve spor alanlarının kurulumu konulu 17 projeden 9.503 öğrenci yararlandı. Ayrıca 234 öğrenci, Tasarım Odaklı Düşünme ve Robotik Kodlama Eğitimi aldı.
Temiz Su ve Sanitasyon-BM SKA Hedef 6:
İçme suyu altyapı imkanlarının geliştirilmesi için 14 proje ve hayvanların suya erişimine yönelik 61 projeden 32.385 hane faydalandı.
Erişilebilir ve Temiz Enerji-BM SKA Hedef 7:
Elektrikle çalışan su sistemlerinin güneş enerjili sisteme dönüştürülmesi konulu 18 proje yürütüldü.
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme-BM SKA Hedef 8:
1.486 kişinin katıldığı mesleki eğitimler düzenlenerek 12 girişimcilik projesi desteklendi.
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar-BM SKA Hedef 11:
Aile destek merkezi, çok amaçlı ortak kullanım alanları, oyun parkları ve dinlenme alanları oluşturulması gibi 83 proje hayata geçirilerek 66.429 kişiye ulaşıldı.