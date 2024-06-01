Kampanyalar

Bu kampanya 01.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında seçili bp istasyonlarından yapılacak akaryakıt alımları için geçerlidir. Kampanyaya dahil istasyon listesi bp.com.tr’de yer almaktadır. Otogaz alımları kampanyaya dahil değildir. Kampanya çerçevesinde yapılacak akaryakıt alışverişlerinde anında %3 indirim otomatik olarak akaryakıt fişinize yansıtılacaktır. Kampanyadan faydalananlar, aynı anda BP Club programı dahilindeki diğer kampanyalardan faydalanamaz. BP Taşıtmatik kullanıcıları kampanyadan faydalanamazlar. bp Petrolleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutar.