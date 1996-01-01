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İstasyon Listesi

Kampanyaya Dahil Noktalar

İSTASYON ADI İSTASYON ADRESİ SEMT/İLÇE İL
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:100 ÇANKAYA ANKARA
Gazino Pınarbaşı Mahallesi Nuripamir Caddesi No: 35  KEÇİÖREN ANKARA
Göksupark ŞEHİT OSMAN AVCI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 493/A-1  ETİMESGUT ANKARA
Konya Yolu Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu ÇANKAYA ANKARA
Polatlı GÜLVEREN MAH. NASRETTİN HOCA BULVARI NO: 15/1 POLATLI ANKARA
Turistik Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi  No:76/1 MURATPAŞA ANTALYA
Karaman - Bursa Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:60 NİLÜFER BURSA
Karayerler Alaşarköy Mahallesi Yeni Yalova Caddesi  No:620/A OSMANGAZİ BURSA
Panayır Panayır Mahallesi 3. Pınar Caddesi  No:248 OSMANGAZİ BURSA
Düzce-M Cedidiye Mahallesi, Bolu Caddesi, No:62/A MERKEZ DÜZCE
Ataşehir Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7 ATAŞEHİR İSTANBUL (ANADOLU)
Atatürk Caddesi Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Cad. No:17  KADIKÖY İSTANBUL (ANADOLU)
Bostancı Güney Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi No:58/1 KADIKÖY İSTANBUL (ANADOLU)
Bostancı Kuzey İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL (ANADOLU)
Dudullu Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:561/A ÜMRANİYE İSTANBUL (ANADOLU)
Fenerbahçe Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86 KADIKÖY İSTANBUL (ANADOLU)
Kartal Sahil Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi No:114 (175 Pafta, 639 Ada, 32-38 Parsel) KARTAL İSTANBUL (ANADOLU)
Kurtköy Çamlık Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:8 PENDİK İSTANBUL (ANADOLU)
Maltepe-M Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi, No:345/1 MALTEPE İSTANBUL (ANADOLU)
Nuhkuyusu Nuhkuyusu Caddesi, No:24 ÜSKÜDAR İSTANBUL (ANADOLU)
Sarıgazi Meclis Mahallesi Ankara Caddesi No:56 SANCAKTEPE İSTANBUL (ANADOLU)
Akçaburgaz AKÇABURGAZ  MAH.  1571 SOK. NO: 12 ESENYURT İSTANBUL (AVRUPA)
Aslantepe Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3  KAĞITHANE İSTANBUL (AVRUPA)
Avcılar CIHANGIR MAH.E-5 YANYOL NO:297/B  AVCILAR İSTANBUL (AVRUPA)
Bağlar Kirazlı Bağlar Mevkii Mimar Sinan Caddesi (3212 Ada, 8 Parsel) BAĞCILAR İSTANBUL (AVRUPA)
Büyükçekmece Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:44 ESENYURT İSTANBUL (AVRUPA)
Çırpıcı Merkez Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No:67/A ZEYTİNBURNU İSTANBUL (AVRUPA)
Dereyolu İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı No:42  BAĞCILAR İSTANBUL (AVRUPA)
Ellinciyıl Kartaltepe Mah. 50. Yıl Caddesi No: 82-84 BAYRAMPAŞA İSTANBUL (AVRUPA)
Esenkent Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı  No:43 ESENYURT İSTANBUL (AVRUPA)
Fenerköy Güney Alipaşa Mahallesi, Neyzen Caddesi, No:79/2   Silivri / İstanbul SİLİVRİ İSTANBUL (AVRUPA)
Fenerköy Kuzey Alipaşa Mahallesi, Neyzen Caddesi, No:79/1   Silivri / İstanbul SİLİVRİ İSTANBUL (AVRUPA)
Kıraç Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi No:185 ESENYURT İSTANBUL (AVRUPA)
KIZILELMA Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi  No:77 FATİH İSTANBUL (AVRUPA)
Maslak Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192  SARIYER İSTANBUL (AVRUPA)
Veliefendiyolu Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi No:50 BAKIRKÖY İSTANBUL (AVRUPA)
Yavuz Kocatepe Mahallesi, 50. Yıl Caddesi No:3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL (AVRUPA)
Yenibosna Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi No:64 Güneşli BAĞCILAR İSTANBUL (AVRUPA)
ZEKERİYAKÖY Zekeriyaköy Merkez Mahallesi Pelikan Park Evleri Yolu  SARIYER İSTANBUL (AVRUPA)
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:86 ZEYTİNBURNU İSTANBUL (AVRUPA)
Buca Begos Buca Osb Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:130 BUCA İZMİR
Bozyaka Calıkusu Mah. Halide Edip Adıvar Cad. BP Blok No:150 Karabaglar / Izmir  KARABAĞLAR İZMİR
İnciraltı-1 İnciraltı Mah. Mithatpaşa Caddesi No:54 BALÇOVA İZMİR
Babaeski Merkez Gazi Kemal Mahallesi Istanbul Caddesi No:4 BABAESKİ KIRKLARELİ
Alperhan SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BLV. NO:99  İZMİT KOCAELİ
Gebze Adliye Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi  No:93/A GEBZE KOCAELİ
Sevindikli Güney Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı  No:26 KÖRFEZ KOCAELİ
Sevindikli Kuzey Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25 KÖRFEZ KOCAELİ
Çerkezköy -Güney Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No.83/4 ERGENE TEKİRDAĞ
Çerkezköy-Kuzey Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No:81/9 ERGENE TEKİRDAĞ
Havuzlu Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi  No:80/A ÇORLU TEKİRDAĞ
Altınova Batı Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3  ALTINOVA YALOVA
Altınova Doğu Çavuşçiftliği Köyü, Devletyolu Üstü Mevkii, Devletyolu Üstü (Küme Evler) No:221/2/3 ALTINOVA YALOVA