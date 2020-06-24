Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu ama ulaşmakta zorlandıkları bilgilere daha kolay ulaşmaları ve her gün zenginleşen içeriklerle bir çok konuda bilgi sahibi olması için yola çıkıyoruz.
Gençler "Gelişim, Seninle" digital platformunda ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabilecek ve bu bilgileri paylaşıp birlikte öğrenecek.
Her gün zenginleşen ve seçkin içeriklerle global trendleri takip ve dünyayı okuma imkanı bulacaklar.
İnteraktif e-learning çalışmaları ve eğitici kısa videolardan da tamamen ücretsiz yararlanacaklar.