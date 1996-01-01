4 Ekim Kampanyası

|İSTASYON
|İL
|ADRES
|BAYİ ÜNVANI
|KONYAYOLU
|ANKARA
|Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|FALEZ
|ANTALYA
|Meltem Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Cam Piramit Karşısı No:122
|SARAÇOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KARACAYIR
|BOLU
|Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:48/A
|ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|CILIMLI
|DÜZCE
|D-100 Karayolu Üzeri, Topçular Köyü
|MAVERA PETROL ÜRÜNLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ATASEHIR
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|CAMLICA
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Emniyet Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, No.1 Kısıklı
|BAUSAN BİNA PROJE ARAŞTIRMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|CENGELKOY
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi No:4
|OSMAN MÜMTAZ KARAKAŞ PETROL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|FENERBAHCE
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|MALTEPEM
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi No:345/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|ASLANTEPE
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|FENERKOYG
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/2
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|FENERKOYK
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|MASLAK
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|METRISYOLU
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Havaalanı Mahallesi Kışla Caddesi Metris Yolu Sokak No: 33
|BEREKETLİ HALK PETROL PAZARLAMA İNŞAAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|DARICA
|KOCAELİ
|Istasyon Mah. Mahallesi Istasyon Cad. Caddesi No:No: 557/A Istasyon Mah. Istasyon Cad. No: 557/a
|MORGÜL AKARYAKIT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|SEVINDIKLG
|KOCAELİ
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:26
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|SEVINDIKLK
|KOCAELİ
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|MARDIN
|MARDİN
|Karayolları bitişiği
|KASIM TUĞMANER HALEFLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|CESMELIM
|MERSİN
|Atatürk Mahallesi Mersin Caddesi No: 45/A ÇESMELİ
|ATAKO K PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
|PORTAKAL
|MERSİN
|Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:96
|SOYLU GÜRÜZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|ALTINOVABT
|YALOVA
|Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|ALTINOVADG
|YALOVA
|Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü Mevkii Devlet Yolu Üst (küme Evler) No:221/2/3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ