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  5. MAXIMUM'DAN BP İSTASYONLARINDA 140 TL MAXIPUAN!
  6. İstasyon Listesi

İstasyon Listesi

Kampanyanın geçerli olduğu istasyonlar:

İSTASYON ADI İL SEMT/İLÇE ADRES BAYİ ÜNVANI
SULTANHAN AKSARAY MERKEZ İstikamet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi  No:349  METİS AKARYAKIT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adana Organize ADANA Yüreğir Ceyhan-adana Yolu Üzeri 21.km. Suluca Beldesi ONUR PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TOHUM GÜBRE GIDA TEKSTİL ZİRAİ İLAÇ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Arslandamı ADANA SEYHAN YEŞİLOBA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO:457  İSOTLAR MOTOR OTOMOTİV PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buruk ADANA SARIÇAM Kılıçlı Mahallesi Mahallesi Kozan Bulvarı Bulvarı  No:no:101 ERKNAK PETROL LOJISTIK 
Çukurova ADANA ÇUKUROVA Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı No:24 ÇUKUROVA PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Baraj ADANA Seyhan Kasım Gülek Bulvarı, Ziya Paşa Mahallesi, Eskibaraj Karşısı No:83 KÖSE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Hanedan ADANA SEYHAN Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:14/A (323 Ada, 32 Parsel)  ONUR PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TOHUM GÜBRE GIDA TEKSTİL ZİRAİ İLAÇ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Havutlu ADANA Yüreğir Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi No:475 YÜREĞİR ÖZTÜRKLER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İncirlik Kavşağı ADANA Sarıçam Yeni Mahallesi İncirlik Bulvarı No:53/B ÜSTEMEL PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karahan ADANA Çukurova Karahan Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:612 KÖSEOĞLU MADENİ YAĞ LPG PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kiremithane ADANA Yüreğir DADALOĞLU MAH. KOZAN CAD. NO:418/A AKGÜMÜŞ KARDEŞLER AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT NAKLİYE TEKSTİL GIDA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kurttepe ADANA Çukurova BELEDİYE EVLERİ MAH. DR. SADIK AHMET BULVARI NO:44/A  PLT MARKET GIDA PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Mıdık ADANA Seyhan Mıdık Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı No:206  ŞİRELER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mustafa Kemal Bulvarı ADANA SEYHAN Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:25/A ÇUKUROVA PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Pozantı Yeni ADANA POZANTI Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi No.161/1/1 HASAL ENERJİ ÜRETİMİ İZOLASYON ARITMA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şakirpaşa ADANA Seyhan Havaalanı Karşısı Trafik Şube Müd. Karşısı No:334  HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Saydam ADANA Seyhan Saydam Caddesi No:347 ŞİRELER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Seyhan Güney ADANA SARIÇAM Yıldırım Beyazıt Mahallesi TAG.Otoyolu 85+500 Km. No:1 TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Seyhan Kuzey ADANA SARIÇAM TAG.Otoyolu Üzeri 85/500 Km Seyhan Tır Denetleme ve Konaklama Tesisleri Sofulu TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşköprü ADANA Yüreğir Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi No: 2  ORTATEPE PETROL TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ MARKET OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Toroslar Güney ADANA Seyhan TAG Otoyolu Üzeri 68+200 Km Toroslar Güney Akaryakıt İstasyonu Şambayadı Köyü Mevkii Mola Tesisleri  TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Toroslar Kuzey ADANA ÇUKUROVA TAG Otoyolu Üzeri 68+200 Km Toroslar Kuzey Akaryakıt İstasyonu Şambayadı Köyü Mevkii Mola Tesisleri  TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yeşiloba ADANA SEYHAN Yeşiloba Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı No:934 HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adıyaman 1 ADIYAMAN Merkez GOLBASI YOLU 5.KM KUCUK SANAYI SITESI YANI  EKİNPET AKARYAKIT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gölbaşı Adıyaman ADIYAMAN GÖLBAŞI Mimarsinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı  No:2A KARAR OTELCİLİK AKARYAKIT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Afyon Organize AFYONKARAHİSAR Merkez Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddesi No:3/1 BAŞKAN ULUPINAR PETROL VE LOJİSTİK DİNLENME TESİSLERİ İNŞAAT KOMİSYONCULUK ORGANİZATÖRLÜK OTOMOTİV GIDA MAHRUKAT HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akören AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 18. Km Akören Kasabası Köyü  KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Atik Yeşilyurt AFYONKARAHİSAR DİNAR Çobansaray Köyü Köy Sokağı No:220 ATİKLER AKARYAKIT TARIM HAYVANCILIK TRAKTÖR İNŞAAT NAKLİYAT TAŞIMACILIK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çay AFYONKARAHİSAR Çay Ali Kaleli Mahallesi Yaşar Çengel Caddesi No:117 AYYILDIZLAR OTOMOTİV GIDA PETROL TİCARET VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
Dinar 2 AFYONKARAHİSAR Dinar Dörtyol Mahallesi Isparta Caddesi No:2 SADIK İPEK
Kocatepe AFYONKARAHİSAR Merkez Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:39/ D SOLİDO AKARYAKIT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT MARKET İŞLETMECİLİĞİ GIDA OTOMOTİV OTO KİRALAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Özdilek AFYONKARAHİSAR Merkez AFYON -KÜTAHYA KARAYOLU 10.KM. ÖZDİLEK ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Tınaztepe AFYONKARAHİSAR Merkez Afyon - Antalya Yolu, 20. km. Tınaztepe KARAKOL KARDEŞLER AKARYAKIT VE OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Doğubeyazıt AĞRI DOĞUBAYAZIT BÜYÜK AĞRI CADDESİ SANAYİ SİTESİ ÜSTÜ  JETPET AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Acıpınar AKSARAY Merkez Bahçelievler Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri (152 Ada 1 Parsel) Acıpınar Kasabası ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akhan AKSARAY MERKEZ YENIKENT KASABASI PAFTA:32 PARSEL:598 AKHAN AYDERE YONCA TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Aksaray BP AKSARAY Merkez NEVSEHIR KAVSAGI ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Aksaray-M AKSARAY Merkez Tacın 2 E-90 Karayolu Üzeri Ankara-Adana Makası No:1  ŞEVKET ÖZMEN PETROL NAKLİYE GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşhacıköy AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY Çay Mahallesi No:1 Kadırga Kümeevleri NUSRET AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapıkaya AMASYA MERKEZ Kapıkaya (mücavir) İpek Yolu Caddesi  No:61/a RASYONEL PLAZA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kayadüzü AMASYA MERZİFON Kayadüzü Kasabası Köyönü Mevkii Ankara-Samsun Karayolu 9. Km KÖROĞLU ÖZGÜR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK GIDA TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Alınteri ANKARA YENİMAHALLE Ostim Osb Mah. Alınteri Blv. No:2 BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anadolu BulVarı ANKARA Yenimahalle Ivedik Mahallesi Anadolu Bulvarı No:191/4 ER-TUR MADENCİLİK İNŞAAT PETROL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ballıkuyumcu ANKARA ETİMESGUT Yukarı Yurtçu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No.80 ŞAHİNÖZ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ceylan ANKARA ALTINDAĞ CELAL ESAT ARSEVEN CAD.ALTINDAĞ no:1 CEYLANLAR PETROL OTOMOTİV İNŞ. TURZ. TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Demetevler ANKARA YENİMAHALLE GAYRET MAH.İVEDİK CAD. NO:71  HAZİN GRUP MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dikmen ANKARA Çankaya Ata Mah. Dikmen Caddesi, No:376  ÖNAL PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Elvankent ANKARA Sincan MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ LİSE CADDESİ NO:1 UÇHAN PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Emek ANKARA Çankaya 8. Caddesi No:99 Emek AYDIN PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ergazi ANKARA YENİMAHALLE Batı Sitesi Mahallesi Batı Bulvarı  No:96 ŞENBAY PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eskişehir Yolu ANKARA Çankaya Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:100 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
FSM BulVarı ANKARA Yenimahalle Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:544 FLZ AKARYAKIT ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gazino ANKARA Keçiören Pınarbaşı Mahallesi Nuripamir Caddesi No: 35  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Gökçeyurt ANKARA MAMAK Gökçeyurt Mahallesi Samsun Devlet Yolu Bulvarı No:127 NENEK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Göksupark ANKARA ETİMESGUT ŞEHİT OSMAN AVCI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 493/A-1  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hirfanlı Batı ANKARA EVREN Cebirli Mahallesi Cebirli Küme Evleri Oht-5(sol) Bulvarı  No:127/B HİRFANLI PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Hirfanlı Doğu ANKARA EVREN Cebirli Mahallesi Cebirli Küme Evleri Oht-5(sağ) Bulvarı No:128/BB HİRFANLI PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Ikea-1 ANKARA MAMAK Ege Mahallesi Doğukent Caddesi No:366-366/A  DEMYOL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Ikea-2 ANKARA MAMAK Yukarı İmrahor Mahallesi Doğukent Caddesi No:267  DEMYOL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
İskitler-1 ANKARA ALTINDAĞ Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10 MAYPET MADENCİLİK AKARYAKIT SERVİS OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İvedik ANKARA YENİMAHALLE 1354 Caddesi  No:99 İvedik O.s.b. ABDULLAH ÖZDOĞAN TİCARET OTOMOTİV PETROL İNŞAAT  MAKİNA SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İvedik Organize 2 ANKARA YENİMAHALLE 1341.CADDE NO:120 İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  KOPARAN KARDEŞLER AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kazan Merkez ANKARA Kahramankazan Kayı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı  No:906 EROLLAR PETROL NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK TARIM GIDA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Konya Yolu ANKARA Çankaya Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Küçükesat ANKARA Çankaya Reşit Galip Cad. No:2  BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mamak ANKARA Mamak Samsun Yolu, 12. km. Şahap Gürler Mahallesi, No:48 ÇİFTÇİLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Metro ANKARA Keçiören Ayvalı Mah.Halil Sezai Erkut Caddesi, No:8/A-B MUTLU PETROL VE MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Opera Caddesi ANKARA ALTINDAĞ Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:30/A-B HAZİN GRUP MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ostim Sanayi ANKARA Yenimahalle Bağdat Caddesi No:334 Ostim Osb Ostim Köyü  KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Otonomi ANKARA Akyurt Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı No:383 SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Polatlı ANKARA POLATLI GÜLVEREN MAH. NASRETTİN HOCA BULVARI NO: 15/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Pursaklar ANKARA ALTINDAĞ Karacaören Mahallesi Özal Bulvarı No:46 KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Sincan Organize ANKARA Sincan Ahi Evran Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:368B/1,2  TUĞRA MAKİNA JEOLOJİ MADENCİLİK PETROL TURİZM İNŞAAT MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Susuz ANKARA Yenimahalle Susuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 20. Km. No:256  HACI MEHMET ALTINOK PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMTED ŞİRKETİ
Temelli ANKARA POLATLI İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı  No:59 MGS AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Üçtaş ANKARA Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:400 FLAMİNGO EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Yenikent ANKARA Sincan Menderes Mahallesi Ayaş Ankara Yolu Bulvarı  No:104 KOPARAN KARDEŞLER AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adalya ANTALYA Muratpaşa Yeni Gün Mahallesi, Mevlana Caddesi NO:72 MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akdeniz BulVarı ANTALYA DÖŞEMEALTI Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:288/1 MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Aksu ANTALYA AKSU Macun Mahallesi Isparta Caddesi  No:66 MEVLANA FİNİKE PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Alanya Çevreyolu ANTALYA Alanya Saray Mahallesi Çevreyolu Kenarı Telekom Yanı GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Antalya Çevreyolu ANTALYA Muratpaşa DOGUYAKA MAH. GAZI BULVARI NO:688  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Antalya Havaalanı ANTALYA AKSU Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi No:51 MEVLANA FİNİKE PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Antalya Otogar ANTALYA MERKEZ FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:83 MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Aspendos ANTALYA Manavgat Taşağıl  Beldesi Gol Mevkii, BP Akaryakıt İstasyonu KAPLANLAR PETROL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Belek ANTALYA SERİK Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı  No:7 KARKAŞ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Belek Merkez ANTALYA SERİK Eminceler Köyü BEL-PET BELEK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA İNŞ. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çalkaya ANTALYA Merkez Güzelyurt Mahallesi, Serik Caddesi, No:1 Çalkaya BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Damlataş ANTALYA Alanya Atatürk Caddesi, No:74 GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Demre ANTALYA DEMRE Gökyazı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4/A TEKNOLOJİ TARIM ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOMOTİV PETROL NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Döşemealtı ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE MAHALLESI AKDENIZ BULVARI NO:289  DEMİR TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Elmalı ANTALYA ELMALI Düden Mahallesi Düden Küme Evler No:224 LİDYA AKDENİZ BÖLGESİ PETROL TEKNOLOJİLERİ VE SERVİS ORGANİZASYONU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Falez ANTALYA Merkez Meltem Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Cam Piramit Karşısı No:122  SARAÇOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Finike ANTALYA Finike Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi No:62  BURCU TURİZM VE OTO KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gazi Bulvarı ANTALYA KEPEZ Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:417 TURPET EGE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gazipaşa ANTALYA Gazipaşa Ekmel Mahallesi Mersin Karayolu Caddesi  No:117/1 GAZİ TUNCERLER PETROL İNŞAAT EMLAK TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kemer Merkez ANTALYA Kemer Yeni Mahalle Kemer I. Girişi BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kemeryolu ANTALYA Merkez Sarısu Mahallesi Akdeniz Bulvarı No.650/1  AYPET ANKARA YENİŞEHİR BEYNELMİNEL NAKLİYECİLİK TUR.VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kepez Merkez ANTALYA KEPEZ Karşıyaka Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:20/1 TAŞKIRAN İNŞAAT MADENCİLİK VE ELEKTRİKLİ EV EŞYA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kırcami ANTALYA Muratpaşa Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı No:70  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kızılot ANTALYA Manavgat Akseki Yol Kavşağı KAPLANLAR PETROL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Konyaaltı Liman ANTALYA MERKEZ Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:544/1 TUNALI PETROL PAZ. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Korkuteli ANTALYA KORKUTELİ YAZIR KÖYÜ KOR-PET PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TURİZM TEKSTİL GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
Lara ANTALYA MURATPAŞA Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:53 MAYTUR PETROL ÜRÜNLERİ EMLAK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Manavgat ANTALYA Manavgat Çakalderesi Mevkii Side GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Manavgat Şelale ANTALYA Manavgat Şelale Mahallesi İstiklal Caddesi Manavgat Şelalesi Karşısı Sarılar ME-NA PET AKARYAKIT TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL KUYUMCULUK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Oba Mahallesi ANTALYA Alanya Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi No:47 GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Perge ANTALYA SERİK AZAPLAR MAH. YUKARIKOCAYATAK BELDESİ NO: 5  ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Phaselis ANTALYA Kemer YENIMAHALLE  DEDELER MEVKII BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sakarya BulVarı ANTALYA MERKEZ Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:221 KEPEZ İBRAHİM TEMİZ AKARYAKIT NAKLİYAT GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şelale ANTALYA Merkez Kuzeyyaka Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:317  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Side ANTALYA Manavgat Sarılar Mahallesi Antalya Caddesi No:2/ Z01 GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sütçüler ANTALYA KEPEZ Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi No:260 EHİL PETROL TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT PLASTİK GIDA OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turistik ANTALYA MURATPAŞA Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi  No:76/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ulualan ANTALYA Manavgat Demirciler Köyü, Ulualan Mevkii, BP Akaryakıt İstasyonu GÜN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Atça Merkez AYDIN SULTANHİSAR Atça Mahallesi Karayolu Kenarı Küme Evler Sokağı No:1 KÜME PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Aydın-1 AYDIN EFELER YEDİ EYLÜL MAHALLESİ IZMIR BULVARI NO:1/A LENA ENERJİ PETROL TESİSLERİ TURİZM TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bucakkoy AYDIN Çine Çine İlçesi, Bucak Köyü AN-PET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buharkent AYDIN BUHARKENT Zafer Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı  No:15 TEKGÜL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
Çine Yolu AYDIN ÇİNE Ünlüce Mahallesi Ova Sokağı  No:43 A SEL MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Didim 2 AYDIN DİDİM CUMHURIYET CADDESİ, NO: 259   DİDYMA PETROL ENERJİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İncirliova AYDIN İncirliova Cumhuriyet Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı No:25  TUFAN AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜD TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Nazilli AYDIN NAZİLLİ Yeşilyurt Mahallesi Denizli Caddesi No:148/A KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Pınardere AYDIN EFELER EFELER Mahallesi İZMİR Caddesi No:95 PARMAKSIZLAR TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Salavatlı AYDIN SULTANHİSAR Salavatlı Mahallesi Denizli Salavatlı Bulvarı  No:1A SANCAK PETROLCÜLÜK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sazlıköy AYDIN SÖKE Sazlı Mahallesi Dağdibi Küme Evleri No:9 ÖZCE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Söke AYDIN SÖKE Yenidoğan Mahallesi İstiklal (özbey) Caddesi No:5  GÜVENAL NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TÜP İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Türkmen AYDIN Kuşadası Karaova Mah. Süleyman Demirel Bulvarı-BP Benzinlik No:237/B-2  ADA PETROLCÜLÜK NAKLİYAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akçay Balıkesir BALIKESİR Edremit Akçay Otogarı yanı YAŞİNLER PETROL SERVİS HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Balıkesir BALIKESİR Merkez Adnan Menderes Mahallesi Edremit Yolu Üzeri (21.J.I Pafta, 5807 Ada, 1 Parsel) ÇAKINBERK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Balıkesir Merkez BALIKESİR Merkez Plevne Mahallesi İzmir Yolu Üzeri 2.Km  NİHAT DEMİR İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bandırmayolu BALIKESİR Bandırma Doğruca Köyü,Karaçalılık Mevkii,Balıkesir Asfaltı 10.km BİLGİN AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Demirkapı BALIKESİR Susurluk Demirkapı Köyü, Eski Bağlık Mevkii, Susrluk-Balıkesir Karayolu, 16.km. (Pafta: İ.20.A.17.D.-Parsel: 1123) ERKAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Edremit BALIKESİR Edremit Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:1  HERAMİS OTOMOTİV DANIŞMANLIK GIDA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ErdekYolu BALIKESİR Bandırma Yeni Mahalle Erdek Yolu Kavşağı  BİLGİN AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gökçeyazı BALIKESİR İVRİNDİ GÖKÇEYAZI KÖSEAĞALAR MAH. KÜMEEVLERİ ÇANAKKALE CAD. NO:14 BALIKESİR ÜÇ AS YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TURİZMVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İbirler Batı BALIKESİR KARESİ İbirler Mahallesi 46999 Caddesi No:29 KILIÇÇIOĞLU PETROLCÜLÜK LİMİTED ŞİRKETİ
İbirler Doğu BALIKESİR KARESİ İbirler Mahallesi 46999. Caddesi No:32 KILIÇÇIOĞLU PETROLCÜLÜK LİMİTED ŞİRKETİ
Susurluk Yolu BALIKESİR Susurluk Çayır Ağzı Mevki, Bursa Karayolu 9.km CANKARAGÜL AKARYAKIT OTO ALIM SATIM İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tellikavak BALIKESİR Ayvalık Küçükköy Tellikavak Mevkii EGE YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bartın Merkez BARTIN MERKEZ Gölbucağı Mahallesi 107. Caddesi No:7 IŞIKLAR PETROL TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Batman BATMAN Merkez GAP MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:272  AYPET İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Batman Otogar BATMAN Merkez Hilal Mahallesi Tpao Bulvarı No:72 KADİR KAYIK PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bilecik BİLECİK Merkez Pelitözü Köyü Ayazma Sokak No.99/a  ERCAN MADENCİLİK SANAYİ TURİZM AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tünel BİLECİK MERKEZ Ahmetpınar Köyü-köyün Kendisi- Köy Bağlısı- Ahmetpınar Sokağı No:43/1 DEREN GIDA TURİZM AKARYAKIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bingöl BİNGÖL MERKEZ Saray Mahallesi Elazığ Muş Yolu Caddesi  No:105/A ALTINDİŞ İNŞAAT NAKLİYAT AKARYAKIT TURİZM TEMİZLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Tatvan BİTLİS TATVAN Esentepe Mahallesi Tatvan Bitlis Yolu Caddesi No:170 MSM DEMİRLER PETROL İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Boluspor BOLU Merkez Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:38/1 BOLU ENERJİ PETROL GIDA TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çizmeci BOLU Merkez Çıkınlar Mah. D-100 Karayolu Caddesi No:412/ A ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karacayır BOLU Merkez Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:48/A ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kayapark Güney BOLU GEREDE Tem Otoyolu Ankara- Istanbul 94+700 Km Ankara Yönü Cankurtaran Mevkii KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Kayapark Kuzey BOLU GEREDE Dursunfakı Köyü Yayla Evleri Anadolu Otoyolu Bulvarı No:22 KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Paşaköy BOLU MERKEZ Çivril Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi  No:80/1 ULTRA PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Burdur BURDUR Merkez Özgür Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No:22 BİNAY AKARYAKIT LPG OTOMOTİV ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çavdır BURDUR Çavdır Atatürk Mahallesi Antalya-Fethiye Yolu Bulvarı No:25/4 ÇAVDIR TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çavdıryolu BURDUR ÇAVDIR Küçükalan Köyü No:4 TEKNOLOJİ TARIM ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOMOTİV PETROL NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yaka BURDUR Merkez Burdur-Afyon karayolu 6.km.   HÜSEYİN MUDUL-MUDUL PETROL LPG VE SIVI PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
Balıklı BURSA OSMANGAZİ KÜÇÜK BALIKLI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:537  MSY TURİZM İNŞAAT YEMEK TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bosab BURSA Nilüfer Fethiye Osb Mahallesi Bursa Organize Sanayi Ata Bulvarı No:97 BURSA AKARYAKIT PETROL ENERJİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bursa BURSA Yıldırım Davutdede Mahallesi, Ankara Caddesi, No:84 VarLI PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bursa Kent BURSA OSMANGAZİ Yeşilova Mahallesi İstanbul Caddesi No:224 ARPET ENERJİ TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bursa Kestel BURSA Merkez Ankara Yolu 18.km Kumluk Mevkii MASPET OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çevreyolu Bursa BURSA Nilüfer İzmir Yolu 30.km. Başköy  KOÇASLANLAR OTOMOTİV İNŞAAT TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Dikkaldırım BURSA Nilüfer Odunluk Mahallesi, Ogulla Caddesi, No:20 İZ-Gİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Geçit BURSA Nilüfer Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi No:635 ERGİN EMLAK YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gündoğdu BURSA OSMANGAZİ Gündoğdu Mahallesi Gelincik Cadde No:30 İSHAKOĞLU GIDA NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gürsu BURSA Gürsu Kurtuluş Osb Mahallesi Atatürk Caddesi No:184 ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hürriyet BURSA OSMANGAZİ Soğukkuyu Mah.1. Hürriyet Cad. No:2  HALİS PETROL TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İhsaniye BURSA Nilüfer Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi No:155 EPA MARKET VE OTO SERVİS TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İnönü BURSA OSMANGAZİ İnönü Caddesi, No:44 BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İznik BURSA İznik M.Kemalpaşa Mahallesi Orhangazi Caddesi No:31 SURA AKARYAKIT MADENİ YAĞLAR DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karaman - Bursa BURSA Nilüfer Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:60 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Karayerler BURSA OSMANGAZİ Alaşarköy Mahallesi Yeni Yalova Caddesi  No:620/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kayapa BURSA NİLÜFER İSTİKLAL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:43/D KAYAPA  YUNER PETROL MADENCİLİK MARKETÇİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kurşunlu BURSA İNEGÖL İnegöl Bozüyük Devlet Karayolu Bilal Köyü Kavşağı 6.Km  ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mudanya Yolu BURSA OSMANGAZİ Yeni Karaman Mah. Sanayi Cd. No:146 ERGİN PETROL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Orhaneli BURSA Orhaneli ERENLER MAH. ERENLER SOKAĞI ABDULLAH IZGI APARTMANI NO:231/1  ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Panayır BURSA OSMANGAZİ Panayır Mahallesi 3. Pınar Caddesi  No:248 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Uludağ BURSA NİLÜFER Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:753 (Pafta:H21C03D2C Ada:2701 Parsel:118)  SİMPET AKARYAKIT VE SERVİS HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yenişehir Bursa BURSA YENİŞEHİR Hıdırbali Mahallesi Hacı İsa Sokağı No:22-28A İZ-Gİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yeşim BURSA Yıldırım Ankara Yolu Üzeri Gürsu Karşısı No: 898 Mevkii Belkaya Kasabası ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Biga ÇANAKKALE Biga Hamdibey Mahallesi Istiklal Caddesi No:322 İTİMAT PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çan ÇANAKKALE Çan Istıklal Mah. Çevre Yolu No:13 TAHİROĞULLARI İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çanakkale ÇANAKKALE Merkez İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:37/1 ÇANAKKALE HIZMET GRUPLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gelibolu ÇANAKKALE Gelibolu Keşan Gelibolu Caddesi No:101 Değirmenaltı Mevkii Bolayır Köyü  GELİBOLU ŞEHİTLİK RÜYA PETROL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kavakköy Güney ÇANAKKALE GELİBOLU Hürriyet Mahallesi Otoyol Sokağı No:4/1 MODOĞLU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kavakköy Kuzey ÇANAKKALE GELİBOLU Hürriyet Mahallesi Otoyol Sokağı No:2/1 MODOĞLU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Lapseki ÇANAKKALE Lapseki Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi  No:100 AYDOĞAN İNŞAAT VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Çankırı ÇANKIRI Merkez Abdülhalik Renda Mahallesi Çankırı-ankara Karayolu Üzeri 1.km No.52 BİNOTO OTOMOTİV PETROL TARIM NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çorum Merkez ÇORUM MERKEZ Ankara Yolu 3. Km. MEROTO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Çorum Organize ÇORUM MERKEZ Akkent Mahallesi Ankara Yolu Bulvarı No:178 AKÇALAR PETROL İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İskilip ÇORUM İskilip Çorum Yolu, 2. km., BP Akaryakıt İstasyonu MESAY PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akçeşme DENİZLİ Merkez ADNAN MENDERES Bulvarı No:197 GÜMÜŞLER ÖMÜR PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Alikurt DENİZLİ BOZKURT Alikurt Mahallesi Alikurt Küme Evler No:468 ANTER YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MARKETÇİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Basaran DENİZLİ Sarayköy DENİZLİ-AYDIN KARAYOLU Üzeri 15.Km. Beylerbeyi BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bozkurt DENİZLİ Bozkurt Ankara Asfaltı Üzeri Tutluca Köyü  ÇELİK KARDEŞLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ KAZIM ÇELİK CEMİL ÇELİK VE MUSTAFA ÇELİK
Buldan DENİZLİ BULDAN Dörteylül Mahallesi Oto Santral Garajı  KÖRBEYOĞLU PETROL-PETROL ÜRÜNLERİ TEKSTİL VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cankurtaran DENİZLİ TAVAS Denizli-Acıpayam Yolu Üzeri 26. Km Cankurtaran TUNÇ CANKURTARAN PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK RESTAURANT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Emniyet Denizli DENİZLİ Merkez Deliktaş Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:85  HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Eskıhısar DENİZLİ Merkez Ankara Asfaltı 6.Km. ÖZTÜRK PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kayaköy DENİZLİ Merkez İzmir Asfaltı Üzeri No.79 HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kınıklı DENİZLİ Kınıklı  Yunus Emre Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, No:24 HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Organize DENİZLİ HONAZ Organize Sanayi Bölgesi    BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Pamukkale DENİZLİ PAMUKKALE Pamukkale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy (pamukkale) Bulvarı No:3 HAZAR PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEKSTİL OTOMOTİV RESTOURANT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sarayköy DENİZLİ SARAYKÖY Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Sokağı No:688/ B HIDIR EROĞLU-HAKAN EROĞLU
Serinhisar DENİZLİ Serinhisar Cumhuriyet Mah. Acıpayam Yolu 2.km NO:307 HIDIR EROĞLU-HAKAN EROĞLU
Sevindik DENİZLİ MERKEZEFENDİ Sevindik Mevkii Eski Çal Yolu ve Ankara Asfaltı Arası / DENİZLİ DARTAR PETROL GIDA MEŞRUBAT DAĞITIM VE PAZARLAMA KOLLEKTİF ŞİRKETİ.-TURGAY DARTAR-METİN DARTAR VE ORTAKLARI
Taşgeçit DENİZLİ Kınıklı  Asmalı Evler Mah. Suleyman Demirel Blv.  No:91   KORUCA PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tavas DENİZLİ TAVAS Samanlık Mah. Turgut Ozal Bulvarı No: 114  BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Üçler DENİZLİ MERKEZEFENDİ Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı No:23/1 BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Alipınar DİYARBAKIR BAĞLAR Alipınar Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı  No:41  MAK GRUP MİMARLIK İNŞAAT PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Diyarbakır Batı DİYARBAKIR BAĞLAR Körtepe Mahallesi Körtepe Küme Evleri No:204 SG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Diyarbakır Doğu DİYARBAKIR MERKEZ Diyarbakır-mardin Karayolu 18.km YENİ GÜVEN PETROL İNŞ.NAK.OTO.VE TUR.SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ergani DİYARBAKIR ERGANİ Adnan Menderes Mahallesi No:22 Kıralan Dink 3K YAPI SAĞLIK GIDA PETROL EMLAK SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ
Kaynartepe DİYARBAKIR Merkez SENTO CAD. NO:200 BAĞLAR  ME-BAL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ninova DİYARBAKIR BAĞLAR Kaynartepe Mahallesi KALENDER PETROL İNŞ. NAK. TUR. OTO. SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Otogar Diyarbakır DİYARBAKIR KAYAPINAR Fırat mah.Urfa Yolu 3. Cadde No:4 Otogar Yanı ORYAP PETROL İNŞAAT ÖZEL SAĞ.HİZ.TEM.MED SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Seyrantepe DİYARBAKIR Merkez Elazığ Yolu 1. Km, Sanayi Sitesi Cami Karşısı MİRAM MOTORLU ARAÇLAR GIDA AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Urfayolu DİYARBAKIR Merkez SIVEREK YOLU 4. KM.   BORAN PETROL TESİSLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çilimli DÜZCE Çilimli D-100 Karayolu Üzeri, Topçular Köyü MAVERA PETROL ÜRÜNLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Düzce Doğu DÜZCE MERKEZ Altınpınar Köyü, 9500. Sokak, No:55 ULTRA PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Düzce Kooperatif DÜZCE Merkez Akınlar Mahallesi 2584 Sokağı No:8 S.S. DÜZCE MERKEZ BÖLGESİ KAMYON VE TIR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
Düzce-M DÜZCE Merkez Cedidiye Mahallesi, Bolu Caddesi, No:62/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Fidanlık Düzce DÜZCE Merkez Mergiç Mahallesi İstanbul Caddesi  No:263 MALKOÇ AKARYAKIT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Edirne Merkez EDİRNE MERKEZ Şükrüpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:90/z01 GÖKKUŞAĞI PETROL İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Edirne Yolu EDİRNE Merkez Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:54 SUSESİ GIDA PETROL VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Enezkavşağı EDİRNE KEŞAN Aşaği Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi No:24 ERGÜN PETROL SANAYİ VE OTO. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Havsa EDİRNE Havsa Osmanlı Köyü Tilkidere Mevkii ÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İpsala-M EDİRNE İpsala Londra Asfaltı Dörtyol Mevkıı KALPAKOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kiremitlik EDİRNE KEŞAN ISPAT CAMII MAH.KIREMITLIK MEV.BÖLGE TRAFİK İST. ALTI SARPA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA MADENİ YAĞLAR MARKET RESTAURANT OTO YIKAMA YAĞLAMA TURİZM İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Meriç EDİRNE Meriç KAVAKLI KÖYÜ ÖDEN GIDA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Elazığ ELAZIĞ Merkez Kazım Karabekir Caddesi, No:71 SOYUYÜCE PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşkavak ELAZIĞ MERKEZ Karşıyaka Mah. 3001 Sokağı No.5 DORA YAPI GRUP İNŞAAT PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hankendi ELAZIĞ Merkez Işıkyolu Köyü Işıkyolu Küme Evleri No:109/1/0 MEHMET KAYA BALKAYA
Harput ELAZIĞ Merkez Ataşehir Mahallesi Kuvva-i Milliye Caddesi No:262/A AYDIN KARABULUT PETROL İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karakoçan ELAZIĞ KARAKOÇAN Tepe Mahallesi Atatürk Caddesi  No:130 REMZİYE YILDIRIM
Keban Yolu ELAZIĞ MERKEZ Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi No:99/A SERDARYAPI İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sürsürü ELAZIĞ Merkez Sürsüru Mahallesi Sultan Fatih Caddesi  No:99 ATAŞEHİR İNŞAAT PETROL GIDA KUYUMCULUK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Erzincan ERZİNCAN Merkez Halitpaşa Caddesi, No:103 POLATLAR AKARYAKIT İBRAHİM ETHEM POLAT YUSUF ZİYA POLAT SELİM NAMİ POLAT MERAL TOKGÖZ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Aziziye ERZURUM Aziziye Selçuklu Mahallesi 3. Caddesi No:46 E-80 Karayolu MUSTAFA ÇAKIR
İspir ERZURUM İSPİR Aşağı Özbağ Mahallesi No:423/1 MURAT AKDAŞ
Pasinler ERZURUM Pasinler Epsemce Mahallesi Epsemce Sokağı No:173 TEKOĞLU AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Yakutiye ERZURUM YAKUTİYE Lalapaşa Mahallesi Fuar Yolu Caddesi No:3 ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Bursayolu ESKİŞEHİR MERKEZ ZINCIRLIKUYU MAH.CEVRE YOLU No:746 ESPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eskişehir Organize ESKİŞEHİR Merkez Yetmişbir Evler Mahallesi Çevre Yolu No:34-d ORHAN KÖKSAL
Eskişehir Tepebaşı ESKİŞEHİR Tepebaşı Yeni Akçayır Mahallesi Kütahya Yolu Caddesi No:651 ŞENBAY PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eston 1 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI Çevre Yolu 75.Yıl Mahallesi No:1 MZG PETROL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Güçlü ESKİŞEHİR Tepebaşı ÖMERAĞA MAH. GAZİ YAKUP SATAR CAD. NO:137 BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kepen ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR Aşağıkepen Mahallesi Aşağıkepen Küme No:206 ACAR YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kükrer ESKİŞEHİR İnönü İnönü-Kütahya Karayolu Üzeri 26. Km Kümbet Yeniköy  GÜLEL AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kümbet ESKİŞEHİR İNÖNÜ İnönü-kütahya Karayolu Üzeri 26.km Kümbet Yeniköy GÜLEL AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Onat ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Batıkent Mahallesi Çevre Yolu No:743-d ALİ RIZA ONAT MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT VE PROJE HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Porsuk ESKİŞEHİR TEPEBAŞI Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:114 ORHAN KÖKSAL
Sarar Sanayi ESKİŞEHİR Merkez ÇİFTELER CADDESİ SANAYİ PTT YANI SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sivrihisar Yolu ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR Oğlakçı Mahallesi Oğlakçı Sokağı No:114 DİKER PETROL NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Beylerbeyi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Fıstıklık Mahallesi 152055 No'lu Caddesi  No:37 YILTEKS İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK BETON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gaziantep GAZİANTEP Şahinbey Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi No:9  NEŞET ERSOY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gaziantep Otogar GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı No:127 YILTEKS İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK BETON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Küsget GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Sanayi Mahallesi 60561 No'lu Sokak No:24 ELYA KARAKUZULU PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Nurdağı GAZİANTEP NURDAĞI Kahramanmaraş Yolu Üzeri Otoban Girişi YOL PETROL OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTE ŞİRKETİ
Toyota GAZİANTEP Merkez Değirmicem Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Havuzlu Kavşak, No:54 MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ünaldı GAZİANTEP ŞAHİNBEY ÜNALDI MAH.DEMOKRASİ BUL.NO:68 ZEHRA PETROL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Zeugma GAZİANTEP ŞAHİNBEY 25 Aralık Mahallesi Tüfekçi Yusuf Caddesi No:94 BC AKARYAKIT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Bozatlıoğlu GİRESUN BULANCAK Pazarsuyu Köyü Eski Cami Yanı Mevki No:43/1 BOZATLIOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dereliyolu GİRESUN Merkez Küçükköy Mahallesi Sivas Caddesi  No:90 BRKT ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tirebolu Merkez GİRESUN TİREBOLU Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi No:19/A GÜMÜŞ TUĞRA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşhane GÜMÜŞHANE MERKEZ Yeni Mahallesi Erzurum Yolu Kazım Karabekir Caddesi No:4 ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Antakya Merkez HATAY Antakya Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi  No:25 PETKOM AKARYAKIT LİMİTED ŞİRKETİ
Aşgarbeyli HATAY İskenderun MUAMMER AKSOY BULVARI  ÜLKÜMEN PETROL NAKLİYAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bölükbaşı HATAY Dörtyol Ocaklı Mahallesi, Erzin Yolu Üzeri No:30 AHMET BÖLÜKBAŞI
Çaylı HATAY Dörtyol Çaylı Mahallesi Fadıl Keskin Bulvarı No:2 EVREN HADDECİLİK DEMİR KÖMÜR SANAYİ MALZEMELERİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dinç HATAY İskenderun Gürsel Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi No:126  DİNÇ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Harbiye HATAY DEFNE Harbiye Mahallesi Harbiye Bulvarı No:259/1  GÜZELEL PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Kavaslı HATAY Antakya İskenderun Yolu Üzeri BP İstasyonu Odabaşı MEHMET OCAK AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kırıkhan HATAY KIRIKHAN Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1598 Parsel  ÖNDER PAMUK ÇIRÇIRLAMA TARIM ÜRÜNLERİ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kısık HATAY ERZİN Hürriyet Mahallesi  No:249 Hürriyet Küme Evleri KILIÇ NAKLİYAT HAFRİYAT LOJİSTİK ANTREPOCULUK PETROL VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Narlıca HATAY ANTAKYA NARLICA BELD.KARDESLER M. CUMHURİYET CAD. NO:134 ÜSTÜN RAY ELEKTRİK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ GIDA OTOMOTİV İNŞAAT ELEKTRONİK ZİRAAT ORMAN TEKSTİL PLASTİK ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Payas HATAY PAYAS Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:136 ŞAHİN KARDEŞLER PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sevre HATAY İSKENDERUN 12 EYLÜL CADDESİ MEMO REST   BİTİŞİĞİ BEŞEN PETROL LİMİTED ŞİRKETİ
Topboğazı HATAY BELEN Çakallı Mahallesi Aydınlı Sokağı No:46/1 HAKAN ORTAK ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Altayçeşme İSTANBUL (ANADOLU) Maltepe Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi No:2 GNS PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM VE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ataşehir İSTANBUL (ANADOLU) ATAŞEHİR Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Caddesi İSTANBUL (ANADOLU) KADIKÖY Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Cad. No:17  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bostancı Güney İSTANBUL (ANADOLU) KADIKÖY Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi No:58/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bostancı Kuzey İSTANBUL (ANADOLU) ATAŞEHİR İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:1/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Çamlıca İSTANBUL (ANADOLU) Üsküdar Emniyet Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, No.1 Kısıklı BAUSAN BİNA PROJE ARAŞTIRMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Çengelköy İSTANBUL (ANADOLU) Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi No:4 OSMAN MÜMTAZ KARAKAŞ PETROL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Dudullu İSTANBUL (ANADOLU) ÜMRANİYE Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:561/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Fenerbahçe İSTANBUL (ANADOLU) KADIKÖY Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Formula - 1 İSTANBUL (ANADOLU) Tuzla Tepeören Mahallesi Istanbul Park Bulvarı No.48  GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kartal Sahil İSTANBUL (ANADOLU) KARTAL Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi No:114 (175 Pafta, 639 Ada, 32-38 Parsel) BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kartal-M İSTANBUL (ANADOLU) KARTAL Çavuşoğlu Mahallesi, Spor Caddesi, No:61 ERKA PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kayışdağı İSTANBUL (ANADOLU) ATAŞEHİR Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:147  ÖRPET PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kurtköy Çamlık İSTANBUL (ANADOLU) Pendik Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:8 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Maltepe-M İSTANBUL (ANADOLU) Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi  No:345/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Nuhkuyusu İSTANBUL (ANADOLU) Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi, No:24 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Orhanlı Merkez İSTANBUL (ANADOLU) TUZLA Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi No.38A TUNA PETROKİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Samandıra İSTANBUL (ANADOLU) SANCAKTEPE Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No:111 SAMANDIRA PETROL A.Ş.
Sarıgazi İSTANBUL (ANADOLU) Sancaktepe Meclis Mahallesi Ankara Caddesi No:56 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Sarıtaş İSTANBUL (ANADOLU) SANCAKTEPE Fatih Mahallesi, Yakacık Caddesi, No:27 FULPET PETROL ÜRÜNLRİ İNŞ.SAN.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şile-1 İSTANBUL (ANADOLU) Şile Üsküdar Cad.  No:314 Ahmetli Köyü  ÖZDEMİR PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Soğanlık-M İSTANBUL (ANADOLU) KARTAL Soğanlık Yeni Mahallesi No:34 Soğanlık D-100 Kuzey Yan Yol HALİLOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Türker İSTANBUL (ANADOLU) SANCAKTEPE Fatih Mahallesi Yakacık caddesi No:19 FULPET PETROL ÜRÜNLRİ İNŞ.SAN.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ziverbey İSTANBUL (ANADOLU) KADIKÖY EĞİTİM MAH. FAHRETTIN KERIM GÖKAY CAD. ZIVERBEY NO:85  KURTTAŞ İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akçaburgaz İSTANBUL (AVRUPA) ESENYURT AKÇABURGAZ  MAH.  1571 SOK. NO: 12 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Aslantepe İSTANBUL (AVRUPA) KAĞITHANE Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Avcılar İSTANBUL (AVRUPA) Avcılar CIHANGIR MAH.E-5 YANYOL NO:297/B  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bağlar İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar Kirazlı Bağlar Mevkii Mimar Sinan Caddesi (3212 Ada, 8 Parsel) BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bahariye İSTANBUL (AVRUPA) EYÜPSULTAN Silahtar Baharıye Cad. No:151 KURAN PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beşyüzevler İSTANBUL (AVRUPA) Bayrampaşa Sağmalcılar Eski Edirne Asfaltı, No:383/385  BİRİKİM PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beykent İSTANBUL (AVRUPA) BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:374/2 Bağımsız Bölüm:156 COB 3 PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bolluca İSTANBUL (AVRUPA) ARNAVUTKÖY MAVİGÖL MAH. ABDULLAH GÜL CAD. NO:60/1 ÖZSEÇ PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Büyükçekmece İSTANBUL (AVRUPA) ESENYURT Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:44 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Çağlayan İSTANBUL (AVRUPA) KAĞITHANE ÇAĞLAYAN KAĞITHANE ASFALTI NO:1 MUSTAFA SARI ISI-YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çakmaklı İSTANBUL (AVRUPA) ESENYURT Atatürk Mahallesi Hadımköy Yolu No:8 ELFA PETROL İNŞAAT NAKLİYE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çatalca İSTANBUL (AVRUPA) Çatalca Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 88  ÇATALCA PETROL GIDA VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cennet İSTANBUL (AVRUPA) KÜÇÜKÇEKMECE Gültepe Mahallesi Yeşilova Yanyolu Caddesi No:32 Sefaköy  YÜCEL PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çırpıcı Merkez İSTANBUL (AVRUPA) Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No:67/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Dereyolu İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı No:42  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ellinciyıl İSTANBUL (AVRUPA) Bayrampaşa Kartaltepe Mah. 50. Yıl Caddesi No: 82-84 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Esenkent İSTANBUL (AVRUPA) ESENYURT Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı  No:43 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Esenyurt Meydan İSTANBUL (AVRUPA) Büyükçekmece Doğan Araslı Caddesi No:113 Esenyurt GÜMÜŞ PETROL VE MAKİNA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Eyüp İSTANBUL (AVRUPA) EYÜPSULTAN Topçular Mahallesi, Ferhatpaşa Caddesi, No:2 ENES AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fatih İSTANBUL (AVRUPA) Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Büyük Karaman Caddesi No:2 ERGÜLLER AKARYAKIT VE MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fenerköy Güney İSTANBUL (AVRUPA) SİLİVRİ Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/2 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Fenerköy Kuzey İSTANBUL (AVRUPA) SİLİVRİ Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/1 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Gazi Mahallesi İSTANBUL (AVRUPA) Sultangazi YUNUS EMRE MAH. ŞEHİT MURAT CELEP CAD. NO:55  YENİ TOPÇUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gümrükyolu İSTANBUL (AVRUPA) Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Demirkapı Caddesi No:29 BLUE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Güneşli İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar Evren Mahallesi Halkalı Caddesi No:18 (2 Pafta, 2177 Parsel  CANOĞLU PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Güngören Merkez İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar Merkez Mh. Güngören Cd. No: 38 GÜVENAL NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TÜP İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gürpınar İSTANBUL (AVRUPA) BÜYÜKÇEKMECE Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi  No:53/A VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Habipler Merkez İSTANBUL (AVRUPA) GAZİOSMANPAŞA Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:918 Sultangazi MAYA PETROL İNŞ. OTO TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Halkalı İSTANBUL (AVRUPA) Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:34/A VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hançer İSTANBUL (AVRUPA) Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi No:116 DAĞYOLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ispartakule İSTANBUL (AVRUPA) AVCILAR Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi No:53-53A ELİT PETROLCÜLÜK İNŞAAT VE GIDA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kamiloba İSTANBUL (AVRUPA) Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi Baharözü Caddesi No:2/A RASİM KAÇAN
Karadolap İSTANBUL (AVRUPA) EYÜPSULTAN Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:15  CONVEY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kıraç İSTANBUL (AVRUPA) Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi No:185 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kızılelma İSTANBUL (AVRUPA) Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi  No:77 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Kocasinan İSTANBUL (AVRUPA) BAHÇELİEVLER Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:214 ARACI SAPAN PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kumburgaz İSTANBUL (AVRUPA) Büyükçekmece MERKEZ MAH. E-5 ESKİ LONDRA ASFALTI ÜZERİ KUMBURGAZ  NEVE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Levent İSTANBUL (AVRUPA) Beşiktaş Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi  No:132 Levent DOST PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mahmutbey Merkez İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi No:21 YILMAZER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Maslak İSTANBUL (AVRUPA) Sarıyer Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Merter İSTANBUL (AVRUPA) Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi  No:62 Merter DOST PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Metris Yolu İSTANBUL (AVRUPA) Esenler Havaalanı Mahallesi Kışla Caddesi Metris Yolu Sokak No: 33  BEREKETLİ HALK PETROL PAZARLAMA İNŞAAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mimarsinan M İSTANBUL (AVRUPA) BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan Merkez Mahallesi E5 Londra Asfaltı Caddesi No:12 COB PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sefaköy İSTANBUL (AVRUPA) Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi  No:221 MAZ AKARYAKIT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Selimpaşa İSTANBUL (AVRUPA) Silivri Araptepe Mevkii Selimpaşa Beldesi MESUT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Semizkum İSTANBUL (AVRUPA) Silivri Semizkumlar Mevkii E-5 Karayolu Üzeri (Pafta:34, Parsel:5465) SİLİVRİ TURİZM PETROL VE TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Silivri İSTANBUL (AVRUPA) Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi No:32 ONATERLER PETROL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Taksim İSTANBUL (AVRUPA) Beyoğlu Dolapdere Dereboyu Caddesi No:13 YAŞAR İNŞAAT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tepecik İSTANBUL (AVRUPA) BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan Mahallesi İskele Caddesi No:45B/2 ONKA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Terazidere İSTANBUL (AVRUPA) ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi, Litros Yolu, No:27 LİTROS PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Topçular İSTANBUL (AVRUPA) Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi No:123 LİTROS PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Veliefendiyolu İSTANBUL (AVRUPA) Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi No:50 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Yavuz İSTANBUL (AVRUPA) Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, 50. Yıl Caddesi No:3 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Yavuz Selim İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar YAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:85/B VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yedikule İSTANBUL (AVRUPA) Zeytinburnu Yedikule Kazlıçeşme Mahallesi Genç Osman Caddesi Kirişhane Sokak No:1  KAZDALLAR PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yenibosna İSTANBUL (AVRUPA) Bağcılar Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi No:64 Güneşli BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Zekeriyaköy İSTANBUL (AVRUPA) Sarıyer Zekeriyaköy Merkez Mahallesi Pelikan Park Evleri Yolu  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Zeytinburnu İSTANBUL (AVRUPA) ZEYTİNBURNU Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:86 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Belkahve İZMİR BORNOVA Ankara Asfaltı Belkahve Mevkii No:280 ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bozyaka İZMİR KARABAĞLAR  Çalıkuşu Mah.  Halide Edip Adıvar Cad.  Bp Blok No:150  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Buca Begos İZMİR Buca Buca Osb Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:130 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Bucamar İZMİR Buca Kozağaç Mah. Özmen Cad. No:37 ÖZNUR AKARYAKIT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
Çamlı İZMİR GÜZELBAHÇE Seferihisar Caddesi No:11 Çamlı Köyü MARŞE TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Çandarlı İZMİR DİKİLİ Candarlı Mahallesi Bergama Asfaltı Caddesi No:7 Kokarat Bağları Çandarlı Köyü  TÜRKPET AKARYAKIT NAKLİYE TURİZM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çeşme İZMİR Çeşme İzmir Caddesi Alaçatı DOĞRULUK OTO VE AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Çimentaş İZMİR BORNOVA Kemalpaşa Caddesi, No:17, Işıkkent, Çimentaş DESTEK ORGANİZASYON VE TEMİZLİK AKARYAKIT TABLDOT SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Dikili İZMİR DİKİLİ Salimbey Mahallesi Çandarlı Çaltıtepe ÖZERNİŞLER TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dikili Kavşağı İZMİR DİKİLİ Cumhuriyet Mahallesi İzmir Çanakkale Caddesi No:80 EN-ES GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Efes İZMİR Selçuk Efes Sanayi Sitesi Karşısı Mersinlik Mevkii  KOSTAK AKARYAKIT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Fırat İZMİR KARABAĞLAR Yeşillik Caddesi, Karabağlar, No:279  ŞENBAĞCILAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gaziemir Merkez İZMİR GAZİEMİR Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:127 TUZCUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Güzelbahçe İZMİR Güzelbahçe Seferihisar Cad. No:68 SARDADAŞ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ilıca İZMİR Çeşme Ilıca Mahallesi, 5065. Sokak, No:68 DOĞRULUK OTO VE AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
İnciraltı-1 İZMİR Balçova İnciraltı Mah. Mithatpaşa Caddesi No:54 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Işıkkent Merkez İZMİR BORNOVA Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi No:6 ERDİLOĞLU PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kapılar İZMİR Konak Gaziler Caddesi No: 159 Kapılar  AKINLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karabağlar-1 İZMİR Gaziemir  Emrez Mahallesi Akçay Caddesi No:56 ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kiraz İZMİR Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Alaşehir Yolu Üzeri KILIÇASLAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Menemen M İZMİR Menemen Yıldırım Mahallesi  Aliağa-izmir Asfaltı No:36 Türkeli OKAYLAR PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Özdere İZMİR Menderes Cumhuriyet Mahallesi İzmir Caddesi No:35/G Özdere  ÖZDERE ÇİÇEK PETROL TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ
Pancar İZMİR TORBALI İnönü Mahallesi 139 Sokağı No:42/1 TIPMEDSAN MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Pınarbaşı - İzmir İZMİR BORNOVA Ümit Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:353 Pınarbaşı Köyü GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Torbalı Merkez İZMİR TORBALI İZMİR-AYDIN ASFALTI NO:52 TORBALI PETROL MADENİ YAĞ OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ulukent Merkez İZMİR Menemen 29 Ekim Mahallesi 9. Caddesi No:94/1 Ulukent TUZCUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Urla İzmir İZMİR URLA Çeşme Izmir Asvaltı No:141 NURULLAH ERTEK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yamanlar İZMİR BAYRAKLI Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi No:162 ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Binevler KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı  No:76 A KEMAL SEZAL VE OĞULLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Elbistan KAHRAMANMARAŞ Elbistan Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:152/A KÜSMÜŞ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genç KAHRAMANMARAŞ Elbistan Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Üzeri 3. Km  GENÇ PETROL NAKLİYE OTOMOTİV GIDA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kahramanmaraş Sanayi KAHRAMANMARAŞ Merkez Y.SELİM MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 17.Cad. NO:1 KEMAL SEZAL VE OĞULLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Kahramanmaraş Yıldız KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT Şazibey Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:46  AYSPET PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Pakdil KAHRAMANMARAŞ Merkez Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı No:13  PAKDİL PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Pazarcık KAHRAMANMARAŞ Pazarcık Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi Kartalkaya Bulvarı No:46 A KARTALKANAT TEKNİK TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şeyhadil KAHRAMANMARAŞ Merkez MENDERES MAH. GİRNE CAD. PAKDİL PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ulubahçe KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK Yeşilkent Mahallesi Köyün Kendisi Sokağı  No:30/A FAMAK AKARYAKIT ENERJİ GIDA TURİZM TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karabük KARABÜK Merkez Kurtuluş Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı  No:18 MESCİER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kafkas KARS Merkez Şehitler Mahallesi Turan Çelik Caddesi No:165 CAN REİS GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kars Merkez KARS MERKEZ Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı  No:44 YİĞİT REİS PETROL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kastamonu Çevreyolu KASTAMONU Merkez Saraçlar Mahallesi Istanbul Caddesi No:174 ARPACI İNŞAAT NAKLİYAT TUR.TAAH.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Örencik KASTAMONU MERKEZ Örencik Köyü Kavacık Mevkii Küme Evleri No:41 NEVTAŞ OTOMOTİV YATIRIMLARI VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Tosya KASTAMONU Tosya Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi No:38/E FATİH DOĞRAMACI
Anadolu - Kayseri KAYSERİ Kocasinan FATİH MAH. KOCASİNAN BULVARI NO:140  TÜRKMENLER PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Battalgazi BulVarı KAYSERİ Melikgazi Osmanlı Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:243 BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beyatlı KAYSERİ Melikgazi Orta Sanayi Kevser Caddesi Köyü NAZMİ İMAMOĞLU
Erciyes KAYSERİ Yeşilhisar Gülbayır Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:4/A RMM MADENCİLİK METALURJİ AKARYAKIT GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Kayseri Anbar KAYSERİ Melikgazi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi No:7 EVRA AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kayseri Havalimanı KAYSERİ KOCASİNAN Yeni Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:161 ACF PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kayseri Organize 1 KAYSERİ MERKEZ Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Caddesi No:39 KAVİ DAMPER MAKİNA METAL İŞLEME TESİSLERİ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kayseri Organize 2 KAYSERİ MERKEZ Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Caddesi No:70 BOSTANCI PETROL AKARYAKIT HALI MOBİLYA NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kayseri Uni KAYSERİ MELİKGAZİ Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı  No:50 BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kızıldere KAYSERİ Pınarbaşı Kızıldere Mahallesi Kızıldere Sokağı No:32  ATAŞOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Pınarbaşı - Kayseri KAYSERİ Pınarbaşı Hürriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı No:6 ATAŞOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Şeker Fabrikası KAYSERİ KOCASİNAN SEKER MAH. 3150.SOK. PAFTA:34C04A1B,ADA:5366,PARSEL:1  KAYSERİ İŞ YERLERİ Y ATIRIM VE İŞLETİM AN ONİM ŞİRKETİ
Talas Kayseri KAYSERİ TALAS Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi No:24 BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kilis KİLİS Merkez Şehitsakıp Mahallesi Mercidabık Caddesi No:245 MAHMUT DAĞAÇIKAN
Irmak KIRIKKALE YAHŞİHAN Kızılırmak Sokağı  No:2 Yeşilöz, Irmak Köyü  KADEM GRUP ENERJİ PETROL LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karacaali KIRIKKALE Merkez Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı  No:629/A YILDIZPARK PETROL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kırıkkale-M KIRIKKALE MERKEZ Ovacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:120/A GÖZÜYUKARI PETROL NAKLİYE TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Babaeski Merkez KIRKLARELİ BABAESKİ Gazi Kemal Mahallesi Istanbul Caddesi No:4 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hudutyolu KIRKLARELİ MERKEZ Doğu Mahallesi Baraj Mevki Benzinlik Şantiye Binası No:28 SDR PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karahıdır KIRKLARELİ Merkez Kavaklı Yolu üzeri, 2. km. HALEVALAR AKARYAKIT BAYİLİĞİ NAKLİYESİ OTO LASTİK MOTOR YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kırklareli-M KIRKLARELİ Merkez K.İbrahim Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:3  HALEVALAR AKARYAKIT BAYİLİĞİ NAKLİYESİ OTO LASTİK MOTOR YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lüleburgaz-M KIRKLARELİ Lüleburgaz Atatürk Mah.İstanbul Cad. No:201 ALTILAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Pınarhisar KIRKLARELİ Pınarhisar Lüleburgaz Yolu Üzeri  PINARHİSAR TEKSTİL (TEK-PA) GIDA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Üniversite Yolu KIRKLARELİ Merkez Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:41  CENGİZ PETROLCÜLÜK İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kırşehir 2 KIRŞEHİR MUCUR Kırşehir-Kayseri Asfaltı Mucur  ÇAĞLAYANLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Kırşehir Yeni KIRŞEHİR Merkez Örcün Mahallesi Atasoylar Sokağı No:4/1-1 Özbağ AHİ AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ LPG GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Alperhan KOCAELİ İzmit SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BLV. NO:99  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Çayırova Merkez KOCAELİ ÇAYIROVA Çayırova Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi No: 1 HAN KONAKLAMA VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Darıca KOCAELİ Gebze Istasyon Mah. Mahallesi Istasyon Cad. Caddesi No:No: 557/A Istasyon Mah. Istasyon Cad. No: 557/a  MORGÜL AKARYAKIT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dilovası Merkez KOCAELİ DİLOVASI Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi  No:3 ARTUT MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ PETROL SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ
Dilovası Sanayi KOCAELİ DİLOVASI Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi No:86 ARTUT ENERJİ PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dumlupınar KOCAELİ Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:187  KANPARA AKARYAKIT TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Gebze Adliye KOCAELİ Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi  No:93/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Gebze Merkez KOCAELİ Gebze Hacıhalil Mahallesi İstanbul Caddesi No:155  VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gölcük-M KOCAELİ Gölcük Yenimahalle, Atatürk Bulvarı, No:106 GÜNPET AKARYAKIT TURİZM NAKLİYAT TİCARET SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Güzeller Sanayi KOCAELİ Gebze İnönü Mahallesi  Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:3 BİG SHOP İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kandıra Sapağı KOCAELİ İZMİT Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı  No:96 USTA AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kandıra Yolu KOCAELİ İZMİT Yeşilova Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:66 NAİPOĞLU AKARYAKIT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Körfez KOCAELİ Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi No:365 FİDAN İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Köseköy KOCAELİ KARTEPE İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi  No:105-A İLKKAN PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kuruçeşme KOCAELİ İZMİT Yeni Mahallesi Asalet Sokağı No:7 GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şekerpınar KOCAELİ Gebze Balçık Mahallesi Organize Caddesi No:7 YAPISET YAPI VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şekerpınar2 KOCAELİ ÇAYIROVA Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:14 BALPET İNŞAAT HAFRİYAT PETROL GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sevindikli Güney KOCAELİ KÖRFEZ Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı  No:26 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Sevindikli Kuzey KOCAELİ KÖRFEZ Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Tütünçiftlik-Güney KOCAELİ Körfez Tem Otoyolu, Tütünçiftlik Mevkii, 76. km.  Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Tütünçiftlik-Kuzey KOCAELİ Körfez Tem Otoyolu, Tütünçiftlik Mevkii, 76. km. Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
Yeniköy KOCAELİ MERKEZ SEPETLİPINAR MAH. ÜÇEVLER MEVKİİ E-130 KARAYOLU ÜZERİ YENİKÖY KANPARA AKARYAKIT TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Yeşilova KOCAELİ İzmit Yeşilova Mah. Turan Güneş Cad. No:707 GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Akşehir KONYA Akşehir İstasyon Caddesi No:36 NESRİN ERSÖZ AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Barış Caddesi KONYA Selçuklu MALAZGIRT MAH.BARIS CAD. NO:26  HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Beyhekim KONYA SELÇUKLU Beyhekim Mahallesi Gülaçar Sokağı  No:17 TELEFONCULAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Beyşehir KONYA BEYŞEHİR Müftü Mahallesi Beyşehir Caddesi  No:2175 SARAÇ LOJİSTİK PETROL TARIM İNŞAAT GIDA OTO SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
Bugdaypazarı KONYA Ereğli Hıdırlı Mh.Bahrıye Ucok Cd. No:3 PEKPOSTALCI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Büsan Konya KONYA KARATAY Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No.206/a DURANLAR PETROL İLETİŞİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çevreyolu KONYA Karatay Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:92 HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cihanbeyli KONYA Cihanbeyli KARŞIYAKA MAH.ANKARA KONYAYOLU ÜZERİ NO:5 MEHMET YILMAZ-İNCE MEHMET PETROL
Cihanbeyli Organize KONYA CİHANBEYLİ Yeşilöz Mahallesi Ankara Caddesi  No:1134 RİFAT ÜÇLEROĞLU GENEL GIDA İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çumra KONYA Çumra İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:98 ERCAN MADENCİLİK SANAYİ TURİZM AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Elmalı Caddesi KONYA SELÇUKLU Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi No:28 TELEFONCULAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Garaj KONYA MERAM Karakurt Mahallesi Karaman Caddesi No:110 YILMAZ AKAR.NAK.VE OTOGAZ DÖN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hocacihan KONYA SELÇUKLU Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi No:68 SAMİ ŞAHİN MOTORLU TAŞITLAR PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Horozluhan KONYA SELÇUKLU Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak No:4 TELEFONCULAR PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hortu KONYA Ereğli Konya-Adana Karayolları Üzerinde Sazgeçit Köyü Köyharkı Mevki PEKPOSTALCI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ilgın KONYA ILGIN Uçarı Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:1969 EMİN ERCANLAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İnlice KONYA MERAM İnlice Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi 726 Sokağı  ORTADOĞU KAYA İNOVASYON PETROL ÜRÜNLERİ YATIRIM LOJİSTİK TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karaburunaltı KONYA KULU Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No:2262 A ALTILAR AKARYAKIT OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karapınar BP KONYA Karapınar Adalet Mahallesi Konya Caddesi No:29  TURHAN AKARYAKIT TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ OTOMOTİV VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Karapınar-2 KONYA Karapınar Ulus Mahallesi 30 Ağustos Caddesi  No:46 NG PETROLCÜLÜK TAAHHÜT NAKLİYE İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Konya Bilim KONYA SELÇUKLU Büyük Kayacık Mahallesi Ankara Caddesi  No:296 BEZ-BİL AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT MAKİNA TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Konya Organize KONYA SELÇUKLU Aşağıpınarbaşı Köyü Ankara Caddesi 20. Km SAMİ ŞAHİN MOTORLU TAŞITLAR PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Konya Otogar KONYA Selçuklu Süleyman Çelebi Mah.Doç.Dr.Halil Ürün Cad. No:11  HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kulu BP KONYA Kulu Camikebir Mahallesi, Olof Palme Caddesi, No:6 KULU PETROL ÜRÜNLERİ DİNLENME TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lalebahçe KONYA MERAM TOPRAK SARNIÇ MAH. AZERBAYCAN CAD. NO: 14  US-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sancak KONYA Selçuklu Sancak Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No:25  HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sarayönü KONYA SARAYÖNÜ Doğu İstasyon Mahallesi Nezir Büyükcengiz Caddesi  No:4/ 1 YİĞİTCAN LOJİSTİK AKARYAKIT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Seydişehir KONYA Seydişehir Milli Egemenlik Cad. NO:30 MUSTAFA GÜLPINAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İHTİYAÇ MADDELERİ TURİZM TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ
Telefoncular KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAH.SELCUK CAD. NO:299 TELEFONCULAR PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ulupınar KONYA AKŞEHİR Ulupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:3346 YILDIRIM ŞAPCI - AHMET ŞAPCI
Yazır KONYA SELÇUKLU SANCAK MAH.YENI ISTANBUL CADDESI NO:94                     DURUKLAR TOROS PETROL OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yılanyusuf KONYA AKŞEHİR KANTARCI KÜMESİ KIRABULUT MEV.CAYYUZU MAH. KANTARCI KARDEŞLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ OKYAR KANTARCI-ORÇİN KANTARCI-BURÇİN KANTARCI
Yunaksanayi KONYA YUNAK Eşme Mahallesi Akşehir Caddesi  No:26 BİRLİK MARKET AKARYAKIT İSTASYONU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Hasbahçe KÜTAHYA MERKEZ Vefa Mahallesi No:7 Kütahya Afyon Karayolu MİRAP ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM OTOMOTİV AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kiler KÜTAHYA Merkez Akkent Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı  No:1/3 KÜTAHYA ÖZERDOĞMUŞLAR GIDA İNŞAAT TURİZM TEKSTİL PETROL KIRTASİYE TEMİZLİK MADENCİLİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kütahya BP KÜTAHYA Merkez Kütahya-Tavşanlı Çevreyolu 3.KM ÖZÇINARLAR PETROL ÜRÜNLERİ GAZ KİMYA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK GIDA HAYVANCILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kütahya BP-2 KÜTAHYA MERKEZ BÖLCEK KÖYÜ TAVŞANLI KARAYOLU 3.KM   ÖZÇINARLAR PETROL ÜRÜNLERİ GAZ KİMYA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK GIDA HAYVANCILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kütahya Sanayi KÜTAHYA Merkez Fuatpaşa Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 12. Sokak, No: 1/1 (Pafta: 49, Ada: 1765, Parsel:246)  ARTAŞ ARSLANOĞLU GIDA TARIM İNŞAAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Simav KÜTAHYA Simav Çavdır Mahallesi İkipınar Cad. No:2 KARAAĞAÇ AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tarhanlar KÜTAHYA TAVŞANLI TAVŞANLI KÜTAHYA YOLU 3.KM  TARHAN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Erhac MALATYA YEŞİLYURT Bostanbaşı Mahallesi, Sivas Caddesi No:12/a ERSAN PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK DEPOLAMA VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
Fahri Kayahan BulVarı MALATYA YEŞİLYURT Turgut Özal Mahallesi Mihenk Caddesi No:49  EA AKARYAKIT LPG ENERJİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ahmetli MANİSA Salihli Mersindere Mahallesi Mersindere Sokağı  No:605 KAYIK ENERJİ AKARYAKIT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akhisar MANİSA Akhisar AKHİSAR SINDIRGI YOLU ÜZERİ Seydi Ahmet Mahallesi 374 Sokak No:78/4 ÖZKANLAR AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Gelenbe MANİSA KIRKAĞAÇ Bostancı Mahallesi Başpınar Sokağı  No:37 SİBAPET AKARYAKIT LOJİSTİK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karaali MANİSA YUNUSEMRE İSTASYON KARŞISI MURADİYE BELDESİ JETPET AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karlıpınar MANİSA MERKEZ Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi  No:187/A ŞEHZADELER PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kula2 MANİSA Kula Kavacık Köyü İMAMOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ / NAFİZ EKREM İMAMOĞLU VE ORTAĞI
Manisa Organize MANİSA YUNUSEMRE Keçiliköy Osb Mahallesi Manisa Batı Çevreyolu Bulvarı No:20 MANİSA ORGANİZE SANAYİ LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Manisa Organize2 MANİSA YUNUSEMRE Keçiliköyosb Mahallesi Hasan Türek Bulvarı  No:22 Manisa Organize Bölgesi 4.kısım MANİSA ORGANİZE SANAYİ LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Sarıpınar MANİSA SALİHLİ Sarıpınar Mahallesi Kırveli Mevkii Ankara Yolu 3 km KUZUCUK PETROL VE TAR. ÜRN TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Turgutlu MANİSA Turgutlu Ankara Asfaltı Salihli Çıkışı 1. Kilometre No: 194  TUR-PET TURGUTLU PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgutlu Batı MANİSA Turgutlu Subaşı Mahallesi İzmir Yolu No:82 KARADUT AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yurtbaşı MANİSA KULA Yurtbaşı Mahallesi Yurtbaşı Sokağı No:83 YILMAZLAR RME HUBUBAT İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK TURİZM OTOMOTİV PETROL GIDA KÖMÜR TEMİZLİK HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kızıltepe MARDİN KIZILTEPE Ersoylu Mahallesi Viranşehir Yolu Üzeri 1. Km KOSAR NAKLİYAT TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mardin MARDİN ARTUKLU Karayolları bitişiği  KASIM TUĞMANER HALEFLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Mardin Havalimanı MARDİN MERKEZ Turgut Özal Mahallesi Vatan Caddesi No:100 ÜNALLAR İNŞAAT PETROL TARIM NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adana Batı MERSİN TARSUS Adana - Mersin Karayolu Üzeri 20.km. Yenice Köyü  ÜSTEMEL PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Anamur MERSİN Anamur Bahçelievler Mahallesi No:71/A ÇİLİNGİRLER PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ataş Kavşağı MERSİN MERKEZ Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 133. Caddesi  No:125 ATAŞ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Atayurt MERSİN Silifke Esenbel Mahallesi Atayurt Kasabası No:147  AHMET BİLGEN PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT EMLAK ZİRAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Çeşmeli-M MERSİN ERDEMLİ Atatürk Mahallesi Mersin Caddesi No: 45/A ÇESMELİ  ATAKO K PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
Erdemli 2 MERSİN ERDEMLİ Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı NO:300/A MARPA AKARYAKIT TARIM TURİZM NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Erdemli-M MERSİN ERDEMLİ Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:515A MARPA AKARYAKIT TARIM TURİZM NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
GMK Bulvarı MERSİN AKDENİZ Mithatpaşa Mahallesi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:48/a ÖZDAMAR M ŞAHOĞULLARI PETROL TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersin Bahçe MERSİN Toroslar Mustafa Kemal Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:370/a BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersin BP MERSİN Merkez İnönü Bulvarı Liman C Kapısı Civarı  YUSUF KALKAVAN OĞULLARI DENİZCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merzeci BulVarı MERSİN Akdeniz Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı No:17/A ÇANİ PETROL OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TURİZİM LİMİTED ŞİRKETİ
Mezitli BP MERSİN Mezitli Menderes Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:319 HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Portakal MERSİN TOROSLAR Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi  No:96 SOYLU GÜRÜZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tarsus Merkez MERSİN TARSUS  Fatih Mahallesi Adana Bulvarı No:43 A BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tarsus-M MERSİN Tarsus Öğretmenler Mahallesi, Sait Polat Bulvarı No.55/A  KARAERLER PETROL UN NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yenice BP MERSİN TARSUS Yenice Kasabası Atalar Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri YUSUF KALKAVAN OĞULLARI DENİZCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yürekli BP MERSİN Merkez Osmanlı Mahallesi Kuvai Milliye Cad. No:337 YÜREKLİ AKARYAKIT OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akyol MUĞLA MİLAS Akyol köyü, Kocakışla mevkii, Milas-Bodrum karayolu, Güllük kavşağı  AŞÇIOĞLU AKARYAKIT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bodrum Merkez MUĞLA Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No.43 ENİS BAĞÇİVAN-ECEM PETROL
Göcek MUĞLA Fethiye GÖCEK BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ  TUNÇ AKARYAKIT TURİZM TİCARET NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
Gümüşlük MUĞLA BODRUM Gümüşlük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi  No:43/A TURGUTREİS BETON İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kızılyaka MUĞLA Ula Saray yanı TERZİBAŞOĞLU PETROL TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Likya MUĞLA Fethiye Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:161  DOĞANSAN PETROL TURİZM TEKSTİL GIDA OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
Marmaris BP MUĞLA MARMARİS Armutalan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:12 ÇOBAN TURİZM AKARYAKIT PAZARLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Milas-1 MUĞLA Milas Güneş Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı,  MEHMET BEHLÜL ZENGER PETROL VE PETROL ÜR. OTO.PAZ.TUR.TAR.İNŞ.TAAH TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Muğla Menteşe MUĞLA MENTEŞE Muslihittin Mahallesi Şehit Yarbay Alim Yılmaz Sokağı No: 4/B HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Muğla Merkez MUĞLA MENTEŞE Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:58 MGE AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV MERMER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muğla Ortaköy MUĞLA MENTEŞE Ortaköy Mahallesi Diğer Sokak No:380 HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Muğla Yeniköy MUĞLA MERKEZ Kötekli Mahallesi Denizli Yolu (ıv. Kısım) No:43/1 HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Ortaca MUĞLA Ortaca Fethiye Karayolu üzeri Bahçelievler Mevkii  MUR-TUR PETROL AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Taşhan MUĞLA MARMARİS Çamlı Mahallesi Taşhan Sokağı  No:6/ A MAVİ YEŞİL PETROL VE ENERJİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turgutreis Merkez MUĞLA BODRUM KARABAĞ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:19 (7 PAFTA, 510 PARSEL) ENİS BAĞÇİVAN-ECEM PETROL
Yatağan Merkez MUĞLA YATAĞAN Konak Mahallesi Nevzat Özsoy Caddesi No:22 ERCAN PETROL İNŞAAT TAAH.TUR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muş MUŞ Merkez Karayolları Kavşağı Stadyum Karşısı No: 54  HAMZAOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TEMİZLİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kozaklı NEVŞEHİR Kozaklı HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ NO:126  DİNÇSAN LOJİSTİK AKARYAKIT TURİZM İNŞAAT VE TARİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Bor NİĞDE Bor Çevre Yolu Üzeri POTUK TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Efendibey NİĞDE MERKEZ Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:16/1 ORTAK GÜMÜŞ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Niğde Merkez NİĞDE Merkez BURHAN MAH. BEŞ ŞUBAT MEYDANI NO:8 ÖZTÜRK PETROLLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Fatsa Merkez ORDU Fatsa Evkaf Mahallesi, Kumru-korgan Yolu Üzeri 1.5 Km YALÇIN GIDA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Ordu Merkez ORDU ALTINORDU Karapınar Mahallesi 1142. Sokağı  No:2/1 ULUBEY PETROL TURİZM GIDA PAZARLAMA TOPLU TEMİZLİK MADDELERİ ÖZEL GÜVENLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Turnasuyu ORDU GÜLYALI Turnasuyu Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:415 ASTÜRK AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ünye ORDU Ünye Cevizdere Mahallesi Acısu Sokağı No:69 COŞKAN PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kadirli Yeni OSMANİYE Kadirli Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı No:211 KUŞCUOĞLU MADENİ YAĞ PETROL NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Osmaniye OSMANİYE Merkez Rahime Hatun Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı üzeri, No:264 AKSOY PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET TURİZM İTHALAT İHRACAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
Osmaniye Merkez OSMANİYE Merkez Rauf Bey Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Fidanlık Yanı, No:66 AYSANLAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Osmaniye OSB OSMANİYE Toprakkale Büyük Tüysüz Mahallesi Atatürk Caddesi No:8 Tüysüz DEMİRELLER DEMİR ÇELİK METAL PETROL İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Rize RİZE MERKEZ YENİKÖY MAH. PAZAR CADDESİ NO:65 İNANÇ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akyazı SAKARYA Akyazı Ada Cad. No:147 HALUK ATABEK
Akyazı Merkez SAKARYA Akyazı KONURALP MAH. ADA CAD. NO:4 HALUK ATABEK
Erenler SAKARYA Erenler Erenler Mahallesi, Sakarya Caddesi, No: 230/A NART CNY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Erenler Sanayi SAKARYA Erenler Erenler Mahallesi Sakarya Caddesi No:370 MUHAMMET KIRATLI
Karasu Sahilyolu SAKARYA Karasu Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi No:138 (Pafta:20L.IIc Ada:1052 Parsel:9)  KARASU KÖSEOĞLU GIDA VE MEŞRUBAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Pamukova SAKARYA Pamukova E-25 Karayolu Üzeri, Hayrettin Köyü, No:105/A (Pafta:H24A03A, Parsel:1369)  AYDIN ÖZDEMİR AKARYAKIT KUYUMCULUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Atakum SAMSUN Atakum Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 158 YENİ YÜCELOĞLU PETROL HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Canik-1 SAMSUN CANİK Atatürk Mahallesi 421 Sokağı  No:14/1 KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Canik-2 SAMSUN CANİK Atatürk Mahallesi 461 Caddesi  No:5/1 KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Çarşamba SAMSUN ÇARŞAMBA Aşağıturgutlu Mahallesi Aşağıturgutlu Sokağı  No:64 GÜNSAN AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Derbent SAMSUN CANİK DEVGERİŞ KÖYÜ ÇEŞME SOK. NO:1/1  GEDİK AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Samsun SAMSUN Merkez Hançerli Mahallesi, Dikmen Caddesi, No:2 YENİ YÜCELOĞLU PETROL HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karaköprü ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ KARAKOPRU BELDESI KARSIYAKA MAH. AKABE TEKSTİL GIDA OTOMOTİV AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Siirt SİİRT MERKEZ Yeni Mahallesi Hz Fakirullah Caddesi No:122 CEPET PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Boyabat SİNOP BOYABAT Çamlıca Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:97 ERSA OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cizre ŞIRNAK CİZRE Konak Mahallesi Silopi Yolu Üzeri Güzeller Mevkii TAŞKIN DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Acısu SİVAS ŞARKIŞLA Döllük Köyü No:147 ( Ada:104 , Pafta:J36-b-20-a-1-a , Parsel:33 ) KARABULUT AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Dört Eylül SİVAS Merkez Gültepe Mahallesi Üçyıldız Caddesi No:5-1 MK ENERJİ PETROL AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Fidanlık SİVAS Merkez Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı (balboros bulvarı) kubmet mevki  DEVECİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şarkışla SİVAS ŞARKIŞLA Sivas Kayseri Karayolu  KARABULUT AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çerkezköy TEKİRDAĞ Çerkezköy Bahçelievler kapaklı ERBAY PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çerkezköy -Güney TEKİRDAĞ ERGENE Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No.83/4 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Çerkezköy Yolu TEKİRDAĞ Çerkezköy CUMHURİYET MAH. KARANİ ÇEŞME MEVKİİ KÜME EVLER NO:1                   BAYPET AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT GIDA NAKLİYE VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çerkezköy-Kuzey TEKİRDAĞ ERGENE Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No:81/9 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ergene TEKİRDAĞ ERGENE Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı No:112/1 FATİH YILDIZ
Havuzlu TEKİRDAĞ Çorlu Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi  No:80/A BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Hayrabolu TEKİRDAĞ Hayrabolu İlyas Mahallesi Alpullu Yolu Üzeri  ÖZTEMELLER KOLL. ŞTİ.-MUSTAFA ÖZTEMEL VE ORTAKLARI
Karaevli TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Karaevli Mahallesi istanbul Bulvarı No:189 ZINGIL PETROL İNŞAAT OTELCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kuyucusırtı TEKİRDAĞ MALKARA Şarköy Sapağı, Kuyucusırtı Karıştıran mevkii Malkara AHMET ERENSOY
Marmaraereğlisi Merkez TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ Cedit Ali Paşa Mahallesi Işıklar Servis Yolu Caddesi No:11 TEKO PETROL NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Muratlı TEKİRDAĞ Muratlı Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:23 NATIONAL FUEL CORPORATION PETROL ANONİM ŞİRKETİ
Saray TEKİRDAĞ Saray PAZARCIK MAH. ESKİ İSTANBUL CAD. NO: 148  KESİMLER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET NAKLİYAT VE KOMİSYONCULUK LİMİTED ŞİRKETİ
Tekirdağ BP TEKİRDAĞ Merkez Yavuz Mahallesi KOŞAR PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ulaş TEKİRDAĞ ERGENE Ulaş Osb Mahallesi D100 Caddesi No.26 Ergene 2 Osb BERKAKIN TARIM ÜRÜNLERİ ZİRAİ ALETLER HAYVANCILIK AKARYAKIT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Veliköy TEKİRDAĞ Çerkezköy Veliköy Mahallesi Çorlu Çevre Yolu Ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı No:1/A  KAVUKSAN İNŞAAT BETON PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Velimeşe TEKİRDAĞ Ergene Velimeşe Osb Mahallesi 5. Yanyol Caddesi  No:15 KAVUKSAN İNŞAAT BETON PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Taşlıçiftlik TOKAT MERKEZ TASLICIFTLIKKOY SOKAGI NO:480-480/B TOKAT TURHAL KARAYOLU  ÇEPNİBEY PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tokat Merkez TOKAT MERKEZ Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:18 UMUT SER PETROL GIDA LOJİSTİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Araklı TRABZON Araklı Yolgören Mahallesi Yeni Sahil Yolu Caddesi No:10/1 ATAKOÇ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ortahisar TRABZON ORTAHİSAR Çimenli Mahallesi Rize Caddesi No:90 ATA KAR PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tunceli TUNCELİ MERKEZ AKTULUK MAH. KONAK MEVKİİ N0: 1  KALAN PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ LPG OTOGAZ OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Banaz UŞAK BANAZ Milli Egemenlik Mahallesi No:78 ERDEMLER PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ünalan UŞAK Merkez Ünalan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:108  EŞLERZADELER PETROL ÜRÜNLERİ DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Uşak Sanayi UŞAK Merkez Fevzi Çakmak mah. halil kaya gedik cad. No: 76 KESKİNLER MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akdamar VAN Edremit Şabaniye Mah. Ipekyolu Bulvarı No:311 ELZEM PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Van VAN TUŞBA Van-Erciş Karayolu Üzeri YUSUF KURDOĞLU
Altınova Batı YALOVA Altınova Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Altınova Doğu YALOVA Altınova Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü Mevkii Devlet Yolu Üst (küme Evler) No:221/2/3  BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Çiftlikköy YALOVA Çiftlikköy Sahil Mahallesi Yalova-İzmit Karayolu Üzeri No:2 SADE KARDEŞLER İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV GIDA HAYVANCILIK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çiftlikköy -2 YALOVA Çiftlikköy Yeni Mahallesi Yalova - Izmit Yolu Caddesi No:77/A Taşköprü UYSALLAR AKARYAKIT ENERJİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karamürsel YALOVA Altınova Kaytaz Dere Mevkii  SARAY PETROL AKARYAKIT TURİZM VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
Koru Çınarcık YALOVA ÇINARCIK Cumhuriyet Mahallesi Çalıca Yolu Sokak No:22/1 Koru ALFA YALOVA İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK MÜŞAVİRLİK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yozgat YOZGAT Merkez Köseoğlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:37 KARACALAR PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA TAŞIMACILIK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karadeniz Ereğli ZONGULDAK KARADENİZEREĞLİ  MÜFTÜ MAH.DEVREK YOLU CAD.  NO:14 BALCILAR İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Zonguldak ZONGULDAK Merkez İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:83 ALİPAPİLA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ