bp'de Araçta Ödemeye Ekstra 10 TL, Toplam 200 TL'ye Varan Bonus!

Kampanya Detayları:

Kampanya 1 Ocak – 15 Şubat 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi bp istasyonlarında geçerlidir.Kampanya kapsamında tek seferde ve farklı günlerde yapılan 4 defa 700 TL ve üzeri işlemlerden 180TL bonus/indirim kazanılacaktır. Kampanyaya BonusFlaş uygulaması aracılığıyla katılan kart sahipleri 190 TL bonus kazanacaklardır. Bir harcamasını Araçta ödeme ile yapan kart sahipleri ekstra 10 TL bonus kazanarak, toplam 200 TL’ye kadar bonus kazanabileceklerdir.Aynı gün içerisinde yapılan birden fazla 700TL ve üzeri harcamaların ilki kampanya dahilindedir. Kampanya müşteri bazındadır. Kampanyadan yararlanabilmek için, ilk alışverişten önce, SMS ya da BonusFlaş uygulaması ile kampanyaya katılınması gerekmektedir.

Kazanılan bonus, 20 Şubat – 20 Mart 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi bp istasyonlarında akaryakıt ve/veya otogaz alımlarında kullanılmalıdır. 20 Mart 2024 tarihinden sonra kullanılmayan bonuslar geri alınacaktır.BP Taşıtmatik kullanıcıları kampanyadan yararlanamazlar.BP Bonus Kampanyası kapsamında , bonus kazanılması ve kazanılan bonusların harcanması yalnızca kampanyanın yazılım altyapısını destekleyen marka/model yazarkasa POS cihazlarından ve Garanti BBVA üye işyerlerinden yapılacak akaryakıt harcamalarında geçerli olacaktır.

Kampanyaya katılan diğer banka Bonus kart sahipleri , 1 Ocak – 15 Şubat 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi BP istasyonlarından yaptıkları akaryakıt ve/veya otogaz harcamalarında SMS ile katılım için 180 TL indirim alacak ve bu indirim harcama yapılan kartlarının ekstresine yansıtılacaktır.

Garanti Bonus kart’ları, Flexi, Money, Paracard ,diğer banka Bonus kartları ( ING Bonus Business,Türkiye Finans Happy Business Card hariç), Bonus Business ve Easy kartlar dahildir.Shop&Fly kredi kartları, Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları ,taksitli işlemler, vadeli taksit, bonus kullanımları, BP Araçta ödeme dışında sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir.Birden fazla Bonus Business veya Easy kartı olan ticari tüzel kart müşterilerinin ilgili tüm kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı telefon numarasından başvuru yapması gerekmektedir.BonusFlaş ile katılım sadece şahıs şirketi sahibi müşterilerin ticari kartları ile sağlanabilmektedir. Tüzel müşteriler sadece SMS ile katılım sağlayabilir.Kampanyaya katılım için; harcamadan önce Garanti Bonus kart sahipleri “BP” yazıp 3340’a, Deniz Bonus sahipleri 3280'e, TEB Bonus sahipleri 4616’ya , ING Bonus sahipleri 2205'e, Türkiye Finans Happy Card sahipleri kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 2442'ye, Alternatifbank Bonus sahipleri 4055’e, ICBC Turkey Bonus sahipleri 05327524404’e SMS göndermelidir. Katılım SMS’leri ilgili banka sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Kampanya kapsamında kazanılan bonus tutarı bilgisine ilgili kartla BP istasyonlarındaki Garanti BBVA POS cihazları üzerinden ulaşılabilir.

Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç Card’lar kampanyaya katılım için, EVET BP yazıp bir boşluk bırakıp, kartın son 6 hanesiyle beraber 3340’a SMS göndermelidir ve bu kartlar için katılım ücreti 7,99 TL’dir.Garanti Bonus kartları, diğer banka Bonus kartları ve Money Bonus’la kampanyaya katılan müşteriler, Flexi’yle de ayrıca katılarak, BonusFlaş üzerinden kampanyaya katılması durumunda en fazla 190 TL olmak üzere ikinci defa bonus kazanabilirler. Bunun dışında kampanyadan 1 defa yararlanılabilir.İşlemler mutlaka Garanti Bankası POS cihazı ile yapılmalıdır . Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir. Katılım SMS’leri Garanti Bankası sisteminde bulunan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Bankada kayıtlı telefon numarasından gönderilen katılım SMS’inden sonraki işlemler dikkate alınır.Ayrıntılı bilgiye bonus.com.tr ve bp.com.tr’den ulaşılabilir.Garanti Bankası ve BP Petrolleri A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.