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bp Shop 7/24

bp Shop'lar Türkiye dahil, dünyanın çeşitli ülkelerinde bp akaryakıt istasyonları bünyesinde yer alan alışveriş noktalarıdır. bp Shop'ların amacı dünyada yeni gelişmekte olan "rahat, hızlı ve uygun fiyatlarla alışveriş" kavramını tüketiciye ulaştırmaktır
Evinizden işinize giderken, gün boyunca ve işinizden evinize dönerken 7/24 hemen her türlü ihtiyacınızı karşılama imkanı sunmaktadır. bp Shop’lar rahat mekanlarda özel tasarlanmış soğutucuları ve raf üniteleri ile yer almakta ve 7 gün 24 saat, geniş ürün yelpazesi, güler yüzlü, hızlı, temiz ve kaliteli hizmet anlayışı, uygun fiyatları, hızlı servisi ve otopark kolaylıkları ile müşterilerimize hizmet vermektedir.