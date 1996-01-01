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bp ticari yakıtlar

“Ticari yakıtlar” olarak vizyonumuz, akaryakıt istasyonlarından doğrudan akaryakıt alamayan tüm profesyonel nihai tüketicilerin her türden akaryakıt ihtiyacını koşulsuz müşteri memnuniyeti bilinci içinde karşılamaktır

Bu müşterilerimiz;

  • Fabrikalar
  • İnşaat şirketleri
  • Madencilik
  • Filolar
  • Zirai kullanıcılar
  • Enerji santralleri
  • Kamu sektöründeki kurumlardır.

 

"Müşteri memnuniyeti” ve “müşteri ile kurulan yakın ilişki”, alıcı – satıcı ilişkisinden öte bir “ortaklık” mantığı içerisinde birliktelik oluşturmak bizce önemli noktalardır.

 

Nihai tüketicilere yönelik olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizi branşlarında uzmanlaşmış satış ekibi ve destek birimlerimizle sürdürmekteyiz.

Müşterilerimize sağladığımız hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Güvenli bir akaryakıt ikmali ve terminal hizmetleri
  • Kaliteli ürünler
  • Teknik destek / eğitim
  • Tesis kurmadan mühendislik hizmetleri ve ekipman temini
  • Müşteri ihtiyaçlarına uygun ticari sözleşmeler

ve bunları yaparken “Emniyet, Çevre ve Sağlık” konularını hep ön planda ve öncelikle ele alıp tatbik etmek!

 

bp olarak; nerede olursak olalım, faaliyetlerimiz ekonomik fayda ve fırsatlar yaratmalı, yönetim şeklimiz ise olumlu etkiler doğurmalıdır. Bu nedenle ilişkilerimizi dürüst ve açık yürütmeye ve hareketlerimizden sorumlu olmaya önem veriyoruz. 

bp Türkiye İkmal Haritası