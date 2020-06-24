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Gelişim,Seninle

www.GelisimSeninle.com
bp Türkiye olarak gençlerimizin gelişimini desteklemek için yola çıktık. İhtiyaç duydukları bilgilere daha kolay ulaşabilmeleri ve her gün zenginleşen içeriklerle birçok konuda bilgi sahibi olabilmeleri için Gelişim, Seninle’yi hayata geçirdik. Bu proje ile ülkemizin gençlerinin çağımızın gerekliliklerine uygun bilgi ve becerileri kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Gelişim,Seninle nedir?

Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu ama ulaşmakta zorlandıkları bilgilere daha kolay ulaşmaları ve her gün zenginleşen içeriklerle bir çok konuda bilgi sahibi olması için yola çıkıyoruz.

gelisimseninle.com'da neler var?

Gençler "Gelişim, Seninle" digital platformunda ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilecek ve bu bilgileri paylaşıp birlikte öğrenecek.


Her gün zenginleşen ve seçkin içeriklerle global trendleri takip ve dünyayı okuma imkanı bulacaklar.


İnteraktif e-learning çalışmaları ve eğitici kısa videolardan da tamamen ücretsiz yararlanacaklar.

Gençlerin 19 proje fikrine destek

Gençlerin 19 proje fikrine destek

2. Dönem Sosyal Projeler Kazananları Belli Oldu.

Gelişim,Seninle'yi sosyal medya'dan takip edin!

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Basın bülteni

Öğrenci kulüpleri liderlik eğitimleri başlıyor. pdf / 77.9 KB
bp Türkiye, gençler için “Gelişim, Seninle” portalını hayata geçiriyor. pdf / 130.8 KB