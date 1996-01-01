bp ticari yakıtlar

Bu müşterilerimiz;
"Müşteri memnuniyeti” ve “müşteri ile kurulan yakın ilişki”, alıcı – satıcı ilişkisinden öte bir “ortaklık” mantığı içerisinde birliktelik oluşturmak bizce önemli noktalardır.
Nihai tüketicilere yönelik olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizi branşlarında uzmanlaşmış satış ekibi ve destek birimlerimizle sürdürmekteyiz.
Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerden bazıları şunlardır:
ve bunları yaparken “Emniyet, Çevre ve Sağlık” konularını hep ön planda ve öncelikle ele alıp tatbik etmek!
bp olarak; nerede olursak olalım, faaliyetlerimiz ekonomik fayda ve fırsatlar yaratmalı, yönetim şeklimiz ise olumlu etkiler doğurmalıdır. Bu nedenle ilişkilerimizi dürüst ve açık yürütmeye ve hareketlerimizden sorumlu olmaya önem veriyoruz.