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  5. bp'de 160.000 TL değerinde akaryakıt hediye

bp'de 160.000 TL değerinde akaryakıt hediye

Kampanya Detayları:

  • Bu kampanya BP Petrolleri A.Ş.  tarafından MPİ’nin 27.10.2022 tarih ve E-40453693-255.01.02-25981 sayılı izni ile Mucize Tanıtım tarafından düzenlenmektedir.
  • 01.11.2022 (Saat 00.01) – 31.12.2022 (Saat 23.59)  kampanya tarihleri arasında BP Petrolleri A.Ş.  tarafından gerçekleştirilecek olan; Türkiye genelindeki tüm BP akaryakıt istasyonlarından BP Petrolleri A.Ş. firmasına  ait Castrol madeni yağ(ekli listededir) ürünlerinden herhangi birinden satın aldıktan sonra, ürün kapak içerisinde yer alan özgün katılım şifresini ad, soyad, adres ve Cep Telefon bilgileri ile birlikte  www.expressfirsati.com (ücretsiz) internet sayfasında yer alan kampanya katılım formuna eksiksiz giren katılımcılara; cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodunu girmesi halinde her şifre için hak ettikleri oranda çekiliş hakkı verilecektir.
  • Ürün kapak altında tek şifre yer alacak olup sistem tarafından otomatik olarak hak ettiği kadar çekiliş hakkı verilecektir. İkramiye olarak, 1 kişiye 10.000,00 TL değerinde Akaryakıt Puan İkramiyesi, 10 kişiye 5.000,00 TL değerinde Akaryakıt Puan İkramiyesi, 100 kişiye 1.000,00 TL değerinde Akaryakıt Puan İkramiyesi *BP istasyonlarında geçerli, sadece Akaryakıt alımlarında harcanabilir.
  • Akaryakıt Puan (Benzin, Dizel ve Otogaz )ikramiyesi, talihlilerin sistemde kayıtlı BP Club Cardlarına yüklenecek olup, BP istasyonlarında akaryakıt (benzin, Dizel ve otogaz) alımlarının ardından talihlilerin kartları üzerinden kullandırılacaktır. Akaryakıt ikramiyeleri devredilemez, talihlinin başka bir kartına aktarılamaz olduğunu, nakde çevrilemez olduğunu ve 12.02.2023-24.04.2023 tarihleri arasında kullanılabilir, verilecektir.
  • Çekiliş 10.01.2023 saat 10.30’ da Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacaktır.
  • Kazanan talihliler 12.01.2023 tarihli Takvim gazetesinde duyurulacaktır. 27.01.2023 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 11.02.2023 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmez.
  • Tüm katılımlarda Şifre-Ad-Soyad-cep telefon bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir.
  • Aynı şifre ile yapılan mükerrer şifreli katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifre dikkate alınacaktır.
  • İkramiye tesliminde şifreli kapak ve fiş/fatura ibrazı zorunludur. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
  • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
  • Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez.
  • BP Taşıtmatik, BP Filo Kart, BP İndirim Kart sistemlerini kullanan müşteriler kampanya kapsamı dışındadır.
  • 18 yaşın altında olanlara,  BP Petrolleri A.Ş., BP Petrolleri AŞ bayileri, bayi çalışanları BP Petrolleri A.Ş acenteleri, acente çalışanları ve Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. çalışanları kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri teslim edilmez.
  • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
  • Kampanyaya katılan herkes bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Kampanyaya Katılım için tıklayın.
Kodla kazan ürün listesi xlsx / 10.9 KB