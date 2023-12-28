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  5. BP Express Market & Wild Bean Cafe'de Fırsat Dolu Kampanya Seninle!

BP Express Market & Wild Bean Cafe'de Fırsat Dolu Kampanya Seninle!

Kampanya Detayları:

 

  • Kampanyaya sadece WBC ve BP Express olan istasyonlar katılım gösterecek olup kampanyaya katılım listesine bp.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Kampanya 23 Haziran-31 Temmuz arasında olacaktır.
  • Müşterinin BP Club Card ödül programına üye olması gereklidir.
  • İşleme başlamadan önce cep telefonu numarasını kasiyere söylemesi gereklidir.
  • Üye olmayanlar standart SMS ile üyelik yaparak kampanyaya dahil olabilirler.
  • BP Express marketlerden 300 TL ve üzeri alışveriş şartı sağlandıktan sonra 20 TL puan otomatik olarak BP Club Card’a yüklenecektir.
  • Her bir BP Club Card sahibi kampanyadan en fazla 2 kez faydalanabilir.
  • Kampanyaya katılım 70.000 katılım ile sınırlıdır.
  • Kampanyaya tütün ve tütün mamülleri başta olmak üzere yasa gereği promosyon yapılamayan ürün grupları dahil değildir.
  • BP Express marketlerden 300 TL alım tutarına mevcutta kampanya yapılan ürünler dahil değildir.
  • Birden fazla kampanya aynı anda geçerli olmayacaktır.
  • Kazanılan puanlar market puanı olarak BP Club Card hesabınıza işlenecektir. Hesabınızdaki puanları yüklendiği andan itibaren 28.12.2023 tarihine kadar harcamanız gereklidir.
  • Zamanında harcanmayan puanlar silinecektir.
Kampanyanın geçerli olduğu istasyonlar için tıklayın. xlsx / 194.5 KB