İstasyon Listesi

|İSTASYON ADI
|İSTASYON ADRESİ
|SEMT/İLÇE
|İL
|Eskişehir Yolu
|Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:100
|ÇANKAYA
|ANKARA
|Gazino
|Pınarbaşı Mahallesi Nuripamir Caddesi No: 35
|KEÇİÖREN
|ANKARA
|Göksupark
|ŞEHİT OSMAN AVCI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 493/A-1
|ETİMESGUT
|ANKARA
|Konya Yolu
|Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu
|ÇANKAYA
|ANKARA
|Polatlı
|GÜLVEREN MAH. NASRETTİN HOCA BULVARI NO: 15/1
|POLATLI
|ANKARA
|Turistik
|Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi No:76/1
|MURATPAŞA
|ANTALYA
|Karaman - Bursa
|Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:60
|NİLÜFER
|BURSA
|Karayerler
|Alaşarköy Mahallesi Yeni Yalova Caddesi No:620/A
|OSMANGAZİ
|BURSA
|Panayır
|Panayır Mahallesi 3. Pınar Caddesi No:248
|OSMANGAZİ
|BURSA
|Düzce-M
|Cedidiye Mahallesi, Bolu Caddesi, No:62/A
|MERKEZ
|DÜZCE
|Ataşehir
|Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7
|ATAŞEHİR
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Atatürk Caddesi
|Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Cad. No:17
|KADIKÖY
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Bostancı Güney
|Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi No:58/1
|KADIKÖY
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Bostancı Kuzey
|İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:1/1
|ATAŞEHİR
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Dudullu
|Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:561/A
|ÜMRANİYE
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Fenerbahçe
|Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86
|KADIKÖY
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Kartal Sahil
|Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi No:114 (175 Pafta, 639 Ada, 32-38 Parsel)
|KARTAL
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Kurtköy Çamlık
|Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:8
|PENDİK
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Maltepe-M
|Altayçeşme Mahallesi, Bağdat Caddesi, No:345/1
|MALTEPE
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Nuhkuyusu
|Nuhkuyusu Caddesi, No:24
|ÜSKÜDAR
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Sarıgazi
|Meclis Mahallesi Ankara Caddesi No:56
|SANCAKTEPE
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Akçaburgaz
|AKÇABURGAZ MAH. 1571 SOK. NO: 12
|ESENYURT
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Aslantepe
|Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3
|KAĞITHANE
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Avcılar
|CIHANGIR MAH.E-5 YANYOL NO:297/B
|AVCILAR
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağlar
|Kirazlı Bağlar Mevkii Mimar Sinan Caddesi (3212 Ada, 8 Parsel)
|BAĞCILAR
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Büyükçekmece
|Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:44
|ESENYURT
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Çırpıcı Merkez
|Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No:67/A
|ZEYTİNBURNU
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Dereyolu
|İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı No:42
|BAĞCILAR
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Ellinciyıl
|Kartaltepe Mah. 50. Yıl Caddesi No: 82-84
|BAYRAMPAŞA
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Esenkent
|Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:43
|ESENYURT
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Fenerköy Güney
|Alipaşa Mahallesi, Neyzen Caddesi, No:79/2 Silivri / İstanbul
|SİLİVRİ
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Fenerköy Kuzey
|Alipaşa Mahallesi, Neyzen Caddesi, No:79/1 Silivri / İstanbul
|SİLİVRİ
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Kıraç
|Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi No:185
|ESENYURT
|İSTANBUL (AVRUPA)
|KIZILELMA
|Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi No:77
|FATİH
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Maslak
|Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192
|SARIYER
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Veliefendiyolu
|Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi No:50
|BAKIRKÖY
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Yavuz
|Kocatepe Mahallesi, 50. Yıl Caddesi No:3
|BAYRAMPAŞA
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Yenibosna
|Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi No:64 Güneşli
|BAĞCILAR
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ZEKERİYAKÖY
|Zekeriyaköy Merkez Mahallesi Pelikan Park Evleri Yolu
|SARIYER
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Zeytinburnu
|Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:86
|ZEYTİNBURNU
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Buca Begos
|Buca Osb Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:130
|BUCA
|İZMİR
|Bozyaka
|Calıkusu Mah. Halide Edip Adıvar Cad. BP Blok No:150 Karabaglar / Izmir
|KARABAĞLAR
|İZMİR
|İnciraltı-1
|İnciraltı Mah. Mithatpaşa Caddesi No:54
|BALÇOVA
|İZMİR
|Babaeski Merkez
|Gazi Kemal Mahallesi Istanbul Caddesi No:4
|BABAESKİ
|KIRKLARELİ
|Alperhan
|SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BLV. NO:99
|İZMİT
|KOCAELİ
|Gebze Adliye
|Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi No:93/A
|GEBZE
|KOCAELİ
|Sevindikli Güney
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:26
|KÖRFEZ
|KOCAELİ
|Sevindikli Kuzey
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25
|KÖRFEZ
|KOCAELİ
|Çerkezköy -Güney
|Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No.83/4
|ERGENE
|TEKİRDAĞ
|Çerkezköy-Kuzey
|Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No:81/9
|ERGENE
|TEKİRDAĞ
|Havuzlu
|Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:80/A
|ÇORLU
|TEKİRDAĞ
|Altınova Batı
|Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3
|ALTINOVA
|YALOVA
|Altınova Doğu
|Çavuşçiftliği Köyü, Devletyolu Üstü Mevkii, Devletyolu Üstü (Küme Evler) No:221/2/3
|ALTINOVA
|YALOVA