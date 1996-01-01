Yakıt tasarruf ipuçları

Olması gerekenden daha az basınca sahip lastikler potansiyel birer tehlike kaynağı olduğu gibi aracın lastiği ile yol arasındaki sürtünmeyi de artırır. Yani motorun daha fazla güç harcamasına ve böylelikle daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Lastik basıncını araç üreticisinin tavsiyesine göre ayarlayın.
Bakımı eksik ya da prosedürlere uygun şekilde yapılmamış araçlar tasarlandıkları amaçları zorlukla yerine getirecektir. Kısmen tıkanmış hava ve yakıt filtreleri, kötü yağ performansı ve iyi çalışmayan emisyon kontrol sistemleri motorunuzun gerektiği gibi çalışmasına engel olur. Bu da daha yüksek yakıt tüketimi anlamına gelebilir.
Port bagaj rayları ve bisiklet taşıyıcıları gibi harici aparatlar kullanılmadıklarında çıkarılmalıdır. Bu aparatlar aracın dışındaki hava akışını etkiler ve aerodinamik direncin artmasına sebep olur. Bu da motorunuzun daha fazla güç harcayıp daha fazla yakıt tüketmesine sebep olur.
80 km ve üzerindeki hızlarda camları açık tutmak sürüş yönünüzün aksine etki eden aerodinamik direnci artırır. Motorun yükünü ve yakıt tüketimini azaltmak için camlarınızı kapatın ve fanı çalıştırın. Klimayı ise gerekli olduğunda kullanın.
Aracın bagajında ya da içinde gereksiz ağırlıklar taşımak motorun ivmelenme hareketini daha zor gerçekleştirmesine sebep olur. Bu da özellikle durma kalkma anlarında daha fazla güç tüketimi anlamına gelir. Gereksiz yükleri çıkartırsanız yakıt tüketiminizi azaltmış olursunuz.
Motor ivme oluştururken daha çok çalışmak zorundadır ve frene her basıldığında bu enerji ısıya dönüşerek kaybolur. Daha yumuşak bir hızlanma ve gaza daha zamana yaygın olarak basmak yakıt tasarrufunu destekleyecektir.
Gereksiz rölanti araç sabitken yakıt tüketimine sebep olur. Birkaç dakika ya da daha fazla süreyle aracınızı hareket ettirmeyecekseniz motoru durdurmak ve böylece yakıt tüketimini sıfırda tutmak daha iyidir.
Ani ve yüksek motor devirlerinde ivme kazanmak motorun daha fazla yakıt tüketmesine yol açar. Ağır yük altında ve yüksek hızda motor yeterli verimlilikte çalışmaz. Daha aşamalı bir şekilde hızlanmak ve yüksek motor devirlerini yüksek vites tercihleri ile azaltmak yakıt tüketimini azaltabilir.
Motor soğukken yapılan kısa sürüşlerde motor optimum çalışma sıcaklığına erişene dek normal seviyeden daha fazla yakıt tüketimi gerçekleşir. Soğuk motorla başlanılan kısa sürüşler, ısınmış bir motor performansına kıyasla, sürüşün başlamasından sonraki birkaç dakika içinde daha fazla yakıt tüketimine neden olabilir.
bp Ultimate gibi yüksek kaliteli akaryakıtlar, motorun daha verimli çalışmasına ve daha az yakıt tüketerek daha fazla yol gitmenize imkan verir. Örneğin, geliştirilmiş temizleme formülü ile bp Ultimate Diesel, enjektörler üzerinde tortu oluşumunu engelleyerek motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve depo başına 59 km’ye kadar daha fazla yol gitmenize yardımcı olur. *