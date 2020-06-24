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  5. Gençlerin 28 proje fikrine destek

Gelişim,Seninle

Sosyal Sorumluluk projemiz Gelişim, Seninle ile online eğitim verdiğimiz üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri proje fikirleri jüri tarafından değerlendirildi. Projenin ilk döneminde 9, II. döneminde de 19 proje hibe desteği kazandı. Gelişim, Seninle olarak toplamda 28 projeye hibe desteği verdik. Ayrıca bp çalışanlarından oluşan gönüllüler takım koçu olarak bu projelere destek sağladı.

Üniversite çağındaki gençlere 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirme, farklı kültürleri tanıma, dil engeli nedeniyle erişemedikleri bilgilere www.gelisimseninle.com üzerinden erişme fırsatı sunan ve iş dünyasına hazırlayan bp Türkiye’nin gençlik projesi Gelişim, Seninle kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ve üniversite kulüplerince yürütülen 28 sosyal proje tamamlandı.


Proje kapsamında 33 ilden, 60 üniversitenin 91 kulübünden 552 öğrenci kapasite geliştirme eğitimlerine katılırken, gençlere toplamda 62 oturumda, 124 saat eğitim verildi. Bu eğitimlerde 31 bp Türkiye çalışanı Gelişim, Seninle gönüllüsü olarak birebir koçluk görevi üstlendi.  Eğitimlerini tamamlayan kulüpler projelerini tasarlayıp hibe desteği kazanabilmek için değerlendirme komitesine sundular. 

 

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenci kulüp ve topluluklarının Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda tasarladıkları 28 sosyal proje, kazandıkları hibe desteği ve bp’li takım koçlarının rehberliği ile başarıyla tamamlandı.

 

Bu projelerde kulüpleri adına 218 genç görev aldı ve proje ekibi olmayı deneyimledi. Her kulübün yereldeki ihtiyaç ve sorunları göz önünde bulundurarak tasarladığı projelerden yaklaşık 3000 kişi doğrudan etkilendi.

Detaylı bilgi ve başvuru için

www.GelisimSeninle.com

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Basın bülteni

Gelişim, Seninle Projelerinden Eğitime Tam Destek pdf / 130.2 KB
bp Türkiye, Sosyal Sorumluluk Projesi Gelişim Seninle'yi gerçekleştirdiği Dijital Gençlik Zirvesi ile Taçlandırdı pdf / 129.8 KB
“Gelişim, Seninle” Destek Olduğu Sosyal Projeler ile, Çevre ve Sürdürülebilirliğe Dikkat Çekiyor pdf / 133.8 KB
bp Türkiye; odağına gençleri aldığı projesi “Gelişim, Seninle” ile Altın Pusula ödülünün sahibi oldu pdf / 127.3 KB
Öğrenci kulüpleri liderlik eğitimleri başlıyor. pdf / 77.9 KB
bp Türkiye, gençler için “Gelişim, Seninle” portalını hayata geçiriyor. pdf / 130.8 KB