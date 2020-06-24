Üniversite çağındaki gençlere 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirme, farklı kültürleri tanıma, dil engeli nedeniyle erişemedikleri bilgilere www.gelisimseninle.com üzerinden erişme fırsatı sunan ve iş dünyasına hazırlayan bp Türkiye’nin gençlik projesi Gelişim, Seninle kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ve üniversite kulüplerince yürütülen 28 sosyal proje tamamlandı.
Proje kapsamında 33 ilden, 60 üniversitenin 91 kulübünden 552 öğrenci kapasite geliştirme eğitimlerine katılırken, gençlere toplamda 62 oturumda, 124 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde 31 bp Türkiye çalışanı Gelişim, Seninle gönüllüsü olarak birebir koçluk görevi üstlendi. Eğitimlerini tamamlayan kulüpler projelerini tasarlayıp hibe desteği kazanabilmek için değerlendirme komitesine sundular.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenci kulüp ve topluluklarının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda tasarladıkları 28 sosyal proje, kazandıkları hibe desteği ve bp’li takım koçlarının rehberliği ile başarıyla tamamlandı.
Bu projelerde kulüpleri adına 218 genç görev aldı ve proje ekibi olmayı deneyimledi. Her kulübün yereldeki ihtiyaç ve sorunları göz önünde bulundurarak tasarladığı projelerden yaklaşık 3000 kişi doğrudan etkilendi.