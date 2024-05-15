Axess'le bp'de 150 TL'ye varan chip-para

Kampanya Detayları:

1 Nisan- 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında, kampanyaya katılan Axess üyesi Bp istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamanıza, Juzdan’dankampanyaya katılarak 150 TL chip-para, SMS ile kampanyaya katılarak 140 TL chip-para kazanma fırsatı!

Kampanyada kazanılan chip para 22 Mayıs 2024’e kadar kampanyaya katılan Bp istasyonlarından yapılacak akaryakıt veya otogaz alımında geçerli olacaktır.



Kampanyaya Juzdan’dan katılmak ve faydalanmaya başlamak için ilk harcamadan önce asıl kart sahibinin “Hemen Katıl” butonuna tıklaması veya kampanyaya SMS üzerinden katılmak ve faydalanmaya başlamak içinilk harcamadan önce asıl kart sahipleri ve tüzel müşterilerin Akbank’ta kayıtlı cep telefonundan “Bp” yazıp 4566’ya SMS göndermesi gereklidir.



Tüzel müşteriler kampanyaya sadece SMS ile katılabilir ve en fazla 140 TL chip-para kazanabilirler.



Kampanya katılımı, Juzdan’dan yapılan katılımlarda Kampanyalar sayfasındaki “Kampanyalarım” başlığı altında görünmesinden sonra , SMS ile yapılan katılımlarda ise belirtilen kısa mesajın Akbank sistemineulaşmasından ve Akbank tarafından “kayıt oldunuz” bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır.

Hak edilen chip-para hediyesi, kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra karta anında yüklenecektir.



22 Mayıs 2024 tarihine kadar kullanılmayan chip-paralar sonrasında sadece akaryakıt sektöründeki Axess üye işyerlerinde akaryakıt ve otogaz alımlarında kullanılabilir.



Aynı gün içerisinde yapılan 600 TL ve üzeri ilk harcama kampanyaya dahildir.



Kampanya kapsamında işlemlerin Axess üye işyeri Bp istasyonlarındaki Akbank Axess POS terminalinden yapılması gerekmektedir.



Kampanyadan Axess, Axess Business, Free, Wings, Wings Business, Akbank kart, Akbank kart Business, Axess KOBİ asıl ve bu kartlara bağlı ek kart sahipleri faydalanabilecektir.



Bank’O Card Axess kartları kampanyaya dahil değildir.



Tüzel müşteriler Juzdan uygulamasını kullanamadıkları için kampanyaya 4566’ya SMS göndererek katılabilir ve en fazla 140 TL chip-para kazanabilirler.

Tüzel müşterilerin tüm ticari kredi kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı cep telefonundan SMS ile kayıt olunması gerekmektedir.



Şahıs şirketi sahipleri; bireysel ve ticari kartlarıyla Juzdan üzerinden kampanyaya katılabileceklerdir.



Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri asıl ve ek kartları ile yapacağı harcamalardan kampanyaya Juzdan ile kayıt olması halinde bir defa ve en fazla 150 TL, SMS ile kayıt olması halinde ise en fazla 140 TL chip-parakazanabilecektir.



Chip-para kullanılarak yapılan akaryakıt/otogaz alımları kampanya kapsamında değildir. İptal edilen işlemlerde chip-para kazanımları da iptal edilecektir. Chip-para’nın kullanılmış olması halinde ekstreye ilgilitutar kadar borç yansıtılacaktır.



Kazanılan chip-paralar, mil puana dönüşmeyecektir.



BP Taşıtmatik kullanıcıları bu kampanyadan faydalanamazlar.



Katılım için gönderilen SMS’ler; tüm operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Juzdan veya SMS ile kayıt olmayan kart sahiplerinin harcamaları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.



Akbank T.A.Ş. ve BP Petrolleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Kampanyaya katılan Axess üyesi BP istasyonlarının listesine axess.com.tr ve bp.com.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için: axess.com.tr, Axess Mobil ve bp.com.tr