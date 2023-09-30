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  5. bp'de Araçta Ödemeye Ekstra 10 TL, Toplam 150 TL'ye Varan Bonus

bp'de Araçta Ödemeye Ekstra 10 TL, Toplam 150 TL'ye Varan Bonus

Kampanya Detayları:

  • Bu kampanya 16 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi bp istasyonlarında geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında yapılan 4 defa 500 TL ve üzeri işlemlerden 130 TL bonus/indirim kazanılacaktır. Kampanyaya BonusFlaş uygulaması aracılığıyla katılan kart sahipleri 140 TL bonus kazanacaklardır.
  • Bir harcamasını Araçta ödeme ile yapan kart sahipleri ekstra 10 TL bonus kazanarak, toplamda 150 TL’ye kadar bonus kazanabilmektedir.
  • Ayrı günlerde ve tek seferde yapılan 500 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımlarında geçerlidir.
  • Aynı gün içerisinde yapılan birden fazla 500 TL ve üzeri harcamaların ilki kampanya dahilindedir.
  • Kampanya müşteri bazındadır.
  • BP Taşıtmatik kullanıcıları kampanyadan faydalanamazlar.
  • Kampanyaya SMS’le katılanlar en fazla 130 TL bonus/indirim; BonusFlaş’la katılanlar en fazla 140 TL bonus kazanabilir.
  • Kazanılan bonus, 5 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi bp istasyonlarında akaryakıt ve/veya otogaz alımlarında kullanılabilir.
  • 5 Kasım sonrası kullanılmayan bonus geri alınacaktır.
  • Kampanyaya katılan diğer banka Bonus kart sahipleri, 16 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi bp istasyonlarında yaptıkları harcamalarda indirim alacak ve bu indirim harcama yaptıkları kartlarının ekstresine yansıtılacaktır.
  • Garanti Bonus’lar, Flexi, Money, Paracard, Deniz Bonus, Türkiye Finans Happy Card, Alternatifbank Bonus, Şekerbank Bonus, ICBC Turkey Bonus, TEB Bonus ve TEB BonusBusiness, Deniz Bonus Business, ICBC Turkey Bonus Business, Türkiye Finans Happy BusinessCard, Bonus Business, ve Easy kartlar dahildir.
  • ING Bonus Business, Şeker Bonus, Şeker Bonus Business dahil değildir.
  • Shop&Fly kredi kartları, Miles&Smiles kredi kartları, taksitli işlemler, vadeli taksit, bonus kullanımları, BP Araçta ödeme dışında sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir.
  • Bonusnet bankalarına ilişkin ticari ve bireysel kart katılım bilgilerine ayrıntılı olarak bonus.com.tr’den ulaşılabilir.
  • Kampanya kapsamında kazanılan bonus tutarı bilgisine ilgili kartla bp istasyonlarındaki Garanti POS cihazları üzerinden ulaşılabilir.
  • Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç kart sahipleri kampanyaya katılabilmeleri için, EVET BP yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak  kartlarının son 6 hanesini ekleyip 3340’a SMS göndermelidirler (bu kartlar için katılım ücreti 7,99 TL’dir.
  • İşlemler mutlaka Garanti BBVA POS'undan geçmelidir.
  • Katılım SMS’leri Garanti BBVA sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir.
  • Bankada kayıtlı telefon numarasından gönderilen katılım SMS’inden sonraki işlemler dikkate alınır.
  • Katılım SMS’leri operatör tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.
  • Kampanyaya katılım için gönderilen SMS Turk Telekom aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 1,00TL, Turkcell aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 1,99 TL, Vodafone aboneleri için KDV ve ÖİV dahil 0,88 TL olarak ücretlendirilir.
  • Geri dönüş SMS’leri Garanti BBVA tarafından karşılanır.
  • Ayrıntılı bilgiye bonus.com.tr ve bp.com.tr’den ulaşılabilir.
  • Garanti BBVA ve BP Petrolleri A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Kampanyanın geçerli olduğu istasyonlar için tıklayın. xlsx / 57.2 KB