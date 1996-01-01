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Garanti BonusFlaş ile araçta ödeme

Garanti Bankası BonusFlaş müşterisi iseniz bp istasyonlarında araçlarından inmeden hızlı ve kolay bir şekilde akaryakıt ödemelerini yapabilirsiniz

bp’de Araçta Ödeme Adımları

bp istasyonlarında akaryakıt ödemelerinizi BonusFlaş’la araçtan inmeden yapmak için aşağıdaki adımları takip edin;

1

İstasyondaki görevliye Ödemeyi BonusFlaş’la bp’de Araçta Ödeme ile yapacağınızı söyleyin. BonusFlaş’ta Ödemeler menüsünden bp’de Araçta Ödemeyi seçin.

2

Ödeme yapılacak kartınızı seçtikten sonra, istasyonda her pompada üzerinde bulunan etiketteki İstasyon No ve Pompa No’yu gerekli alanlara girin.

3

Tutar Girerek Dolum’u seçip istediğiniz tutarı girerek ya da Depo Tam Dolum’u seçerek onaylayın.

4

Onay ekranına Garanti BBVA İnternet Bankacılığı Parolanızı girerek işleminizi onaylayın.

5

Parolanız ile onayladıktan sonra dolum ve ödeme talebiniz bp’ye iletilecektir.

6

İşleminiz başarı ile sonlandırıldığında tarafınıza bildirilecektir.
Birikmiş olan bonus ve firma bonuslarınızı kullanmak için; bp’de Araçta Ödeme adımlarından önce uygulamaya Garanti BBVA İnternet Bankacılığı Parolanız ile giriş yapın. Yukarıda yer alan 3. adımdan sonra aşağıdaki adımları takip edin.

1

"Bonus Kullanmak İstiyorum"u seçip kullanacağınız bonus miktarını girip onaylayın.

2

İşleminiz başarı ile sonlandırıldığında tarafınıza bildirilecektir.
 
  1. *bp’de Araçta Ödeme anlaşmalı bp istasyonlarında geçerlidir. Anlaşmalı istasyonlar bp’de Araçta Ödeme ekranında sağ üstte bulunan “i” butonuna tıklanarak görülebilir.
  2. Depo Tam Dolum seçimi ile aracın depo kapasitesine uygun olarak en fazla 350 TL tutarında dolum gerçekleştirilebilir.
  3. Biriken bonus ve bp bonusun kullanılması için bp’de Araçta Ödeme adımlarına başlamadan hemen önce kullanıcının Garanti Dijital Parolası ile uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.
  4. Araç dışında ve dolum esnasında cep telefonu kullanmayınız.
Geçerli istasyonlar için tıklayınız.