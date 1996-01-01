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bp akaryakıtları

bp, otomotiv teknolojisi ve pazardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Dünyanın çeşitli merkezlerinde bulunan araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında yakıt standartlarını yükseltmek ve çeşitliliğini artırmak üzere pek çok çalışma yapmaktadır. Biz, her zaman kaliteli ürünler üretmeyi ve müşterilerimizin bu ürünleri güvenle kullanmasını hedefleriz. Memnuniyetinizi en üst düzeye taşımak için ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışırız. Bu hedefle geliştirilen bp yakıtları, özel temizleme gücü ile motorunuzun önemli parçalarını temiz tutar ve yeni tortu oluşmasını önler. Bu da motordaki performans kayıplarını önleyerek motorunuzun verimli çalışmasını sağlar.

 

Yakıt dışında istasyonlardaki ürün ve hizmetlerimizi de ihtiyaçlarınıza göre geliştiririz. bp istasyonlarımız içinde yer alan bp Shop’lar; geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü, hızlı, temiz ve kaliteli hizmet anlayışı, uygun fiyatları, hızlı servisi ve otopark kolaylıkları ile 7/24 hizmet vermektedir.

bp istasyonları hizmet standartları:

  • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamak
  • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi kesintisiz ve etkin bir şekilde sunmak
  • Ürünlerimizin bireyler ve çevre için emniyetli olmasına özen göstermek
  • İstasyonlarımızda yüksek hijyen standartları uygulamak
  • İstasyonlarımızda emniyet ve güveni sağlamak
  • Müşterilerimizle ilişkilerimizde saygı ve ilgiyi ön planda tutmak

 

Ürün Güvenlik Formları

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

Ürünlerimiz ile ilgili detaylara ulaşmak için ürün üzerine tıklayınız.
bp Diesel pdf / 170.7 KB
bp Ultimate Diesel pdf / 170.8 KB
bp Kurşunsuz Benzin 95 Oktan pdf / 167.5 KB
bp Ultimate Kurşunsuz Benzin 95 Oktan pdf / 168 KB
Diğer
AdBlue pdf / 106 KB
Fuel Oil pdf / 239.6 KB
LPG Mix pdf / 141.5 KB
LPG Otogaz pdf / 141.3 KB
Biyoyakıt Etiketlemesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular pdf / 109 KB