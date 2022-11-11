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bp Otogaz

Neden bp Otogaz?

Güvendiğiniz bp kalitesi

EN 589 standardına sahip olan bp Otogaz, bp’nin kalite güvence kontrol programı ile düzenli denetlenerek her bp istasyonundan aynı kaliteyi sunar. Periyodik kontrolleri yapılan otogaz pompalarından her zaman paranızın tam karşılığını alırsınız.

 

Yüksek güvenlik standartları

bp Otogaz istasyonları yüksek güvenlik standartları ile donatılarak, size bp Otogaz’ı en güvenli şekilde sunar.

 

bp global yakıt uzmanlığı

bp’nin global yakıt teknolojileri uzmanlığı ile bp Otogaz, dünya standartlarında güvenilir bir yakıttır.

 

Yüksek hizmet standartları

bp Otogaz, özel eğitim programına alınmış bp pompacıları tarafından her zaman yüksek hizmet standardı ile sunulur.

 

Otogaz kullanımı ipuçları

  • İstasyonlarımızdan dolum yapmadan önce, aracınızın kontağını kapatınız, cep telefonunuzu kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
  • Otogaz tankınız güvenlik sebebi ile %80-85 seviyelerinde dolu olmalıdır. Daha fazla gaz alması için aracınızı sallamayınız ve belirtilen seviyeleri geçmeyiniz.
  • Belirli aralıklarla aracınıza kurşunsuz benzin almanız gerekmektedir. Benzin, aracınızın ilk çalıştırılma esnasında devreye girmektedir. Benzin deponuzun doluluk oranı en az ¼ olmalıdır. 
  • Aracınızın bakımlarını araç üreticisi ve/veya dönüşümü yapmış olan kit firmasının yetkili servisinde ve firmanın tavsiye ettiği kapsam ve bakım aralıklarında yaptırınız. 
  • Aracınızın motor performansının düşmemesi ve yakıt tüketiminin artmaması için, otogaz valfi içerisindeki filtreyi 15.000 km’de bir değiştiriniz.

Otogaz tankınızı 10 yılda bir değiştirmeniz gerektiğini unutmayınız.

bp Türkiye otogaz fiyatları pdf / 85.3 KB
bp Gaz - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Yazısı pdf / 106.3 KB