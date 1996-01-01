Site trafik bilgisi ve çerezler

Sitemizin performansıyla ilgili bilgi toplamak, analiz etmek ve sitenin çalışmasını sağlamak için çerezleri (ve eşdeğer teknolojileri) kullanırız. Çerezler ayrıca bize ve üçüncü taraflara, sitemizi ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere aynı çevrimiçi ağdaki diğer üçüncü taraf web siteleri ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş reklamlar ve içerikler sunmamıza imkan tanır. "Kabul Et"i tıklayarak, bu çerez kullanımlarını kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız veya daha fazla bilgi istiyorsanız, çerez tercihlerinizi çerez bağlantısını tıklayarak yönetebilirsiniz.

Çerez tercihlerini yönet

  1. Ana Sayfa
  2. Ürün ve hizmetler
  3. Akaryakıt
  4. bp akaryakıtları
  5. Yakıt tasarruf ipuçları

Yakıt tasarruf ipuçları

Verimli araba kullanımı daha az yakıt tüketmenize ve parada tasarruf etmenize yardımcı olabilir. 

Bilinmelidir ki tek başına sürüş teknikleri yeterli olmayacaktır. Lastiklerinizi doğru basınçta tutmak, rüzgâr direncini azaltmak için pencereleri kapalı tutmak ve klima kullanımını en aza indirmek gibi basit önlemler müthiş farkların oluşmasını sağlayabilir.

Herkes iyi bir sürücü olduğunu düşünür ama kaçımız verimli bir sürüş gerçekleştirebiliyoruz?

Yakıt tasarrufu için çözüm nedir?

Verimli araba kullanımı için öneriler:

1. Lastik basıncını yol şartlarına uygun ayarlayın    

Olması gerekenden daha az basınca sahip lastikler potansiyel birer tehlike kaynağı olduğu gibi aracın lastiği ile yol arasındaki sürtünmeyi de artırır. Yani motorun daha fazla güç harcamasına ve böylelikle daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Lastik basıncını araç üreticisinin tavsiyesine göre ayarlayın.

2. Aracınızı iyi durumda tutun    

Bakımı eksik ya da prosedürlere uygun şekilde yapılmamış araçlar tasarlandıkları amaçları zorlukla yerine getirecektir. Kısmen tıkanmış hava ve yakıt filtreleri, kötü yağ performansı ve iyi çalışmayan emisyon kontrol sistemleri motorunuzun gerektiği gibi çalışmasına engel olur. Bu da daha yüksek yakıt tüketimi anlamına gelebilir.

3. Araç üstü port bagajı çıkarın    

Port bagaj rayları ve bisiklet taşıyıcıları gibi harici aparatlar kullanılmadıklarında çıkarılmalıdır. Bu aparatlar aracın dışındaki hava akışını etkiler ve aerodinamik direncin artmasına sebep olur. Bu da motorunuzun daha fazla güç harcayıp daha fazla yakıt tüketmesine sebep olur.

4. Klima kullanımını en aza indirin

80 km ve üzerindeki hızlarda camları açık tutmak sürüş yönünüzün aksine etki eden aerodinamik direnci artırır. Motorun yükünü ve yakıt tüketimini azaltmak için camlarınızı kapatın ve fanı çalıştırın. Klimayı ise gerekli olduğunda kullanın.

5. Gereksiz ağırlıkları çıkartın

Aracın bagajında ya da içinde gereksiz ağırlıklar taşımak motorun ivmelenme hareketini daha zor gerçekleştirmesine sebep olur. Bu da özellikle durma kalkma anlarında daha fazla güç tüketimi anlamına gelir. Gereksiz yükleri çıkartırsanız yakıt tüketiminizi azaltmış olursunuz.

6. Dur kalkları azaltın

Motor ivme oluştururken daha çok çalışmak zorundadır ve frene her basıldığında bu enerji ısıya dönüşerek kaybolur. Daha yumuşak bir hızlanma ve gaza daha zamana yaygın olarak basmak yakıt tasarrufunu destekleyecektir.

7. Rölantiden uzak durun

Gereksiz rölanti araç sabitken yakıt tüketimine sebep olur. Birkaç dakika ya da daha fazla süreyle aracınızı hareket ettirmeyecekseniz motoru durdurmak ve böylece yakıt tüketimini sıfırda tutmak daha iyidir.

8. Ani hızlanmalardan kaçının

Ani ve yüksek motor devirlerinde ivme kazanmak motorun daha fazla yakıt tüketmesine yol açar. Ağır yük altında ve yüksek hızda motor yeterli verimlilikte çalışmaz. Daha aşamalı bir şekilde hızlanmak ve yüksek motor devirlerini yüksek vites tercihleri ile azaltmak yakıt tüketimini azaltabilir.

9. Kısa mesafelerden kaçının

Motor soğukken yapılan kısa sürüşlerde motor optimum çalışma sıcaklığına erişene dek normal seviyeden daha fazla yakıt tüketimi gerçekleşir. Soğuk motorla başlanılan kısa sürüşler, ısınmış bir motor performansına kıyasla, sürüşün başlamasından sonraki birkaç dakika içinde daha fazla yakıt tüketimine neden olabilir.

10. Yüksek kaliteli akaryakıt kullanın

bp Ultimate gibi yüksek kaliteli akaryakıtlar, motorun daha verimli çalışmasına ve daha az yakıt tüketerek daha fazla yol gitmenize imkan verir. Örneğin, geliştirilmiş temizleme formülü ile bp Ultimate Diesel, enjektörler üzerinde tortu oluşumunu engelleyerek motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve depo başına 59 km’ye kadar daha fazla yol gitmenize yardımcı olur. * 
 
*ACTIVE technology formüllü bp Ultimate Diesel’in temizleme gücü, katkısız yakıtlara göre, performans ve yakıt ekonomisi gibi faydalar sağlamanıza yardımcı olur. Bu temizleme gücü, bağımsız kuruluş tarafından test edilmiştir. Kazanılan faydalar ve gidilen mesafe; araç tipi ve durumu, sürüş şekli, hava ve yol durumu gibi koşullara göre değişkenlik gösterebilir.