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4 Ekim Kampanyası

7 Ekim’e kadar aşağıda belirtilen noktalarda 1 paket yaş Whiskas mama alana 1 paket hediye.
İSTASYON İL ADRES BAYİ ÜNVANI
KONYAYOLU ANKARA Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
FALEZ ANTALYA Meltem Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Cam Piramit Karşısı No:122  SARAÇOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KARACAYIR BOLU Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:48/A ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CILIMLI DÜZCE D-100 Karayolu Üzeri, Topçular Köyü MAVERA PETROL ÜRÜNLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ATASEHIR İSTANBUL (ANADOLU) Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
CAMLICA İSTANBUL (ANADOLU) Emniyet Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, No.1 Kısıklı BAUSAN BİNA PROJE ARAŞTIRMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
CENGELKOY İSTANBUL (ANADOLU) Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi No:4 OSMAN MÜMTAZ KARAKAŞ PETROL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
FENERBAHCE İSTANBUL (ANADOLU) Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MALTEPEM İSTANBUL (ANADOLU) Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi  No:345/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ASLANTEPE İSTANBUL (AVRUPA) Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
FENERKOYG İSTANBUL (AVRUPA) Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/2 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
FENERKOYK İSTANBUL (AVRUPA) Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MASLAK İSTANBUL (AVRUPA) Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
METRISYOLU İSTANBUL (AVRUPA) Havaalanı Mahallesi Kışla Caddesi Metris Yolu Sokak No: 33  BEREKETLİ HALK PETROL PAZARLAMA İNŞAAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DARICA KOCAELİ Istasyon Mah. Mahallesi Istasyon Cad. Caddesi No:No: 557/A Istasyon Mah. Istasyon Cad. No: 557/a  MORGÜL AKARYAKIT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SEVINDIKLG KOCAELİ Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı  No:26 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
SEVINDIKLK KOCAELİ Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MARDIN MARDİN Karayolları bitişiği  KASIM TUĞMANER HALEFLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
CESMELIM MERSİN Atatürk Mahallesi Mersin Caddesi No: 45/A ÇESMELİ  ATAKO K PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
PORTAKAL MERSİN Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi  No:96 SOYLU GÜRÜZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALTINOVABT YALOVA Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ALTINOVADG YALOVA Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü Mevkii Devlet Yolu Üst (küme Evler) No:221/2/3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ