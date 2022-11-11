EN 589 standardına sahip olan bp Otogaz, bp’nin kalite güvence kontrol programı ile düzenli denetlenerek her bp istasyonundan aynı kaliteyi sunar. Periyodik kontrolleri yapılan otogaz pompalarından her zaman paranızın tam karşılığını alırsınız.
bp Otogaz istasyonları yüksek güvenlik standartları ile donatılarak, size bp Otogaz’ı en güvenli şekilde sunar.
bp’nin global yakıt teknolojileri uzmanlığı ile bp Otogaz, dünya standartlarında güvenilir bir yakıttır.
bp Otogaz, özel eğitim programına alınmış bp pompacıları tarafından her zaman yüksek hizmet standardı ile sunulur.
Otogaz tankınızı 10 yılda bir değiştirmeniz gerektiğini unutmayınız.