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  5. MAXIMUM'DAN BP İSTASYONLARINDA 140 TL MAXIPUAN!

MAXIMUM'DAN BP İSTASYONLARINDA 140 TL MAXIPUAN!

Kampanya; 16 Kasım-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı bp istasyonlarında geçerlidir. Kampanyaya; İşCep veya Maximum Mobil “Kampanyalar” bölümünden, ilgili kampanyadaki “KATIL” butonuna tıklayarak ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Kampanyaya; İş Bankası Bankamatik Kartları, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum Kart, MercedesCard, Maximiles, İş’te Üniversiteli, Maximum Genç Kredi Kartı) ve MaxiPara Kartlar ile yapılacak işlemler dahildir. Ticari Kredi Kartı, Vadematik Kart, Aidatsız Kart ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler dahil değildir. MaxiPuanlarınız 9 Ocak 2024 tarihinde kartınıza yüklenecektir. MaxiPuanların son kullanma tarihi 29 Şubat 2024’tür (bu tarih dahil). Bir müşteri kampanyadan 1 kere yararlanabilir ve en fazla 140 TL MaxiPuan kazanabilir. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve BP Petrolleri A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi maximum.com.tr, İşCep, Maximum Mobil ve bp.com.tr’de.