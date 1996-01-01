bp akaryakıtları

bp, otomotiv teknolojisi ve pazardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında yakıt standartlarını yükseltmek ve çeşitliliğini artırmak üzere pek çok çalışma yapmaktadır. Biz, her zaman kaliteli ürünler üretmeyi ve müşterilerimizin bu ürünleri güvenle kullanmasını hedefleriz. Memnuniyetinizi en üst düzeye taşımak için ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışırız. Bu hedefle geliştirilen bp yakıtları, özel temizleme gücü ile motorunuzun önemli parçalarını temiz tutar ve yeni tortu oluşmasını önler. Bu da motordaki performans kayıplarını önleyerek motorunuzun verimli çalışmasını sağlar.

Yakıt dışında istasyonlardaki ürün ve hizmetlerimizi de ihtiyaçlarınıza göre geliştiririz. bp istasyonlarımız içinde yer alan bp Shop’lar; geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü, hızlı, temiz ve kaliteli hizmet anlayışı, uygun fiyatları, hızlı servisi ve otopark kolaylıkları ile 7/24 hizmet vermektedir.

