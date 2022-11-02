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  5. FIFA Dünya Kupası Katar 2022'nin tadını muhteşem hediyelerle çıkar!

FIFA Dünya Kupası Katar 2022'nin tadını muhteşem hediyelerle çıkar!

Kampanya Detayları:

  • Bu kampanya COCA – COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş.’e adına MPİ’nin 02.11.2022 tarih ve E-58259698-255.01.02-26390 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir.
  •  04.11.2022 saat: 00:00 – 31.12.2022 saat: 23:59 tarihleri arasında, Türkiye genelindeki Antalya ili, Turistik istasyon,Adalya istasyon, Adrasan istasyon,Çevreyolu istasyon,Havaalanı istasyon, Otogar istasyon, Falez istasyon, Kepez Merkez istasyon, Lara istasyon, Phaselis istasyon, Demre istasyon,Afyon Karahisar ili Afyonyolu istasyon,Manisa ili, Ahmetli istasyon,Turgutlu Batı istasyon, Akhisar Çevreyolu istasyon, Organize istasyon, Balıkesir ili Akçay istasyon , Altıeylül istasyon, Bandırmayolu istasyon, ErdekYolu istasyon, Aksaray ili – Aksaray M istasyon,Ankara ili Alınteri istasyon, Hirfanlı Batı istasyon, Hirfanlı Doğu istasyon, Küçükesat istasyon, Eskişehir Yolu istasyon, Konya Yolu istasyon,Adana ili Arslandamı istasyon, Çukurova istasyon, Mustafa Kemal Bulvarı istasyon, Samsun ili Atakum istasyon, Canik-1 istasyon, Canik-2 istasyon,Bartın ili ,Merkez istasyon,İzmir ili Belkahve istasyon, Bergama Çevreyolu istasyon, Dikili Kavşağı istasyon, Gaziemir Merkez istasyon, Güzelbahçe istasyon, Ilıca istasyon, Karabağlar-1 istasyon, Ulukent Merkez istasyon, İnciraltı-1 istasyon, Buca Begos istasyon,Çanakkale ili Biga istasyon, Kavakköy Güney istasyon, Kavakköy Kuzey istasyon,Muğla ili Bodrum Merkez istasyon, Marmaris BP istasyon, Milas-1 istasyon, Burdur ili Burdur istasyon, Çavdıryolu istasyon, Yaka istasyon,Konya ili Büsan Konya istasyon, Horozluhan istasyon, Karapınar BP istasyon, Konya Otogar istasyon, Lalebahçe istasyon,İstanbul Anadolu yakası Çamlıca istasyon, Çengelköy istasyon, Kayışdağı istasyon, Samandıra istasyon, Yayalar istasyon, Ataşehir istasyon, Atatürk Caddesi istasyon, Bostancı Güney istasyon, Bostancı Kuzey istasyon, Dudullu istasyon, Fenerbahçe istasyon, Kurtköy Çamlık istasyon, Nuhkuyusu istasyon, Sarıgazi istasyon, Maltepe-M istasyon,Mersin ili Erdemli 2 istasyon, Erdemli-M istasyon,Kocaeli ili Darıca istasyon, Gebze Merkez istasyon, Körfez istasyon, Yeşilova istasyon, Çayırova istasyon, Sevindikli Güney istasyon, Sevindikli Kuzey istasyon, İstanbul Avrupa yakası Eyüp istasyon, Gümrükyolu istasyon, Güngören Merkez istasyon, Gürpınar istasyon, Yavuz Selim istasyon, Aslantepe istasyon, Avcılar istasyon, Bağlar istasyon, Büyükçekmece istasyon, Çırpıcı Merkez istasyon, Dereyolu istasyon, Kıraç istasyon, Kızılelma istasyon, Maslak istasyon, Zekeriyaköy istasyon, Zeytinburnu istasyon, Akçaburgaz istasyon, Esenkent istasyon, Fenerköy Güney istasyon, Fenerköy Kuzey istasyon, Gaziantep ili , Otogar istasyon,Bursa ili, Geçit istasyon, İhsaniye istasyon, Karacabey istasyon, Mudanya Yolu istasyon, Karaman istasyon , Panayır istasyon, Karabük ili ,Karabük istasyon,Bolu ili Karacayır istasyon, Kayapark Güney istasyon, Kayapark Kuzey istasyon, Sakarya ili Karasu Sahilyolu istasyon,Amasya ili Kayadüzü istasyon,Mardin ili Mardin istasyon, Kırıkkale ili -Kırıkkale M istasyon,Aydın ili ,Nazilli istasyon, Osmaniye ili ,Merkez istasyon, Eskişehir ili Porsuk istasyon,Denizli ili ,Sevindik istasyon, Taşgeçit istasyon, Tokat ili , Merkez istasyon, Tunceli ili, Tunceli istasyon, Uşak ili, Ünalan istasyon, Erzurum ili ,Yakutiye istasyon, Yalova ili, Altınova Batı istasyon, Altınova Doğu  istasyon, BP Petrol İstasyonları satış noktalarından   COCA – COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş’ye ait 200,250 ,330 ml kutu, 200,250 ml cam,450 ML ,1L ,1,5L,2L,2,5 L PET Coca-Cola Orijinal Tat, 250 ,330 ml kutu, 450 ML ,1L ,1,5L  PET Coca-Cola Light , 200,250 ,330 ml kutu, 200,250 ml cam, 450 ML ,1L ,1,5L,2L,2,5 L PET Coca-Cola Zero Sugar markalı  ürünlerinden birlikte veya ayrı ayrı tek seferde 25  TL ve katları tutarında(fiş/fatura üzerinde ki her 25 TL’lik Coca Cola markalı ürünü için 1 çekiliş hakkı)  alışveriş yaparak İOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirdikleri dahadaha uygulamasına girip; ad-soyad-adres, gsm no ve e-mail bilgileri ile birlikte üye olduktan sonra Coca Cola&BP Kampanya adını seçerek alışveriş fişi veya faturasının fotoğrafını (fiş/faturanın tamamının görünmesi ve fotoğrafın net olması gerekmektedir) yükleyen bireysel müşterilere sistem tarafından kontrolü yapılıp onaylandıktan sonra çekiliş hakkı verilecektir.
  • Kampanyanın bitiş tarihi 31.12.2022 Saat: 23.59 olup, dahadaha uygulamasından son giriş tarihi 02.01.2023 saat: 23:59’dır.
  • Talihliler, 11.01.2023 tarihinde Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. (toplantı salonu). Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cd. 16/1 İç Kapı No:59 Şişli -İstanbul adresinde saat 11:00’de noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir.
  • Çekilişte ,5 kişi 25.578.00 TL değerinde Samsung Q70B QLED 4K Smart TV65 inç (2022), 1 kişi 20.999.00 TL değerinde Samsung Galaxy S22 Plus 5G 128 GB telefon(hat ve kart hariçtir.), 5 kişi 14.999.00 TL değerinde Samsung Galaxy Tablet  8 ( 128 GB), 15 kişi 4.999.00 TL değerinde Samsung Galaxy Watch5 Bluetooth (44mm)saat  20 kişi 3.203.00 TL değerinde Samsung HW-A450/TK Soundbar hoparlör İkramiyesi kazanacaktır.
  • İkramiye kazanan talihliler, 13.01.2023 tarihli Birgün Gazetesi’nde ilan edilecektir.
  • Kampanya sadece bireysel müşterilere yöneliktir.
  • Kampanya katılımında, katılımcı tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.
  • Sisteme yüklenen fiş/faturalar değerlendirilerek yapılan mükerrer katılımlar elenerek ilk gönderilen başarılı fiş/fatura kabul edilecektir.
  • Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin katılım hakları da iptal edilecektir.
  • Tüm katılımlar için otomatik ayrıştırma ve fiş/fatura kontrolleri yapıldıktan sonra uygulama üzerinden başarısız katılım yapanlara ‘’başarısız katılım’’ bilgisi (katılımın kampanya kurallarına uygun olmaması, kampanya ürününün fiş/fatura üzerinde yer almaması, fiş ve faturanın; silik veya yırtık olması, mükerrer olması, kampanya satış noktası haricinde bir lokasyondan alınması, kampanya tarihleri dışında olması, uygulama içerisinden gönderilen belgenin fiş&fatura olmadığı gibi), başarılı katılım yapanlara ‘’başarılı katılım’’ bilgisi ile birlikte katılım sıra numarası bilgisi (ilk başarılı katılıma 1’den başlayarak takip eder sıra numarası verilecektir) tüketiciye sistem üzerinden bildirilecektir.
  • Kampanyanın bitiş tarihi 31.12.2022 Saat: 23.59 olup, dahadaha uygulamasından son giriş tarihi 02.01.2023 saat: 23:59’dır.Dahadaha mobil uygulamasına yapılan katılımlar ücretsizdir.
  •  Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
  • Katılımlarda fiş/fatura no ve tarih, ad-soyad ve gsm no, bilgileri dışında diğer bilgileri eksik olsa dahi katılımcılar çekilişe dahil edilecektir.
  • İkramiye tesliminde fiş/fatura ibrazı zorunludur.
  • Fiş/faturanın okunabilir şekilde muhafaza edilmesi katılımcının sorumluluğundadır.
  • Talihlinin ikramiye kazanması durumun da İkramiye kazanılan harcamaya ait fiş/fatura geçerliliği kontrol edilecek olup iptal edilmiş olan fiş/faturaya ikramiyesi verilmeyecektir.
  • Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli olacaktır.
  • Kampanyada, 18 yaşın altında olanlara, COCA – COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş, BP Petrolleri AŞ. Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.  ve Kampanya katılım noktaları çalışanlarına  çekiliş hakkı verilmeyecektir.
  • İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.
Kampanyanın geçerli olduğu istasyonlar için tıklayın. xlsx / 27.4 KB