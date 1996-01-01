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Air bp

Air bp havacılık alanında dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biri olarak dikkat çekiyor. bp’nin havacılık yakıtlarındaki iş kolu Air bp, hava taşıtlarının madeni yağ ve yakıt ihtiyaçlarını, en yüksek teknolojiyle üretilip bp'nin kalite güvencesiyle sunulan ürünlerle karşılıyor
Air bp havacılık alanında dünyanın en büyük yakıt ve servis sağlayıcılarından biri olarak dikkat çekiyor. bp’nin havacılık yakıtlarındaki iş kolu Air bp, hava taşıtlarının madeni yağ ve yakıt ihtiyaçlarını, en yüksek teknolojiyle üretilip bp'nin kalite güvencesiyle sunulan ürünlerle karşılıyor. 55 ülkede 950 lokasyonda çalışan operasyonel ağı sayesinde global çapta lider konumda yer alan Air bp, Türkiye’de İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Gaziantep, Trabzon, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, Dalaman olmak üzere 12 havalimanında hizmet vererek, THY’nin global anlamda en büyük tedarikçisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kamunun Bilgilendirilmesi

Antalya Havalimanı

MÜŞTEREK TESİSLERİ KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

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