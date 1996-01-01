İstasyon Listesi

|İSTASYON ADI
|İL
|SEMT/İLÇE
|ADRES
|BAYİ ÜNVANI
|SULTANHAN
|AKSARAY
|MERKEZ
|İstikamet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No:349
|METİS AKARYAKIT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Adana Organize
|ADANA
|Yüreğir
|Ceyhan-adana Yolu Üzeri 21.km. Suluca Beldesi
|ONUR PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TOHUM GÜBRE GIDA TEKSTİL ZİRAİ İLAÇ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Arslandamı
|ADANA
|SEYHAN
|YEŞİLOBA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO:457
|İSOTLAR MOTOR OTOMOTİV PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Buruk
|ADANA
|SARIÇAM
|Kılıçlı Mahallesi Mahallesi Kozan Bulvarı Bulvarı No:no:101
|ERKNAK PETROL LOJISTIK
|Çukurova
|ADANA
|ÇUKUROVA
|Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı No:24
|ÇUKUROVA PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Eski Baraj
|ADANA
|Seyhan
|Kasım Gülek Bulvarı, Ziya Paşa Mahallesi, Eskibaraj Karşısı No:83
|KÖSE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Hanedan
|ADANA
|SEYHAN
|Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:14/A (323 Ada, 32 Parsel)
|ONUR PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TOHUM GÜBRE GIDA TEKSTİL ZİRAİ İLAÇ İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT HAFRİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Havutlu
|ADANA
|Yüreğir
|Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi No:475
|YÜREĞİR ÖZTÜRKLER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İncirlik Kavşağı
|ADANA
|Sarıçam
|Yeni Mahallesi İncirlik Bulvarı No:53/B
|ÜSTEMEL PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karahan
|ADANA
|Çukurova
|Karahan Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:612
|KÖSEOĞLU MADENİ YAĞ LPG PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kiremithane
|ADANA
|Yüreğir
|DADALOĞLU MAH. KOZAN CAD. NO:418/A
|AKGÜMÜŞ KARDEŞLER AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT NAKLİYE TEKSTİL GIDA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kurttepe
|ADANA
|Çukurova
|BELEDİYE EVLERİ MAH. DR. SADIK AHMET BULVARI NO:44/A
|PLT MARKET GIDA PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Mıdık
|ADANA
|Seyhan
|Mıdık Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı No:206
|ŞİRELER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mustafa Kemal Bulvarı
|ADANA
|SEYHAN
|Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:25/A
|ÇUKUROVA PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Pozantı Yeni
|ADANA
|POZANTI
|Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi No.161/1/1
|HASAL ENERJİ ÜRETİMİ İZOLASYON ARITMA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Şakirpaşa
|ADANA
|Seyhan
|Havaalanı Karşısı Trafik Şube Müd. Karşısı No:334
|HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Saydam
|ADANA
|Seyhan
|Saydam Caddesi No:347
|ŞİRELER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Seyhan Güney
|ADANA
|SARIÇAM
|Yıldırım Beyazıt Mahallesi TAG.Otoyolu 85+500 Km. No:1
|TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Seyhan Kuzey
|ADANA
|SARIÇAM
|TAG.Otoyolu Üzeri 85/500 Km Seyhan Tır Denetleme ve Konaklama Tesisleri Sofulu
|TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Taşköprü
|ADANA
|Yüreğir
|Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi No: 2
|ORTATEPE PETROL TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ MARKET OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Toroslar Güney
|ADANA
|Seyhan
|TAG Otoyolu Üzeri 68+200 Km Toroslar Güney Akaryakıt İstasyonu Şambayadı Köyü Mevkii Mola Tesisleri
|TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Toroslar Kuzey
|ADANA
|ÇUKUROVA
|TAG Otoyolu Üzeri 68+200 Km Toroslar Kuzey Akaryakıt İstasyonu Şambayadı Köyü Mevkii Mola Tesisleri
|TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Yeşiloba
|ADANA
|SEYHAN
|Yeşiloba Mahallesi Turan Cemal Beriker Bulvarı No:934
|HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Adıyaman 1
|ADIYAMAN
|Merkez
|GOLBASI YOLU 5.KM KUCUK SANAYI SITESI YANI
|EKİNPET AKARYAKIT OTOMOTİV TEKSTİL NAKLİYAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gölbaşı Adıyaman
|ADIYAMAN
|GÖLBAŞI
|Mimarsinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı No:2A
|KARAR OTELCİLİK AKARYAKIT İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Afyon Organize
|AFYONKARAHİSAR
|Merkez
|Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddesi No:3/1
|BAŞKAN ULUPINAR PETROL VE LOJİSTİK DİNLENME TESİSLERİ İNŞAAT KOMİSYONCULUK ORGANİZATÖRLÜK OTOMOTİV GIDA MAHRUKAT HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Akören
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 18. Km Akören Kasabası Köyü
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Atik Yeşilyurt
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|Çobansaray Köyü Köy Sokağı No:220
|ATİKLER AKARYAKIT TARIM HAYVANCILIK TRAKTÖR İNŞAAT NAKLİYAT TAŞIMACILIK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çay
|AFYONKARAHİSAR
|Çay
|Ali Kaleli Mahallesi Yaşar Çengel Caddesi No:117
|AYYILDIZLAR OTOMOTİV GIDA PETROL TİCARET VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Dinar 2
|AFYONKARAHİSAR
|Dinar
|Dörtyol Mahallesi Isparta Caddesi No:2
|SADIK İPEK
|Kocatepe
|AFYONKARAHİSAR
|Merkez
|Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:39/ D
|SOLİDO AKARYAKIT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT MARKET İŞLETMECİLİĞİ GIDA OTOMOTİV OTO KİRALAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Özdilek
|AFYONKARAHİSAR
|Merkez
|AFYON -KÜTAHYA KARAYOLU 10.KM.
|ÖZDİLEK ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Tınaztepe
|AFYONKARAHİSAR
|Merkez
|Afyon - Antalya Yolu, 20. km. Tınaztepe
|KARAKOL KARDEŞLER AKARYAKIT VE OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Doğubeyazıt
|AĞRI
|DOĞUBAYAZIT
|BÜYÜK AĞRI CADDESİ SANAYİ SİTESİ ÜSTÜ
|JETPET AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Acıpınar
|AKSARAY
|Merkez
|Bahçelievler Mahallesi E-90 Karayolu Üzeri (152 Ada 1 Parsel) Acıpınar Kasabası
|ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Akhan
|AKSARAY
|MERKEZ
|YENIKENT KASABASI PAFTA:32 PARSEL:598 AKHAN
|AYDERE YONCA TARIM VE HAYVANCILIK NAKLİYE AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Aksaray BP
|AKSARAY
|Merkez
|NEVSEHIR KAVSAGI
|ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Aksaray-M
|AKSARAY
|Merkez
|Tacın 2 E-90 Karayolu Üzeri Ankara-Adana Makası No:1
|ŞEVKET ÖZMEN PETROL NAKLİYE GIDA VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gümüşhacıköy
|AMASYA
|GÜMÜŞHACIKÖY
|Çay Mahallesi No:1 Kadırga Kümeevleri
|NUSRET AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kapıkaya
|AMASYA
|MERKEZ
|Kapıkaya (mücavir) İpek Yolu Caddesi No:61/a
|RASYONEL PLAZA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kayadüzü
|AMASYA
|MERZİFON
|Kayadüzü Kasabası Köyönü Mevkii Ankara-Samsun Karayolu 9. Km
|KÖROĞLU ÖZGÜR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK GIDA TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Alınteri
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Ostim Osb Mah. Alınteri Blv. No:2
|BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Anadolu BulVarı
|ANKARA
|Yenimahalle
|Ivedik Mahallesi Anadolu Bulvarı No:191/4
|ER-TUR MADENCİLİK İNŞAAT PETROL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ballıkuyumcu
|ANKARA
|ETİMESGUT
|Yukarı Yurtçu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No.80
|ŞAHİNÖZ PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ceylan
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|CELAL ESAT ARSEVEN CAD.ALTINDAĞ no:1
|CEYLANLAR PETROL OTOMOTİV İNŞ. TURZ. TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Demetevler
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|GAYRET MAH.İVEDİK CAD. NO:71
|HAZİN GRUP MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dikmen
|ANKARA
|Çankaya
|Ata Mah. Dikmen Caddesi, No:376
|ÖNAL PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Elvankent
|ANKARA
|Sincan
|MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ LİSE CADDESİ NO:1
|UÇHAN PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Emek
|ANKARA
|Çankaya
|8. Caddesi No:99 Emek
|AYDIN PETROL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Ergazi
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|Batı Sitesi Mahallesi Batı Bulvarı No:96
|ŞENBAY PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Eskişehir Yolu
|ANKARA
|Çankaya
|Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:100
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|FSM BulVarı
|ANKARA
|Yenimahalle
|Batı Sitesi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:544
|FLZ AKARYAKIT ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gazino
|ANKARA
|Keçiören
|Pınarbaşı Mahallesi Nuripamir Caddesi No: 35
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Gökçeyurt
|ANKARA
|MAMAK
|Gökçeyurt Mahallesi Samsun Devlet Yolu Bulvarı No:127
|NENEK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Göksupark
|ANKARA
|ETİMESGUT
|ŞEHİT OSMAN AVCI MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 493/A-1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Hirfanlı Batı
|ANKARA
|EVREN
|Cebirli Mahallesi Cebirli Küme Evleri Oht-5(sol) Bulvarı No:127/B
|HİRFANLI PETROL ANONİM ŞİRKETİ
|Hirfanlı Doğu
|ANKARA
|EVREN
|Cebirli Mahallesi Cebirli Küme Evleri Oht-5(sağ) Bulvarı No:128/BB
|HİRFANLI PETROL ANONİM ŞİRKETİ
|Ikea-1
|ANKARA
|MAMAK
|Ege Mahallesi Doğukent Caddesi No:366-366/A
|DEMYOL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
|Ikea-2
|ANKARA
|MAMAK
|Yukarı İmrahor Mahallesi Doğukent Caddesi No:267
|DEMYOL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
|İskitler-1
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:10
|MAYPET MADENCİLİK AKARYAKIT SERVİS OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İvedik
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|1354 Caddesi No:99 İvedik O.s.b.
|ABDULLAH ÖZDOĞAN TİCARET OTOMOTİV PETROL İNŞAAT MAKİNA SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İvedik Organize 2
|ANKARA
|YENİMAHALLE
|1341.CADDE NO:120 İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
|KOPARAN KARDEŞLER AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kazan Merkez
|ANKARA
|Kahramankazan
|Kayı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:906
|EROLLAR PETROL NAKLİYAT İNŞAAT EMLAK TARIM GIDA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Konya Yolu
|ANKARA
|Çankaya
|Oğuzlar Mahallesi No:157/A Konya Devlet Yolu
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Küçükesat
|ANKARA
|Çankaya
|Reşit Galip Cad. No:2
|BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Mamak
|ANKARA
|Mamak
|Samsun Yolu, 12. km. Şahap Gürler Mahallesi, No:48
|ÇİFTÇİLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Metro
|ANKARA
|Keçiören
|Ayvalı Mah.Halil Sezai Erkut Caddesi, No:8/A-B
|MUTLU PETROL VE MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Opera Caddesi
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:30/A-B
|HAZİN GRUP MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYECİLİK TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ostim Sanayi
|ANKARA
|Yenimahalle
|Bağdat Caddesi No:334 Ostim Osb Ostim Köyü
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Otonomi
|ANKARA
|Akyurt
|Balıkhisar Mahallesi Özal Bulvarı No:383
|SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA NAKLİYAT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Polatlı
|ANKARA
|POLATLI
|GÜLVEREN MAH. NASRETTİN HOCA BULVARI NO: 15/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Pursaklar
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|Karacaören Mahallesi Özal Bulvarı No:46
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Sincan Organize
|ANKARA
|Sincan
|Ahi Evran Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:368B/1,2
|TUĞRA MAKİNA JEOLOJİ MADENCİLİK PETROL TURİZM İNŞAAT MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Susuz
|ANKARA
|Yenimahalle
|Susuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 20. Km. No:256
|HACI MEHMET ALTINOK PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMTED ŞİRKETİ
|Temelli
|ANKARA
|POLATLI
|İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı No:59
|MGS AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Üçtaş
|ANKARA
|Etimesgut
|Fatih Sultan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:400
|FLAMİNGO EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
|Yenikent
|ANKARA
|Sincan
|Menderes Mahallesi Ayaş Ankara Yolu Bulvarı No:104
|KOPARAN KARDEŞLER AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Adalya
|ANTALYA
|Muratpaşa
|Yeni Gün Mahallesi, Mevlana Caddesi NO:72
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akdeniz BulVarı
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:288/1
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Aksu
|ANTALYA
|AKSU
|Macun Mahallesi Isparta Caddesi No:66
|MEVLANA FİNİKE PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Alanya Çevreyolu
|ANTALYA
|Alanya
|Saray Mahallesi Çevreyolu Kenarı Telekom Yanı
|GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
|Antalya Çevreyolu
|ANTALYA
|Muratpaşa
|DOGUYAKA MAH. GAZI BULVARI NO:688
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Antalya Havaalanı
|ANTALYA
|AKSU
|Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi No:51
|MEVLANA FİNİKE PETROL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Antalya Otogar
|ANTALYA
|MERKEZ
|FABRİKALAR MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:83
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Aspendos
|ANTALYA
|Manavgat
|Taşağıl Beldesi Gol Mevkii, BP Akaryakıt İstasyonu
|KAPLANLAR PETROL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Belek
|ANTALYA
|SERİK
|Çandır Mahallesi Çandır Bulvarı No:7
|KARKAŞ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Belek Merkez
|ANTALYA
|SERİK
|Eminceler Köyü
|BEL-PET BELEK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM GIDA İNŞ. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çalkaya
|ANTALYA
|Merkez
|Güzelyurt Mahallesi, Serik Caddesi, No:1 Çalkaya
|BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Damlataş
|ANTALYA
|Alanya
|Atatürk Caddesi, No:74
|GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Demre
|ANTALYA
|DEMRE
|Gökyazı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4/A
|TEKNOLOJİ TARIM ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOMOTİV PETROL NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Döşemealtı
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|ALTINKALE MAHALLESI AKDENIZ BULVARI NO:289
|DEMİR TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Elmalı
|ANTALYA
|ELMALI
|Düden Mahallesi Düden Küme Evler No:224
|LİDYA AKDENİZ BÖLGESİ PETROL TEKNOLOJİLERİ VE SERVİS ORGANİZASYONU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Falez
|ANTALYA
|Merkez
|Meltem Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Cam Piramit Karşısı No:122
|SARAÇOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Finike
|ANTALYA
|Finike
|Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi No:62
|BURCU TURİZM VE OTO KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gazi Bulvarı
|ANTALYA
|KEPEZ
|Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:417
|TURPET EGE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gazipaşa
|ANTALYA
|Gazipaşa
|Ekmel Mahallesi Mersin Karayolu Caddesi No:117/1
|GAZİ TUNCERLER PETROL İNŞAAT EMLAK TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kemer Merkez
|ANTALYA
|Kemer
|Yeni Mahalle Kemer I. Girişi
|BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kemeryolu
|ANTALYA
|Merkez
|Sarısu Mahallesi Akdeniz Bulvarı No.650/1
|AYPET ANKARA YENİŞEHİR BEYNELMİNEL NAKLİYECİLİK TUR.VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kepez Merkez
|ANTALYA
|KEPEZ
|Karşıyaka Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:20/1
|TAŞKIRAN İNŞAAT MADENCİLİK VE ELEKTRİKLİ EV EŞYA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırcami
|ANTALYA
|Muratpaşa
|Meydankavağı Mahallesi Perge Bulvarı No:70
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kızılot
|ANTALYA
|Manavgat
|Akseki Yol Kavşağı
|KAPLANLAR PETROL PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Konyaaltı Liman
|ANTALYA
|MERKEZ
|Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı No:544/1
|TUNALI PETROL PAZ. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Korkuteli
|ANTALYA
|KORKUTELİ
|YAZIR KÖYÜ
|KOR-PET PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TURİZM TEKSTİL GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Lara
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:53
|MAYTUR PETROL ÜRÜNLERİ EMLAK İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Manavgat
|ANTALYA
|Manavgat
|Çakalderesi Mevkii Side
|GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Manavgat Şelale
|ANTALYA
|Manavgat
|Şelale Mahallesi İstiklal Caddesi Manavgat Şelalesi Karşısı Sarılar
|ME-NA PET AKARYAKIT TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL KUYUMCULUK OTOMOTİV İHRACAT İTHALAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Oba Mahallesi
|ANTALYA
|Alanya
|Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi No:47
|GÖÇMENTÜRK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
|Perge
|ANTALYA
|SERİK
|AZAPLAR MAH. YUKARIKOCAYATAK BELDESİ NO: 5
|ÖZELLER PETROL NAKLİYAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Phaselis
|ANTALYA
|Kemer
|YENIMAHALLE DEDELER MEVKII
|BÜYÜKGEBİZLER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Sakarya BulVarı
|ANTALYA
|MERKEZ
|Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:221 KEPEZ
|İBRAHİM TEMİZ AKARYAKIT NAKLİYAT GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Şelale
|ANTALYA
|Merkez
|Kuzeyyaka Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No:317
|MEVLANA PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Side
|ANTALYA
|Manavgat
|Sarılar Mahallesi Antalya Caddesi No:2/ Z01
|GÜNGÖRLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Sütçüler
|ANTALYA
|KEPEZ
|Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi No:260
|EHİL PETROL TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT PLASTİK GIDA OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Turistik
|ANTALYA
|MURATPAŞA
|Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi No:76/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Ulualan
|ANTALYA
|Manavgat
|Demirciler Köyü, Ulualan Mevkii, BP Akaryakıt İstasyonu
|GÜN İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|Atça Merkez
|AYDIN
|SULTANHİSAR
|Atça Mahallesi Karayolu Kenarı Küme Evler Sokağı No:1
|KÜME PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Aydın-1
|AYDIN
|EFELER
|YEDİ EYLÜL MAHALLESİ IZMIR BULVARI NO:1/A
|LENA ENERJİ PETROL TESİSLERİ TURİZM TEKSTİL TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bucakkoy
|AYDIN
|Çine
|Çine İlçesi, Bucak Köyü
|AN-PET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Buharkent
|AYDIN
|BUHARKENT
|Zafer Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:15
|TEKGÜL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA TARIM LİMİTED ŞİRKETİ
|Çine Yolu
|AYDIN
|ÇİNE
|Ünlüce Mahallesi Ova Sokağı No:43 A
|SEL MADENCİLİK NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Didim 2
|AYDIN
|DİDİM
|CUMHURIYET CADDESİ, NO: 259
|DİDYMA PETROL ENERJİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İncirliova
|AYDIN
|İncirliova
|Cumhuriyet Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı No:25
|TUFAN AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT TAAHHÜD TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Nazilli
|AYDIN
|NAZİLLİ
|Yeşilyurt Mahallesi Denizli Caddesi No:148/A
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Pınardere
|AYDIN
|EFELER
|EFELER Mahallesi İZMİR Caddesi No:95
|PARMAKSIZLAR TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Salavatlı
|AYDIN
|SULTANHİSAR
|Salavatlı Mahallesi Denizli Salavatlı Bulvarı No:1A
|SANCAK PETROLCÜLÜK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sazlıköy
|AYDIN
|SÖKE
|Sazlı Mahallesi Dağdibi Küme Evleri No:9
|ÖZCE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Söke
|AYDIN
|SÖKE
|Yenidoğan Mahallesi İstiklal (özbey) Caddesi No:5
|GÜVENAL NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TÜP İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Türkmen
|AYDIN
|Kuşadası
|Karaova Mah. Süleyman Demirel Bulvarı-BP Benzinlik No:237/B-2
|ADA PETROLCÜLÜK NAKLİYAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akçay Balıkesir
|BALIKESİR
|Edremit
|Akçay Otogarı yanı
|YAŞİNLER PETROL SERVİS HİZMETLERİ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Balıkesir
|BALIKESİR
|Merkez
|Adnan Menderes Mahallesi Edremit Yolu Üzeri (21.J.I Pafta, 5807 Ada, 1 Parsel)
|ÇAKINBERK PETROL ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Balıkesir Merkez
|BALIKESİR
|Merkez
|Plevne Mahallesi İzmir Yolu Üzeri 2.Km
|NİHAT DEMİR İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bandırmayolu
|BALIKESİR
|Bandırma
|Doğruca Köyü,Karaçalılık Mevkii,Balıkesir Asfaltı 10.km
|BİLGİN AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Demirkapı
|BALIKESİR
|Susurluk
|Demirkapı Köyü, Eski Bağlık Mevkii, Susrluk-Balıkesir Karayolu, 16.km. (Pafta: İ.20.A.17.D.-Parsel: 1123)
|ERKAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Edremit
|BALIKESİR
|Edremit
|Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:1
|HERAMİS OTOMOTİV DANIŞMANLIK GIDA İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|ErdekYolu
|BALIKESİR
|Bandırma
|Yeni Mahalle Erdek Yolu Kavşağı
|BİLGİN AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gökçeyazı
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|GÖKÇEYAZI KÖSEAĞALAR MAH. KÜMEEVLERİ ÇANAKKALE CAD. NO:14
|BALIKESİR ÜÇ AS YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TURİZMVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İbirler Batı
|BALIKESİR
|KARESİ
|İbirler Mahallesi 46999 Caddesi No:29
|KILIÇÇIOĞLU PETROLCÜLÜK LİMİTED ŞİRKETİ
|İbirler Doğu
|BALIKESİR
|KARESİ
|İbirler Mahallesi 46999. Caddesi No:32
|KILIÇÇIOĞLU PETROLCÜLÜK LİMİTED ŞİRKETİ
|Susurluk Yolu
|BALIKESİR
|Susurluk
|Çayır Ağzı Mevki, Bursa Karayolu 9.km
|CANKARAGÜL AKARYAKIT OTO ALIM SATIM İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Tellikavak
|BALIKESİR
|Ayvalık
|Küçükköy Tellikavak Mevkii
|EGE YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bartın Merkez
|BARTIN
|MERKEZ
|Gölbucağı Mahallesi 107. Caddesi No:7
|IŞIKLAR PETROL TURİZM İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Batman
|BATMAN
|Merkez
|GAP MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:272
|AYPET İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Batman Otogar
|BATMAN
|Merkez
|Hilal Mahallesi Tpao Bulvarı No:72
|KADİR KAYIK PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bilecik
|BİLECİK
|Merkez
|Pelitözü Köyü Ayazma Sokak No.99/a
|ERCAN MADENCİLİK SANAYİ TURİZM AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Tünel
|BİLECİK
|MERKEZ
|Ahmetpınar Köyü-köyün Kendisi- Köy Bağlısı- Ahmetpınar Sokağı No:43/1
|DEREN GIDA TURİZM AKARYAKIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bingöl
|BİNGÖL
|MERKEZ
|Saray Mahallesi Elazığ Muş Yolu Caddesi No:105/A
|ALTINDİŞ İNŞAAT NAKLİYAT AKARYAKIT TURİZM TEMİZLİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Tatvan
|BİTLİS
|TATVAN
|Esentepe Mahallesi Tatvan Bitlis Yolu Caddesi No:170
|MSM DEMİRLER PETROL İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Boluspor
|BOLU
|Merkez
|Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:38/1
|BOLU ENERJİ PETROL GIDA TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çizmeci
|BOLU
|Merkez
|Çıkınlar Mah. D-100 Karayolu Caddesi No:412/ A
|ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Karacayır
|BOLU
|Merkez
|Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:48/A
|ÇİZMECİLER AKARYAKIT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kayapark Güney
|BOLU
|GEREDE
|Tem Otoyolu Ankara- Istanbul 94+700 Km Ankara Yönü Cankurtaran Mevkii
|KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
|Kayapark Kuzey
|BOLU
|GEREDE
|Dursunfakı Köyü Yayla Evleri Anadolu Otoyolu Bulvarı No:22
|KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
|Paşaköy
|BOLU
|MERKEZ
|Çivril Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:80/1
|ULTRA PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Burdur
|BURDUR
|Merkez
|Özgür Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No:22
|BİNAY AKARYAKIT LPG OTOMOTİV ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çavdır
|BURDUR
|Çavdır
|Atatürk Mahallesi Antalya-Fethiye Yolu Bulvarı No:25/4
|ÇAVDIR TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çavdıryolu
|BURDUR
|ÇAVDIR
|Küçükalan Köyü No:4
|TEKNOLOJİ TARIM ZİRAİ İLAÇ TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOMOTİV PETROL NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yaka
|BURDUR
|Merkez
|Burdur-Afyon karayolu 6.km.
|HÜSEYİN MUDUL-MUDUL PETROL LPG VE SIVI PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
|Balıklı
|BURSA
|OSMANGAZİ
|KÜÇÜK BALIKLI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:537
|MSY TURİZM İNŞAAT YEMEK TEMİZLİK HİZMETLERİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bosab
|BURSA
|Nilüfer
|Fethiye Osb Mahallesi Bursa Organize Sanayi Ata Bulvarı No:97
|BURSA AKARYAKIT PETROL ENERJİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bursa
|BURSA
|Yıldırım
|Davutdede Mahallesi, Ankara Caddesi, No:84
|VarLI PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bursa Kent
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Yeşilova Mahallesi İstanbul Caddesi No:224
|ARPET ENERJİ TEKSTİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bursa Kestel
|BURSA
|Merkez
|Ankara Yolu 18.km Kumluk Mevkii
|MASPET OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çevreyolu Bursa
|BURSA
|Nilüfer
|İzmir Yolu 30.km. Başköy
|KOÇASLANLAR OTOMOTİV İNŞAAT TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Dikkaldırım
|BURSA
|Nilüfer
|Odunluk Mahallesi, Ogulla Caddesi, No:20
|İZ-Gİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Geçit
|BURSA
|Nilüfer
|Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi No:635
|ERGİN EMLAK YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gündoğdu
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Gündoğdu Mahallesi Gelincik Cadde No:30
|İSHAKOĞLU GIDA NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gürsu
|BURSA
|Gürsu
|Kurtuluş Osb Mahallesi Atatürk Caddesi No:184
|ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Hürriyet
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Soğukkuyu Mah.1. Hürriyet Cad. No:2
|HALİS PETROL TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|İhsaniye
|BURSA
|Nilüfer
|Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi No:155
|EPA MARKET VE OTO SERVİS TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|İnönü
|BURSA
|OSMANGAZİ
|İnönü Caddesi, No:44
|BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|İznik
|BURSA
|İznik
|M.Kemalpaşa Mahallesi Orhangazi Caddesi No:31
|SURA AKARYAKIT MADENİ YAĞLAR DAĞITIM PAZARLAMA NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karaman - Bursa
|BURSA
|Nilüfer
|Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:60
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Karayerler
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Alaşarköy Mahallesi Yeni Yalova Caddesi No:620/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kayapa
|BURSA
|NİLÜFER
|İSTİKLAL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO:43/D KAYAPA
|YUNER PETROL MADENCİLİK MARKETÇİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kurşunlu
|BURSA
|İNEGÖL
|İnegöl Bozüyük Devlet Karayolu Bilal Köyü Kavşağı 6.Km
|ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mudanya Yolu
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Yeni Karaman Mah. Sanayi Cd. No:146
|ERGİN PETROL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Orhaneli
|BURSA
|Orhaneli
|ERENLER MAH. ERENLER SOKAĞI ABDULLAH IZGI APARTMANI NO:231/1
|ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Panayır
|BURSA
|OSMANGAZİ
|Panayır Mahallesi 3. Pınar Caddesi No:248
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Uludağ
|BURSA
|NİLÜFER
|Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:753 (Pafta:H21C03D2C Ada:2701 Parsel:118)
|SİMPET AKARYAKIT VE SERVİS HİZMETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Yenişehir Bursa
|BURSA
|YENİŞEHİR
|Hıdırbali Mahallesi Hacı İsa Sokağı No:22-28A
|İZ-Gİ PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yeşim
|BURSA
|Yıldırım
|Ankara Yolu Üzeri Gürsu Karşısı No: 898 Mevkii Belkaya Kasabası
|ABDULLAH İZGİ PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Biga
|ÇANAKKALE
|Biga
|Hamdibey Mahallesi Istiklal Caddesi No:322
|İTİMAT PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çan
|ÇANAKKALE
|Çan
|Istıklal Mah. Çevre Yolu No:13
|TAHİROĞULLARI İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çanakkale
|ÇANAKKALE
|Merkez
|İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:37/1
|ÇANAKKALE HIZMET GRUPLARI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gelibolu
|ÇANAKKALE
|Gelibolu
|Keşan Gelibolu Caddesi No:101 Değirmenaltı Mevkii Bolayır Köyü
|GELİBOLU ŞEHİTLİK RÜYA PETROL GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kavakköy Güney
|ÇANAKKALE
|GELİBOLU
|Hürriyet Mahallesi Otoyol Sokağı No:4/1
|MODOĞLU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kavakköy Kuzey
|ÇANAKKALE
|GELİBOLU
|Hürriyet Mahallesi Otoyol Sokağı No:2/1
|MODOĞLU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Lapseki
|ÇANAKKALE
|Lapseki
|Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi No:100
|AYDOĞAN İNŞAAT VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Çankırı
|ÇANKIRI
|Merkez
|Abdülhalik Renda Mahallesi Çankırı-ankara Karayolu Üzeri 1.km No.52
|BİNOTO OTOMOTİV PETROL TARIM NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çorum Merkez
|ÇORUM
|MERKEZ
|Ankara Yolu 3. Km.
|MEROTO OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çorum Organize
|ÇORUM
|MERKEZ
|Akkent Mahallesi Ankara Yolu Bulvarı No:178
|AKÇALAR PETROL İNŞAAT GIDA TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|İskilip
|ÇORUM
|İskilip
|Çorum Yolu, 2. km., BP Akaryakıt İstasyonu
|MESAY PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akçeşme
|DENİZLİ
|Merkez
|ADNAN MENDERES Bulvarı No:197 GÜMÜŞLER
|ÖMÜR PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Alikurt
|DENİZLİ
|BOZKURT
|Alikurt Mahallesi Alikurt Küme Evler No:468
|ANTER YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MARKETÇİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Basaran
|DENİZLİ
|Sarayköy
|DENİZLİ-AYDIN KARAYOLU Üzeri 15.Km. Beylerbeyi
|BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bozkurt
|DENİZLİ
|Bozkurt
|Ankara Asfaltı Üzeri Tutluca Köyü
|ÇELİK KARDEŞLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ KAZIM ÇELİK CEMİL ÇELİK VE MUSTAFA ÇELİK
|Buldan
|DENİZLİ
|BULDAN
|Dörteylül Mahallesi Oto Santral Garajı
|KÖRBEYOĞLU PETROL-PETROL ÜRÜNLERİ TEKSTİL VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Cankurtaran
|DENİZLİ
|TAVAS
|Denizli-Acıpayam Yolu Üzeri 26. Km Cankurtaran
|TUNÇ CANKURTARAN PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TAŞIMACILIK RESTAURANT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Emniyet Denizli
|DENİZLİ
|Merkez
|Deliktaş Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No:85
|HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Eskıhısar
|DENİZLİ
|Merkez
|Ankara Asfaltı 6.Km.
|ÖZTÜRK PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kayaköy
|DENİZLİ
|Merkez
|İzmir Asfaltı Üzeri No.79
|HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kınıklı
|DENİZLİ
|Kınıklı
|Yunus Emre Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, No:24
|HALİL PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Organize
|DENİZLİ
|HONAZ
|Organize Sanayi Bölgesi
|BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Pamukkale
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Pamukkale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy (pamukkale) Bulvarı No:3
|HAZAR PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TEKSTİL OTOMOTİV RESTOURANT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sarayköy
|DENİZLİ
|SARAYKÖY
|Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi Sokağı No:688/ B
|HIDIR EROĞLU-HAKAN EROĞLU
|Serinhisar
|DENİZLİ
|Serinhisar
|Cumhuriyet Mah. Acıpayam Yolu 2.km NO:307
|HIDIR EROĞLU-HAKAN EROĞLU
|Sevindik
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|Sevindik Mevkii Eski Çal Yolu ve Ankara Asfaltı Arası / DENİZLİ
|DARTAR PETROL GIDA MEŞRUBAT DAĞITIM VE PAZARLAMA KOLLEKTİF ŞİRKETİ.-TURGAY DARTAR-METİN DARTAR VE ORTAKLARI
|Taşgeçit
|DENİZLİ
|Kınıklı
|Asmalı Evler Mah. Suleyman Demirel Blv. No:91
|KORUCA PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Tavas
|DENİZLİ
|TAVAS
|Samanlık Mah. Turgut Ozal Bulvarı No: 114
|BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Üçler
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|Karahasanlı Mahallesi Ali Marım Bulvarı No:23/1
|BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Alipınar
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Alipınar Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı No:41
|MAK GRUP MİMARLIK İNŞAAT PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Diyarbakır Batı
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Körtepe Mahallesi Körtepe Küme Evleri No:204
|SG AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Diyarbakır Doğu
|DİYARBAKIR
|MERKEZ
|Diyarbakır-mardin Karayolu 18.km
|YENİ GÜVEN PETROL İNŞ.NAK.OTO.VE TUR.SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ergani
|DİYARBAKIR
|ERGANİ
|Adnan Menderes Mahallesi No:22 Kıralan Dink
|3K YAPI SAĞLIK GIDA PETROL EMLAK SANAYİ VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ
|Kaynartepe
|DİYARBAKIR
|Merkez
|SENTO CAD. NO:200 BAĞLAR
|ME-BAL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ninova
|DİYARBAKIR
|BAĞLAR
|Kaynartepe Mahallesi
|KALENDER PETROL İNŞ. NAK. TUR. OTO. SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Otogar Diyarbakır
|DİYARBAKIR
|KAYAPINAR
|Fırat mah.Urfa Yolu 3. Cadde No:4 Otogar Yanı
|ORYAP PETROL İNŞAAT ÖZEL SAĞ.HİZ.TEM.MED SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Seyrantepe
|DİYARBAKIR
|Merkez
|Elazığ Yolu 1. Km, Sanayi Sitesi Cami Karşısı
|MİRAM MOTORLU ARAÇLAR GIDA AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Urfayolu
|DİYARBAKIR
|Merkez
|SIVEREK YOLU 4. KM.
|BORAN PETROL TESİSLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çilimli
|DÜZCE
|Çilimli
|D-100 Karayolu Üzeri, Topçular Köyü
|MAVERA PETROL ÜRÜNLERİ VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Düzce Doğu
|DÜZCE
|MERKEZ
|Altınpınar Köyü, 9500. Sokak, No:55
|ULTRA PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Düzce Kooperatif
|DÜZCE
|Merkez
|Akınlar Mahallesi 2584 Sokağı No:8
|S.S. DÜZCE MERKEZ BÖLGESİ KAMYON VE TIR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
|Düzce-M
|DÜZCE
|Merkez
|Cedidiye Mahallesi, Bolu Caddesi, No:62/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Fidanlık Düzce
|DÜZCE
|Merkez
|Mergiç Mahallesi İstanbul Caddesi No:263
|MALKOÇ AKARYAKIT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Edirne Merkez
|EDİRNE
|MERKEZ
|Şükrüpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:90/z01
|GÖKKUŞAĞI PETROL İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Edirne Yolu
|EDİRNE
|Merkez
|Kocasinan Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:54
|SUSESİ GIDA PETROL VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
|Enezkavşağı
|EDİRNE
|KEŞAN
|Aşaği Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi No:24
|ERGÜN PETROL SANAYİ VE OTO. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Havsa
|EDİRNE
|Havsa
|Osmanlı Köyü Tilkidere Mevkii
|ÖZTÜRKLER YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|İpsala-M
|EDİRNE
|İpsala
|Londra Asfaltı Dörtyol Mevkıı
|KALPAKOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kiremitlik
|EDİRNE
|KEŞAN
|ISPAT CAMII MAH.KIREMITLIK MEV.BÖLGE TRAFİK İST. ALTI
|SARPA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA MADENİ YAĞLAR MARKET RESTAURANT OTO YIKAMA YAĞLAMA TURİZM İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Meriç
|EDİRNE
|Meriç
|KAVAKLI KÖYÜ
|ÖDEN GIDA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Elazığ
|ELAZIĞ
|Merkez
|Kazım Karabekir Caddesi, No:71
|SOYUYÜCE PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gümüşkavak
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|Karşıyaka Mah. 3001 Sokağı No.5
|DORA YAPI GRUP İNŞAAT PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Hankendi
|ELAZIĞ
|Merkez
|Işıkyolu Köyü Işıkyolu Küme Evleri No:109/1/0
|MEHMET KAYA BALKAYA
|Harput
|ELAZIĞ
|Merkez
|Ataşehir Mahallesi Kuvva-i Milliye Caddesi No:262/A
|AYDIN KARABULUT PETROL İNŞAAT NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karakoçan
|ELAZIĞ
|KARAKOÇAN
|Tepe Mahallesi Atatürk Caddesi No:130
|REMZİYE YILDIRIM
|Keban Yolu
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi No:99/A
|SERDARYAPI İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sürsürü
|ELAZIĞ
|Merkez
|Sürsüru Mahallesi Sultan Fatih Caddesi No:99
|ATAŞEHİR İNŞAAT PETROL GIDA KUYUMCULUK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Erzincan
|ERZİNCAN
|Merkez
|Halitpaşa Caddesi, No:103
|POLATLAR AKARYAKIT İBRAHİM ETHEM POLAT YUSUF ZİYA POLAT SELİM NAMİ POLAT MERAL TOKGÖZ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|Aziziye
|ERZURUM
|Aziziye
|Selçuklu Mahallesi 3. Caddesi No:46 E-80 Karayolu
|MUSTAFA ÇAKIR
|İspir
|ERZURUM
|İSPİR
|Aşağı Özbağ Mahallesi No:423/1
|MURAT AKDAŞ
|Pasinler
|ERZURUM
|Pasinler
|Epsemce Mahallesi Epsemce Sokağı No:173
|TEKOĞLU AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT GIDA HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|Yakutiye
|ERZURUM
|YAKUTİYE
|Lalapaşa Mahallesi Fuar Yolu Caddesi No:3
|ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bursayolu
|ESKİŞEHİR
|MERKEZ
|ZINCIRLIKUYU MAH.CEVRE YOLU No:746
|ESPET PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Eskişehir Organize
|ESKİŞEHİR
|Merkez
|Yetmişbir Evler Mahallesi Çevre Yolu No:34-d
|ORHAN KÖKSAL
|Eskişehir Tepebaşı
|ESKİŞEHİR
|Tepebaşı
|Yeni Akçayır Mahallesi Kütahya Yolu Caddesi No:651
|ŞENBAY PETROL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Eston 1
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Çevre Yolu 75.Yıl Mahallesi No:1
|MZG PETROL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Güçlü
|ESKİŞEHİR
|Tepebaşı
|ÖMERAĞA MAH. GAZİ YAKUP SATAR CAD. NO:137
|BİLGİNLER TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kepen
|ESKİŞEHİR
|SİVRİHİSAR
|Aşağıkepen Mahallesi Aşağıkepen Küme No:206
|ACAR YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kükrer
|ESKİŞEHİR
|İnönü
|İnönü-Kütahya Karayolu Üzeri 26. Km Kümbet Yeniköy
|GÜLEL AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kümbet
|ESKİŞEHİR
|İNÖNÜ
|İnönü-kütahya Karayolu Üzeri 26.km Kümbet Yeniköy
|GÜLEL AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Onat
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Batıkent Mahallesi Çevre Yolu No:743-d
|ALİ RIZA ONAT MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT VE PROJE HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Porsuk
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:114
|ORHAN KÖKSAL
|Sarar Sanayi
|ESKİŞEHİR
|Merkez
|ÇİFTELER CADDESİ SANAYİ PTT YANI
|SARAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Sivrihisar Yolu
|ESKİŞEHİR
|SİVRİHİSAR
|Oğlakçı Mahallesi Oğlakçı Sokağı No:114
|DİKER PETROL NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Beylerbeyi
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Fıstıklık Mahallesi 152055 No'lu Caddesi No:37
|YILTEKS İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK BETON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gaziantep
|GAZİANTEP
|Şahinbey
|Bahçelievler Mahallesi İnönü Caddesi No:9
|NEŞET ERSOY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gaziantep Otogar
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Karacaahmet Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı No:127
|YILTEKS İNŞAAT YAPI MÜHENDİSLİK BETON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Küsget
|GAZİANTEP
|ŞEHİTKAMİL
|Sanayi Mahallesi 60561 No'lu Sokak No:24
|ELYA KARAKUZULU PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Nurdağı
|GAZİANTEP
|NURDAĞI
|Kahramanmaraş Yolu Üzeri Otoban Girişi
|YOL PETROL OTOMOTİV VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTE ŞİRKETİ
|Toyota
|GAZİANTEP
|Merkez
|Değirmicem Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Havuzlu Kavşak, No:54
|MUHİTTİNOĞLU OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ünaldı
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|ÜNALDI MAH.DEMOKRASİ BUL.NO:68
|ZEHRA PETROL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Zeugma
|GAZİANTEP
|ŞAHİNBEY
|25 Aralık Mahallesi Tüfekçi Yusuf Caddesi No:94
|BC AKARYAKIT PAZARLAMA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bozatlıoğlu
|GİRESUN
|BULANCAK
|Pazarsuyu Köyü Eski Cami Yanı Mevki No:43/1
|BOZATLIOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dereliyolu
|GİRESUN
|Merkez
|Küçükköy Mahallesi Sivas Caddesi No:90
|BRKT ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Tirebolu Merkez
|GİRESUN
|TİREBOLU
|Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi No:19/A
|GÜMÜŞ TUĞRA PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gümüşhane
|GÜMÜŞHANE
|MERKEZ
|Yeni Mahallesi Erzurum Yolu Kazım Karabekir Caddesi No:4
|ÇİMENLER OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Antakya Merkez
|HATAY
|Antakya
|Haraparası Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:25
|PETKOM AKARYAKIT LİMİTED ŞİRKETİ
|Aşgarbeyli
|HATAY
|İskenderun
|MUAMMER AKSOY BULVARI
|ÜLKÜMEN PETROL NAKLİYAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bölükbaşı
|HATAY
|Dörtyol
|Ocaklı Mahallesi, Erzin Yolu Üzeri No:30
|AHMET BÖLÜKBAŞI
|Çaylı
|HATAY
|Dörtyol
|Çaylı Mahallesi Fadıl Keskin Bulvarı No:2
|EVREN HADDECİLİK DEMİR KÖMÜR SANAYİ MALZEMELERİ PETROL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dinç
|HATAY
|İskenderun
|Gürsel Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi No:126
|DİNÇ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Harbiye
|HATAY
|DEFNE
|Harbiye Mahallesi Harbiye Bulvarı No:259/1
|GÜZELEL PETROL ANONİM ŞİRKETİ
|Kavaslı
|HATAY
|Antakya
|İskenderun Yolu Üzeri BP İstasyonu Odabaşı
|MEHMET OCAK AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırıkhan
|HATAY
|KIRIKHAN
|Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1598 Parsel
|ÖNDER PAMUK ÇIRÇIRLAMA TARIM ÜRÜNLERİ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kısık
|HATAY
|ERZİN
|Hürriyet Mahallesi No:249 Hürriyet Küme Evleri
|KILIÇ NAKLİYAT HAFRİYAT LOJİSTİK ANTREPOCULUK PETROL VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Narlıca
|HATAY
|ANTAKYA
|NARLICA BELD.KARDESLER M. CUMHURİYET CAD. NO:134
|ÜSTÜN RAY ELEKTRİK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ ÜRÜNLERİ GIDA OTOMOTİV İNŞAAT ELEKTRONİK ZİRAAT ORMAN TEKSTİL PLASTİK ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Payas
|HATAY
|PAYAS
|Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:136
|ŞAHİN KARDEŞLER PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sevre
|HATAY
|İSKENDERUN
|12 EYLÜL CADDESİ MEMO REST BİTİŞİĞİ
|BEŞEN PETROL LİMİTED ŞİRKETİ
|Topboğazı
|HATAY
|BELEN
|Çakallı Mahallesi Aydınlı Sokağı No:46/1
|HAKAN ORTAK ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Altayçeşme
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Maltepe
|Girne Mahallesi Doğuşkent Caddesi No:2
|GNS PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM VE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ataşehir
|İSTANBUL (ANADOLU)
|ATAŞEHİR
|Atatürk Mahallesi Vedat Günyol Caddesi No:7
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Atatürk Caddesi
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KADIKÖY
|Sahrayıcedid Mahallesi Atatürk Cad. No:17
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bostancı Güney
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KADIKÖY
|Kozyatağı Mahallesi Kocayol Caddesi No:58/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bostancı Kuzey
|İSTANBUL (ANADOLU)
|ATAŞEHİR
|İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:1/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çamlıca
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Üsküdar
|Emniyet Mahallesi, Akşemseddin Caddesi, No.1 Kısıklı
|BAUSAN BİNA PROJE ARAŞTIRMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çengelköy
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Üsküdar
|Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi No:4
|OSMAN MÜMTAZ KARAKAŞ PETROL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Dudullu
|İSTANBUL (ANADOLU)
|ÜMRANİYE
|Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ Caddesi, No:561/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Fenerbahçe
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KADIKÖY
|Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Caddesi No:86
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Formula - 1
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Tuzla
|Tepeören Mahallesi Istanbul Park Bulvarı No.48
|GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kartal Sahil
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KARTAL
|Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi No:114 (175 Pafta, 639 Ada, 32-38 Parsel)
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kartal-M
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KARTAL
|Çavuşoğlu Mahallesi, Spor Caddesi, No:61
|ERKA PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kayışdağı
|İSTANBUL (ANADOLU)
|ATAŞEHİR
|Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:147
|ÖRPET PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kurtköy Çamlık
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Pendik
|Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:8
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Maltepe-M
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Maltepe
|Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi No:345/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Nuhkuyusu
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Üsküdar
|Nuhkuyusu Caddesi, No:24
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Orhanlı Merkez
|İSTANBUL (ANADOLU)
|TUZLA
|Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi No.38A
|TUNA PETROKİMYA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Samandıra
|İSTANBUL (ANADOLU)
|SANCAKTEPE
|Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi No:111
|SAMANDIRA PETROL A.Ş.
|Sarıgazi
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Sancaktepe
|Meclis Mahallesi Ankara Caddesi No:56
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Sarıtaş
|İSTANBUL (ANADOLU)
|SANCAKTEPE
|Fatih Mahallesi, Yakacık Caddesi, No:27
|FULPET PETROL ÜRÜNLRİ İNŞ.SAN.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Şile-1
|İSTANBUL (ANADOLU)
|Şile
|Üsküdar Cad. No:314 Ahmetli Köyü
|ÖZDEMİR PETROL AKARYAKIT DAĞITIM VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Soğanlık-M
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KARTAL
|Soğanlık Yeni Mahallesi No:34 Soğanlık D-100 Kuzey Yan Yol
|HALİLOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Türker
|İSTANBUL (ANADOLU)
|SANCAKTEPE
|Fatih Mahallesi Yakacık caddesi No:19
|FULPET PETROL ÜRÜNLRİ İNŞ.SAN.VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ziverbey
|İSTANBUL (ANADOLU)
|KADIKÖY
|EĞİTİM MAH. FAHRETTIN KERIM GÖKAY CAD. ZIVERBEY NO:85
|KURTTAŞ İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Akçaburgaz
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ESENYURT
|AKÇABURGAZ MAH. 1571 SOK. NO: 12
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Aslantepe
|İSTANBUL (AVRUPA)
|KAĞITHANE
|Merkez Mahallesi Erseven Sokağı No:3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Avcılar
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Avcılar
|CIHANGIR MAH.E-5 YANYOL NO:297/B
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bağlar
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|Kirazlı Bağlar Mevkii Mimar Sinan Caddesi (3212 Ada, 8 Parsel)
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bahariye
|İSTANBUL (AVRUPA)
|EYÜPSULTAN
|Silahtar Baharıye Cad. No:151
|KURAN PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beşyüzevler
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bayrampaşa
|Sağmalcılar Eski Edirne Asfaltı, No:383/385
|BİRİKİM PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beykent
|İSTANBUL (AVRUPA)
|BÜYÜKÇEKMECE
|Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:374/2 Bağımsız Bölüm:156
|COB 3 PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bolluca
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ARNAVUTKÖY
|MAVİGÖL MAH. ABDULLAH GÜL CAD. NO:60/1
|ÖZSEÇ PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Büyükçekmece
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ESENYURT
|Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı No:44
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çağlayan
|İSTANBUL (AVRUPA)
|KAĞITHANE
|ÇAĞLAYAN KAĞITHANE ASFALTI NO:1
|MUSTAFA SARI ISI-YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çakmaklı
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ESENYURT
|Atatürk Mahallesi Hadımköy Yolu No:8
|ELFA PETROL İNŞAAT NAKLİYE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çatalca
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Çatalca
|Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 88
|ÇATALCA PETROL GIDA VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Cennet
|İSTANBUL (AVRUPA)
|KÜÇÜKÇEKMECE
|Gültepe Mahallesi Yeşilova Yanyolu Caddesi No:32 Sefaköy
|YÜCEL PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çırpıcı Merkez
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Zeytinburnu
|Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi No:67/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Dereyolu
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı No:42
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Ellinciyıl
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bayrampaşa
|Kartaltepe Mah. 50. Yıl Caddesi No: 82-84
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Esenkent
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ESENYURT
|Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:43
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Esenyurt Meydan
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Büyükçekmece
|Doğan Araslı Caddesi No:113 Esenyurt
|GÜMÜŞ PETROL VE MAKİNA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Eyüp
|İSTANBUL (AVRUPA)
|EYÜPSULTAN
|Topçular Mahallesi, Ferhatpaşa Caddesi, No:2
|ENES AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Fatih
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Fatih
|Ali Kuşçu Mahallesi Büyük Karaman Caddesi No:2
|ERGÜLLER AKARYAKIT VE MOTORLU ARAÇLAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Fenerköy Güney
|İSTANBUL (AVRUPA)
|SİLİVRİ
|Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/2
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Fenerköy Kuzey
|İSTANBUL (AVRUPA)
|SİLİVRİ
|Alipaşa Mahallesi Neyzen Caddesi No:79/1
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Gazi Mahallesi
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Sultangazi
|YUNUS EMRE MAH. ŞEHİT MURAT CELEP CAD. NO:55
|YENİ TOPÇUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gümrükyolu
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Küçükçekmece
|Halkalı Mahallesi Demirkapı Caddesi No:29
|BLUE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Güneşli
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|Evren Mahallesi Halkalı Caddesi No:18 (2 Pafta, 2177 Parsel
|CANOĞLU PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Güngören Merkez
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|Merkez Mh. Güngören Cd. No: 38
|GÜVENAL NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TÜP İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Gürpınar
|İSTANBUL (AVRUPA)
|BÜYÜKÇEKMECE
|Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi No:53/A
|VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Habipler Merkez
|İSTANBUL (AVRUPA)
|GAZİOSMANPAŞA
|Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:918 Sultangazi
|MAYA PETROL İNŞ. OTO TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Halkalı
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Küçükçekmece
|Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:34/A
|VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Hançer
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Esenler
|Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi No:116
|DAĞYOLU PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ispartakule
|İSTANBUL (AVRUPA)
|AVCILAR
|Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi No:53-53A
|ELİT PETROLCÜLÜK İNŞAAT VE GIDA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kamiloba
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Büyükçekmece
|Kamiloba Mahallesi Baharözü Caddesi No:2/A
|RASİM KAÇAN
|Karadolap
|İSTANBUL (AVRUPA)
|EYÜPSULTAN
|Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:15
|CONVEY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kıraç
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Esenyurt
|Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi No:185
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kızılelma
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Fatih
|Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi No:77
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kocasinan
|İSTANBUL (AVRUPA)
|BAHÇELİEVLER
|Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi No:214
|ARACI SAPAN PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kumburgaz
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Büyükçekmece
|MERKEZ MAH. E-5 ESKİ LONDRA ASFALTI ÜZERİ KUMBURGAZ
|NEVE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Levent
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Beşiktaş
|Nisbetiye Mahallesi Büyükdere Caddesi No:132 Levent
|DOST PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Mahmutbey Merkez
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi No:21
|YILMAZER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Maslak
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Sarıyer
|Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi No:192
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Merter
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Güngören
|Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:62 Merter
|DOST PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Metris Yolu
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Esenler
|Havaalanı Mahallesi Kışla Caddesi Metris Yolu Sokak No: 33
|BEREKETLİ HALK PETROL PAZARLAMA İNŞAAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mimarsinan M
|İSTANBUL (AVRUPA)
|BÜYÜKÇEKMECE
|Mimarsinan Merkez Mahallesi E5 Londra Asfaltı Caddesi No:12
|COB PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sefaköy
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Küçükçekmece
|Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi No:221
|MAZ AKARYAKIT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Selimpaşa
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Silivri
|Araptepe Mevkii Selimpaşa Beldesi
|MESUT PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Semizkum
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Silivri
|Semizkumlar Mevkii E-5 Karayolu Üzeri (Pafta:34, Parsel:5465)
|SİLİVRİ TURİZM PETROL VE TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Silivri
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Silivri
|Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi No:32
|ONATERLER PETROL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Taksim
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Beyoğlu
|Dolapdere Dereboyu Caddesi No:13
|YAŞAR İNŞAAT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Tepecik
|İSTANBUL (AVRUPA)
|BÜYÜKÇEKMECE
|Mimarsinan Mahallesi İskele Caddesi No:45B/2
|ONKA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Terazidere
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ZEYTİNBURNU
|Maltepe Mahallesi, Litros Yolu, No:27
|LİTROS PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Topçular
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bayrampaşa
|Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi No:123
|LİTROS PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Veliefendiyolu
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bakırköy
|Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi No:50
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Yavuz
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bayrampaşa
|Kocatepe Mahallesi, 50. Yıl Caddesi No:3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Yavuz Selim
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|YAVUZ SELİM MAH. BİRLİK CAD. NO:85/B
|VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yedikule
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Zeytinburnu
|Yedikule Kazlıçeşme Mahallesi Genç Osman Caddesi Kirişhane Sokak No:1
|KAZDALLAR PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Yenibosna
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Bağcılar
|Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi No:64 Güneşli
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Zekeriyaköy
|İSTANBUL (AVRUPA)
|Sarıyer
|Zekeriyaköy Merkez Mahallesi Pelikan Park Evleri Yolu
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Zeytinburnu
|İSTANBUL (AVRUPA)
|ZEYTİNBURNU
|Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No:86
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Belkahve
|İZMİR
|BORNOVA
|Ankara Asfaltı Belkahve Mevkii No:280
|ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bozyaka
|İZMİR
|KARABAĞLAR
| Çalıkuşu Mah. Halide Edip Adıvar Cad. Bp Blok No:150
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Buca Begos
|İZMİR
|Buca
|Buca Osb Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi No:130
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Bucamar
|İZMİR
|Buca
|Kozağaç Mah. Özmen Cad. No:37
|ÖZNUR AKARYAKIT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Çamlı
|İZMİR
|GÜZELBAHÇE
|Seferihisar Caddesi No:11 Çamlı Köyü
|MARŞE TURİZM İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
|Çandarlı
|İZMİR
|DİKİLİ
|Candarlı Mahallesi Bergama Asfaltı Caddesi No:7 Kokarat Bağları Çandarlı Köyü
|TÜRKPET AKARYAKIT NAKLİYE TURİZM SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çeşme
|İZMİR
|Çeşme
|İzmir Caddesi Alaçatı
|DOĞRULUK OTO VE AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Çimentaş
|İZMİR
|BORNOVA
|Kemalpaşa Caddesi, No:17, Işıkkent, Çimentaş
|DESTEK ORGANİZASYON VE TEMİZLİK AKARYAKIT TABLDOT SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Dikili
|İZMİR
|DİKİLİ
|Salimbey Mahallesi Çandarlı Çaltıtepe
|ÖZERNİŞLER TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dikili Kavşağı
|İZMİR
|DİKİLİ
|Cumhuriyet Mahallesi İzmir Çanakkale Caddesi No:80
|EN-ES GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT PETROL NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Efes
|İZMİR
|Selçuk
|Efes Sanayi Sitesi Karşısı Mersinlik Mevkii
|KOSTAK AKARYAKIT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Fırat
|İZMİR
|KARABAĞLAR
|Yeşillik Caddesi, Karabağlar, No:279
|ŞENBAĞCILAR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gaziemir Merkez
|İZMİR
|GAZİEMİR
|Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi No:127
|TUZCUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Güzelbahçe
|İZMİR
|Güzelbahçe
|Seferihisar Cad. No:68
|SARDADAŞ PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ilıca
|İZMİR
|Çeşme
|Ilıca Mahallesi, 5065. Sokak, No:68
|DOĞRULUK OTO VE AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|İnciraltı-1
|İZMİR
|Balçova
|İnciraltı Mah. Mithatpaşa Caddesi No:54
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Işıkkent Merkez
|İZMİR
|BORNOVA
|Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi No:6
|ERDİLOĞLU PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL NAKLİYE İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kapılar
|İZMİR
|Konak
|Gaziler Caddesi No: 159 Kapılar
|AKINLAR TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karabağlar-1
|İZMİR
|Gaziemir
|Emrez Mahallesi Akçay Caddesi No:56
|ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kiraz
|İZMİR
|Kiraz
|Cumhuriyet Mahallesi Alaşehir Yolu Üzeri
|KILIÇASLAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Menemen M
|İZMİR
|Menemen
|Yıldırım Mahallesi Aliağa-izmir Asfaltı No:36 Türkeli
|OKAYLAR PETROL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Özdere
|İZMİR
|Menderes
|Cumhuriyet Mahallesi İzmir Caddesi No:35/G Özdere
|ÖZDERE ÇİÇEK PETROL TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ
|Pancar
|İZMİR
|TORBALI
|İnönü Mahallesi 139 Sokağı No:42/1
|TIPMEDSAN MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Pınarbaşı - İzmir
|İZMİR
|BORNOVA
|Ümit Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No:353 Pınarbaşı Köyü
|GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Torbalı Merkez
|İZMİR
|TORBALI
|İZMİR-AYDIN ASFALTI NO:52
|TORBALI PETROL MADENİ YAĞ OTOMOTİV TAŞIMACILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ulukent Merkez
|İZMİR
|Menemen
|29 Ekim Mahallesi 9. Caddesi No:94/1 Ulukent
|TUZCUOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Urla İzmir
|İZMİR
|URLA
|Çeşme Izmir Asvaltı No:141
|NURULLAH ERTEK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM OTOMOTİV TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yamanlar
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi No:162
|ŞİRVAN PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Binevler
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:76 A
|KEMAL SEZAL VE OĞULLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|Elbistan
|KAHRAMANMARAŞ
|Elbistan
|Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:152/A
|KÜSMÜŞ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Genç
|KAHRAMANMARAŞ
|Elbistan
|Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Üzeri 3. Km
|GENÇ PETROL NAKLİYE OTOMOTİV GIDA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kahramanmaraş Sanayi
|KAHRAMANMARAŞ
|Merkez
|Y.SELİM MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 17.Cad. NO:1
|KEMAL SEZAL VE OĞULLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|Kahramanmaraş Yıldız
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|Şazibey Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:46
|AYSPET PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Pakdil
|KAHRAMANMARAŞ
|Merkez
|Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı No:13
|PAKDİL PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Pazarcık
|KAHRAMANMARAŞ
|Pazarcık
|Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi Kartalkaya Bulvarı No:46 A
|KARTALKANAT TEKNİK TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Şeyhadil
|KAHRAMANMARAŞ
|Merkez
|MENDERES MAH. GİRNE CAD.
|PAKDİL PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Ulubahçe
|KAHRAMANMARAŞ
|PAZARCIK
|Yeşilkent Mahallesi Köyün Kendisi Sokağı No:30/A
|FAMAK AKARYAKIT ENERJİ GIDA TURİZM TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karabük
|KARABÜK
|Merkez
|Kurtuluş Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:18
|MESCİER PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kafkas
|KARS
|Merkez
|Şehitler Mahallesi Turan Çelik Caddesi No:165
|CAN REİS GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kars Merkez
|KARS
|MERKEZ
|Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı No:44
|YİĞİT REİS PETROL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kastamonu Çevreyolu
|KASTAMONU
|Merkez
|Saraçlar Mahallesi Istanbul Caddesi No:174
|ARPACI İNŞAAT NAKLİYAT TUR.TAAH.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|Örencik
|KASTAMONU
|MERKEZ
|Örencik Köyü Kavacık Mevkii Küme Evleri No:41
|NEVTAŞ OTOMOTİV YATIRIMLARI VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
|Tosya
|KASTAMONU
|Tosya
|Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi No:38/E
|FATİH DOĞRAMACI
|Anadolu - Kayseri
|KAYSERİ
|Kocasinan
|FATİH MAH. KOCASİNAN BULVARI NO:140
|TÜRKMENLER PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Battalgazi BulVarı
|KAYSERİ
|Melikgazi
|Osmanlı Mahallesi Battalgazi Bulvarı No:243
|BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beyatlı
|KAYSERİ
|Melikgazi
|Orta Sanayi Kevser Caddesi Köyü
|NAZMİ İMAMOĞLU
|Erciyes
|KAYSERİ
|Yeşilhisar
|Gülbayır Mahallesi Kıbrıs Caddesi No:4/A
|RMM MADENCİLİK METALURJİ AKARYAKIT GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Kayseri Anbar
|KAYSERİ
|Melikgazi
|Anbar Mahallesi Altınok Caddesi No:7
|EVRA AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kayseri Havalimanı
|KAYSERİ
|KOCASİNAN
|Yeni Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:161
|ACF PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kayseri Organize 1
|KAYSERİ
|MERKEZ
|Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 43. Caddesi No:39
|KAVİ DAMPER MAKİNA METAL İŞLEME TESİSLERİ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kayseri Organize 2
|KAYSERİ
|MERKEZ
|Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Caddesi No:70
|BOSTANCI PETROL AKARYAKIT HALI MOBİLYA NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kayseri Uni
|KAYSERİ
|MELİKGAZİ
|Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No:50
|BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kızıldere
|KAYSERİ
|Pınarbaşı
|Kızıldere Mahallesi Kızıldere Sokağı No:32
|ATAŞOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Pınarbaşı - Kayseri
|KAYSERİ
|Pınarbaşı
|Hürriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı No:6
|ATAŞOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Şeker Fabrikası
|KAYSERİ
|KOCASİNAN
|SEKER MAH. 3150.SOK. PAFTA:34C04A1B,ADA:5366,PARSEL:1
|KAYSERİ İŞ YERLERİ Y ATIRIM VE İŞLETİM AN ONİM ŞİRKETİ
|Talas Kayseri
|KAYSERİ
|TALAS
|Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi No:24
|BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kilis
|KİLİS
|Merkez
|Şehitsakıp Mahallesi Mercidabık Caddesi No:245
|MAHMUT DAĞAÇIKAN
|Irmak
|KIRIKKALE
|YAHŞİHAN
|Kızılırmak Sokağı No:2 Yeşilöz, Irmak Köyü
|KADEM GRUP ENERJİ PETROL LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karacaali
|KIRIKKALE
|Merkez
|Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:629/A
|YILDIZPARK PETROL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırıkkale-M
|KIRIKKALE
|MERKEZ
|Ovacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:120/A
|GÖZÜYUKARI PETROL NAKLİYE TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Babaeski Merkez
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|Gazi Kemal Mahallesi Istanbul Caddesi No:4
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Hudutyolu
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|Doğu Mahallesi Baraj Mevki Benzinlik Şantiye Binası No:28
|SDR PETROL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karahıdır
|KIRKLARELİ
|Merkez
|Kavaklı Yolu üzeri, 2. km.
|HALEVALAR AKARYAKIT BAYİLİĞİ NAKLİYESİ OTO LASTİK MOTOR YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırklareli-M
|KIRKLARELİ
|Merkez
|K.İbrahim Mah.Fevzi Çakmak Bulvarı No:3
|HALEVALAR AKARYAKIT BAYİLİĞİ NAKLİYESİ OTO LASTİK MOTOR YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Lüleburgaz-M
|KIRKLARELİ
|Lüleburgaz
|Atatürk Mah.İstanbul Cad. No:201
|ALTILAR PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Pınarhisar
|KIRKLARELİ
|Pınarhisar
|Lüleburgaz Yolu Üzeri
|PINARHİSAR TEKSTİL (TEK-PA) GIDA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Üniversite Yolu
|KIRKLARELİ
|Merkez
|Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:41
|CENGİZ PETROLCÜLÜK İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırşehir 2
|KIRŞEHİR
|MUCUR
|Kırşehir-Kayseri Asfaltı Mucur
|ÇAĞLAYANLAR OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Kırşehir Yeni
|KIRŞEHİR
|Merkez
|Örcün Mahallesi Atasoylar Sokağı No:4/1-1 Özbağ
|AHİ AKARYAKIT PETROL ÜRÜNLERİ LPG GIDA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Alperhan
|KOCAELİ
|İzmit
|SANAYİ MAH. ÖMER TÜRKÇAKAL BLV. NO:99
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çayırova Merkez
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|Çayırova Mahallesi Ali Haydar Efendi Caddesi No: 1
|HAN KONAKLAMA VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Darıca
|KOCAELİ
|Gebze
|Istasyon Mah. Mahallesi Istasyon Cad. Caddesi No:No: 557/A Istasyon Mah. Istasyon Cad. No: 557/a
|MORGÜL AKARYAKIT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dilovası Merkez
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:3
|ARTUT MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ PETROL SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ
|Dilovası Sanayi
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|Çerkeşli Mahallesi Çerkeşli Caddesi No:86
|ARTUT ENERJİ PETROL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dumlupınar
|KOCAELİ
|Gölcük
|Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:187
|KANPARA AKARYAKIT TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
|Gebze Adliye
|KOCAELİ
|Gebze
|Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi No:93/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Gebze Merkez
|KOCAELİ
|Gebze
|Hacıhalil Mahallesi İstanbul Caddesi No:155
|VEYSİ GENÇ AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gölcük-M
|KOCAELİ
|Gölcük
|Yenimahalle, Atatürk Bulvarı, No:106
|GÜNPET AKARYAKIT TURİZM NAKLİYAT TİCARET SANAYİ VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Güzeller Sanayi
|KOCAELİ
|Gebze
|İnönü Mahallesi Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:3
|BİG SHOP İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kandıra Sapağı
|KOCAELİ
|İZMİT
|Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:96
|USTA AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kandıra Yolu
|KOCAELİ
|İZMİT
|Yeşilova Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:66
|NAİPOĞLU AKARYAKIT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Körfez
|KOCAELİ
|Körfez
|Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi No:365
|FİDAN İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
|Köseköy
|KOCAELİ
|KARTEPE
|İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi No:105-A
|İLKKAN PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kuruçeşme
|KOCAELİ
|İZMİT
|Yeni Mahallesi Asalet Sokağı No:7
|GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Şekerpınar
|KOCAELİ
|Gebze
|Balçık Mahallesi Organize Caddesi No:7
|YAPISET YAPI VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Şekerpınar2
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:14
|BALPET İNŞAAT HAFRİYAT PETROL GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sevindikli Güney
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:26
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Sevindikli Kuzey
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|Kutluca Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Bulvarı No:25
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Tütünçiftlik-Güney
|KOCAELİ
|Körfez
|Tem Otoyolu, Tütünçiftlik Mevkii, 76. km.
|Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
|Tütünçiftlik-Kuzey
|KOCAELİ
|Körfez
|Tem Otoyolu, Tütünçiftlik Mevkii, 76. km.
|Sİ-AR TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
|Yeniköy
|KOCAELİ
|MERKEZ
|SEPETLİPINAR MAH. ÜÇEVLER MEVKİİ E-130 KARAYOLU ÜZERİ YENİKÖY
|KANPARA AKARYAKIT TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
|Yeşilova
|KOCAELİ
|İzmit
|Yeşilova Mah. Turan Güneş Cad. No:707
|GGG PETROLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Akşehir
|KONYA
|Akşehir
|İstasyon Caddesi No:36
|NESRİN ERSÖZ AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Barış Caddesi
|KONYA
|Selçuklu
|MALAZGIRT MAH.BARIS CAD. NO:26
|HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Beyhekim
|KONYA
|SELÇUKLU
|Beyhekim Mahallesi Gülaçar Sokağı No:17
|TELEFONCULAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Beyşehir
|KONYA
|BEYŞEHİR
|Müftü Mahallesi Beyşehir Caddesi No:2175
|SARAÇ LOJİSTİK PETROL TARIM İNŞAAT GIDA OTO SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ
|Bugdaypazarı
|KONYA
|Ereğli
|Hıdırlı Mh.Bahrıye Ucok Cd. No:3
|PEKPOSTALCI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Büsan Konya
|KONYA
|KARATAY
|Fevzi Çakmak Mah. Ankara Cad. No.206/a
|DURANLAR PETROL İLETİŞİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çevreyolu
|KONYA
|Karatay
|Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi No:92
|HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Cihanbeyli
|KONYA
|Cihanbeyli
|KARŞIYAKA MAH.ANKARA KONYAYOLU ÜZERİ NO:5
|MEHMET YILMAZ-İNCE MEHMET PETROL
|Cihanbeyli Organize
|KONYA
|CİHANBEYLİ
|Yeşilöz Mahallesi Ankara Caddesi No:1134
|RİFAT ÜÇLEROĞLU GENEL GIDA İNŞAAT NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Çumra
|KONYA
|Çumra
|İzzetbey Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:98
|ERCAN MADENCİLİK SANAYİ TURİZM AKARYAKIT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Elmalı Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi No:28
|TELEFONCULAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Eski Garaj
|KONYA
|MERAM
|Karakurt Mahallesi Karaman Caddesi No:110
|YILMAZ AKAR.NAK.VE OTOGAZ DÖN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Hocacihan
|KONYA
|SELÇUKLU
|Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi No:68
|SAMİ ŞAHİN MOTORLU TAŞITLAR PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Horozluhan
|KONYA
|SELÇUKLU
|Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak No:4
|TELEFONCULAR PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Hortu
|KONYA
|Ereğli
|Konya-Adana Karayolları Üzerinde Sazgeçit Köyü Köyharkı Mevki
|PEKPOSTALCI PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ilgın
|KONYA
|ILGIN
|Uçarı Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:1969
|EMİN ERCANLAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ MADENCİLİK TURİZM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|İnlice
|KONYA
|MERAM
|İnlice Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi 726 Sokağı
|ORTADOĞU KAYA İNOVASYON PETROL ÜRÜNLERİ YATIRIM LOJİSTİK TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karaburunaltı
|KONYA
|KULU
|Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No:2262 A
|ALTILAR AKARYAKIT OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karapınar BP
|KONYA
|Karapınar
|Adalet Mahallesi Konya Caddesi No:29
|TURHAN AKARYAKIT TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ OTOMOTİV VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Karapınar-2
|KONYA
|Karapınar
|Ulus Mahallesi 30 Ağustos Caddesi No:46
|NG PETROLCÜLÜK TAAHHÜT NAKLİYE İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Konya Bilim
|KONYA
|SELÇUKLU
|Büyük Kayacık Mahallesi Ankara Caddesi No:296
|BEZ-BİL AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT MAKİNA TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Konya Organize
|KONYA
|SELÇUKLU
|Aşağıpınarbaşı Köyü Ankara Caddesi 20. Km
|SAMİ ŞAHİN MOTORLU TAŞITLAR PETROL ÜRÜNLERİ VE NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Konya Otogar
|KONYA
|Selçuklu
|Süleyman Çelebi Mah.Doç.Dr.Halil Ürün Cad. No:11
|HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kulu BP
|KONYA
|Kulu
|Camikebir Mahallesi, Olof Palme Caddesi, No:6
|KULU PETROL ÜRÜNLERİ DİNLENME TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Lalebahçe
|KONYA
|MERAM
|TOPRAK SARNIÇ MAH. AZERBAYCAN CAD. NO: 14
|US-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sancak
|KONYA
|Selçuklu
|Sancak Mah. Dr.Sadık Ahmet Cad. No:25
|HAS YIL PETROL GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Sarayönü
|KONYA
|SARAYÖNÜ
|Doğu İstasyon Mahallesi Nezir Büyükcengiz Caddesi No:4/ 1
|YİĞİTCAN LOJİSTİK AKARYAKIT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Seydişehir
|KONYA
|Seydişehir
|Milli Egemenlik Cad. NO:30
|MUSTAFA GÜLPINAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İHTİYAÇ MADDELERİ TURİZM TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ
|Telefoncular
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAH.SELCUK CAD. NO:299
|TELEFONCULAR PETROL ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ulupınar
|KONYA
|AKŞEHİR
|Ulupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:3346
|YILDIRIM ŞAPCI - AHMET ŞAPCI
|Yazır
|KONYA
|SELÇUKLU
|SANCAK MAH.YENI ISTANBUL CADDESI NO:94
|DURUKLAR TOROS PETROL OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Yılanyusuf
|KONYA
|AKŞEHİR
|KANTARCI KÜMESİ KIRABULUT MEV.CAYYUZU MAH.
|KANTARCI KARDEŞLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ OKYAR KANTARCI-ORÇİN KANTARCI-BURÇİN KANTARCI
|Yunaksanayi
|KONYA
|YUNAK
|Eşme Mahallesi Akşehir Caddesi No:26
|BİRLİK MARKET AKARYAKIT İSTASYONU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Hasbahçe
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|Vefa Mahallesi No:7 Kütahya Afyon Karayolu
|MİRAP ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM OTOMOTİV AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kiler
|KÜTAHYA
|Merkez
|Akkent Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No:1/3
|KÜTAHYA ÖZERDOĞMUŞLAR GIDA İNŞAAT TURİZM TEKSTİL PETROL KIRTASİYE TEMİZLİK MADENCİLİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kütahya BP
|KÜTAHYA
|Merkez
|Kütahya-Tavşanlı Çevreyolu 3.KM
|ÖZÇINARLAR PETROL ÜRÜNLERİ GAZ KİMYA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK GIDA HAYVANCILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kütahya BP-2
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|BÖLCEK KÖYÜ TAVŞANLI KARAYOLU 3.KM
|ÖZÇINARLAR PETROL ÜRÜNLERİ GAZ KİMYA TEMİZLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK GIDA HAYVANCILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kütahya Sanayi
|KÜTAHYA
|Merkez
|Fuatpaşa Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 12. Sokak, No: 1/1 (Pafta: 49, Ada: 1765, Parsel:246)
|ARTAŞ ARSLANOĞLU GIDA TARIM İNŞAAT VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Simav
|KÜTAHYA
|Simav
|Çavdır Mahallesi İkipınar Cad. No:2
|KARAAĞAÇ AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Tarhanlar
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|TAVŞANLI KÜTAHYA YOLU 3.KM
|TARHAN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Erhac
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|Bostanbaşı Mahallesi, Sivas Caddesi No:12/a
|ERSAN PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK DEPOLAMA VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
|Fahri Kayahan BulVarı
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|Turgut Özal Mahallesi Mihenk Caddesi No:49
|EA AKARYAKIT LPG ENERJİ İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ahmetli
|MANİSA
|Salihli
|Mersindere Mahallesi Mersindere Sokağı No:605
|KAYIK ENERJİ AKARYAKIT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akhisar
|MANİSA
|Akhisar
|AKHİSAR SINDIRGI YOLU ÜZERİ Seydi Ahmet Mahallesi 374 Sokak No:78/4
|ÖZKANLAR AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Gelenbe
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|Bostancı Mahallesi Başpınar Sokağı No:37
|SİBAPET AKARYAKIT LOJİSTİK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Karaali
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|İSTASYON KARŞISI MURADİYE BELDESİ
|JETPET AKARYAKIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karlıpınar
|MANİSA
|MERKEZ
|Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No:187/A
|ŞEHZADELER PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kula2
|MANİSA
|Kula
|Kavacık Köyü
|İMAMOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ / NAFİZ EKREM İMAMOĞLU VE ORTAĞI
|Manisa Organize
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|Keçiliköy Osb Mahallesi Manisa Batı Çevreyolu Bulvarı No:20
|MANİSA ORGANİZE SANAYİ LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Manisa Organize2
|MANİSA
|YUNUSEMRE
|Keçiliköyosb Mahallesi Hasan Türek Bulvarı No:22 Manisa Organize Bölgesi 4.kısım
|MANİSA ORGANİZE SANAYİ LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Sarıpınar
|MANİSA
|SALİHLİ
|Sarıpınar Mahallesi Kırveli Mevkii Ankara Yolu 3 km
|KUZUCUK PETROL VE TAR. ÜRN TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Turgutlu
|MANİSA
|Turgutlu
|Ankara Asfaltı Salihli Çıkışı 1. Kilometre No: 194
|TUR-PET TURGUTLU PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Turgutlu Batı
|MANİSA
|Turgutlu
|Subaşı Mahallesi İzmir Yolu No:82
|KARADUT AKARYAKIT NAKLİYE İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yurtbaşı
|MANİSA
|KULA
|Yurtbaşı Mahallesi Yurtbaşı Sokağı No:83
|YILMAZLAR RME HUBUBAT İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK TURİZM OTOMOTİV PETROL GIDA KÖMÜR TEMİZLİK HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kızıltepe
|MARDİN
|KIZILTEPE
|Ersoylu Mahallesi Viranşehir Yolu Üzeri 1. Km
|KOSAR NAKLİYAT TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mardin
|MARDİN
|ARTUKLU
|Karayolları bitişiği
|KASIM TUĞMANER HALEFLERİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ
|Mardin Havalimanı
|MARDİN
|MERKEZ
|Turgut Özal Mahallesi Vatan Caddesi No:100
|ÜNALLAR İNŞAAT PETROL TARIM NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Adana Batı
|MERSİN
|TARSUS
|Adana - Mersin Karayolu Üzeri 20.km. Yenice Köyü
|ÜSTEMEL PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Anamur
|MERSİN
|Anamur
|Bahçelievler Mahallesi No:71/A
|ÇİLİNGİRLER PETROL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Ataş Kavşağı
|MERSİN
|MERKEZ
|Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 133. Caddesi No:125
|ATAŞ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Atayurt
|MERSİN
|Silifke
|Esenbel Mahallesi Atayurt Kasabası No:147
|AHMET BİLGEN PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT EMLAK ZİRAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Çeşmeli-M
|MERSİN
|ERDEMLİ
|Atatürk Mahallesi Mersin Caddesi No: 45/A ÇESMELİ
|ATAKO K PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ
|Erdemli 2
|MERSİN
|ERDEMLİ
|Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı NO:300/A
|MARPA AKARYAKIT TARIM TURİZM NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Erdemli-M
|MERSİN
|ERDEMLİ
|Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:515A
|MARPA AKARYAKIT TARIM TURİZM NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|GMK Bulvarı
|MERSİN
|AKDENİZ
|Mithatpaşa Mahallesi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:48/a
|ÖZDAMAR M ŞAHOĞULLARI PETROL TURİZM TAŞIMACILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mersin Bahçe
|MERSİN
|Toroslar
|Mustafa Kemal Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:370/a
|BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Mersin BP
|MERSİN
|Merkez
|İnönü Bulvarı Liman C Kapısı Civarı
|YUSUF KALKAVAN OĞULLARI DENİZCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Merzeci BulVarı
|MERSİN
|Akdeniz
|Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı No:17/A
|ÇANİ PETROL OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TURİZİM LİMİTED ŞİRKETİ
|Mezitli BP
|MERSİN
|Mezitli
|Menderes Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:319
|HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Portakal
|MERSİN
|TOROSLAR
|Portakal Mahallesi Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi No:96
|SOYLU GÜRÜZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Tarsus Merkez
|MERSİN
|TARSUS
| Fatih Mahallesi Adana Bulvarı No:43 A
|BEYPET LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Tarsus-M
|MERSİN
|Tarsus
|Öğretmenler Mahallesi, Sait Polat Bulvarı No.55/A
|KARAERLER PETROL UN NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yenice BP
|MERSİN
|TARSUS
|Yenice Kasabası Atalar Mahallesi E-5 Karayolu Üzeri
|YUSUF KALKAVAN OĞULLARI DENİZCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Yürekli BP
|MERSİN
|Merkez
|Osmanlı Mahallesi Kuvai Milliye Cad. No:337
|YÜREKLİ AKARYAKIT OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akyol
|MUĞLA
|MİLAS
|Akyol köyü, Kocakışla mevkii, Milas-Bodrum karayolu, Güllük kavşağı
|AŞÇIOĞLU AKARYAKIT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Bodrum Merkez
|MUĞLA
|Bodrum
|Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No.43
|ENİS BAĞÇİVAN-ECEM PETROL
|Göcek
|MUĞLA
|Fethiye
|GÖCEK BELDESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ
|TUNÇ AKARYAKIT TURİZM TİCARET NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Gümüşlük
|MUĞLA
|BODRUM
|Gümüşlük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:43/A
|TURGUTREİS BETON İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Kızılyaka
|MUĞLA
|Ula
|Saray yanı
|TERZİBAŞOĞLU PETROL TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Likya
|MUĞLA
|Fethiye
|Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:161
|DOĞANSAN PETROL TURİZM TEKSTİL GIDA OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Marmaris BP
|MUĞLA
|MARMARİS
|Armutalan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:12
|ÇOBAN TURİZM AKARYAKIT PAZARLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Milas-1
|MUĞLA
|Milas
|Güneş Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı,
|MEHMET BEHLÜL ZENGER PETROL VE PETROL ÜR. OTO.PAZ.TUR.TAR.İNŞ.TAAH TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Muğla Menteşe
|MUĞLA
|MENTEŞE
|Muslihittin Mahallesi Şehit Yarbay Alim Yılmaz Sokağı No: 4/B
|HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Muğla Merkez
|MUĞLA
|MENTEŞE
|Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:58
|MGE AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV MERMER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Muğla Ortaköy
|MUĞLA
|MENTEŞE
|Ortaköy Mahallesi Diğer Sokak No:380
|HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Muğla Yeniköy
|MUĞLA
|MERKEZ
|Kötekli Mahallesi Denizli Yolu (ıv. Kısım) No:43/1
|HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Ortaca
|MUĞLA
|Ortaca
|Fethiye Karayolu üzeri Bahçelievler Mevkii
|MUR-TUR PETROL AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Taşhan
|MUĞLA
|MARMARİS
|Çamlı Mahallesi Taşhan Sokağı No:6/ A
|MAVİ YEŞİL PETROL VE ENERJİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Turgutreis Merkez
|MUĞLA
|BODRUM
|KARABAĞ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:19 (7 PAFTA, 510 PARSEL)
|ENİS BAĞÇİVAN-ECEM PETROL
|Yatağan Merkez
|MUĞLA
|YATAĞAN
|Konak Mahallesi Nevzat Özsoy Caddesi No:22
|ERCAN PETROL İNŞAAT TAAH.TUR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Muş
|MUŞ
|Merkez
|Karayolları Kavşağı Stadyum Karşısı No: 54
|HAMZAOĞULLARI PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TEMİZLİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kozaklı
|NEVŞEHİR
|Kozaklı
|HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ KAYSERİ CADDESİ NO:126
|DİNÇSAN LOJİSTİK AKARYAKIT TURİZM İNŞAAT VE TARİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Bor
|NİĞDE
|Bor
|Çevre Yolu Üzeri
|POTUK TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|Efendibey
|NİĞDE
|MERKEZ
|Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:16/1
|ORTAK GÜMÜŞ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Niğde Merkez
|NİĞDE
|Merkez
|BURHAN MAH. BEŞ ŞUBAT MEYDANI NO:8
|ÖZTÜRK PETROLLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Fatsa Merkez
|ORDU
|Fatsa
|Evkaf Mahallesi, Kumru-korgan Yolu Üzeri 1.5 Km
|YALÇIN GIDA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Ordu Merkez
|ORDU
|ALTINORDU
|Karapınar Mahallesi 1142. Sokağı No:2/1
|ULUBEY PETROL TURİZM GIDA PAZARLAMA TOPLU TEMİZLİK MADDELERİ ÖZEL GÜVENLİK NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Turnasuyu
|ORDU
|GÜLYALI
|Turnasuyu Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:415
|ASTÜRK AKARYAKIT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ünye
|ORDU
|Ünye
|Cevizdere Mahallesi Acısu Sokağı No:69
|COŞKAN PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kadirli Yeni
|OSMANİYE
|Kadirli
|Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı No:211
|KUŞCUOĞLU MADENİ YAĞ PETROL NAKLİYE İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Osmaniye
|OSMANİYE
|Merkez
|Rahime Hatun Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı üzeri, No:264
|AKSOY PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET TURİZM İTHALAT İHRACAT VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Osmaniye Merkez
|OSMANİYE
|Merkez
|Rauf Bey Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Fidanlık Yanı, No:66
|AYSANLAR PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Osmaniye OSB
|OSMANİYE
|Toprakkale
|Büyük Tüysüz Mahallesi Atatürk Caddesi No:8 Tüysüz
|DEMİRELLER DEMİR ÇELİK METAL PETROL İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Rize
|RİZE
|MERKEZ
|YENİKÖY MAH. PAZAR CADDESİ NO:65
|İNANÇ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akyazı
|SAKARYA
|Akyazı
|Ada Cad. No:147
|HALUK ATABEK
|Akyazı Merkez
|SAKARYA
|Akyazı
|KONURALP MAH. ADA CAD. NO:4
|HALUK ATABEK
|Erenler
|SAKARYA
|Erenler
|Erenler Mahallesi, Sakarya Caddesi, No: 230/A
|NART CNY PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Erenler Sanayi
|SAKARYA
|Erenler
|Erenler Mahallesi Sakarya Caddesi No:370
|MUHAMMET KIRATLI
|Karasu Sahilyolu
|SAKARYA
|Karasu
|Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi No:138 (Pafta:20L.IIc Ada:1052 Parsel:9)
|KARASU KÖSEOĞLU GIDA VE MEŞRUBAT PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
|Pamukova
|SAKARYA
|Pamukova
|E-25 Karayolu Üzeri, Hayrettin Köyü, No:105/A (Pafta:H24A03A, Parsel:1369)
|AYDIN ÖZDEMİR AKARYAKIT KUYUMCULUK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Atakum
|SAMSUN
|Atakum
|Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 158
|YENİ YÜCELOĞLU PETROL HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Canik-1
|SAMSUN
|CANİK
|Atatürk Mahallesi 421 Sokağı No:14/1
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Canik-2
|SAMSUN
|CANİK
|Atatürk Mahallesi 461 Caddesi No:5/1
|KRİSTAL GAZ-İŞ OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Çarşamba
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|Aşağıturgutlu Mahallesi Aşağıturgutlu Sokağı No:64
|GÜNSAN AKARYAKIT OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Derbent
|SAMSUN
|CANİK
|DEVGERİŞ KÖYÜ ÇEŞME SOK. NO:1/1
|GEDİK AKARYAKIT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Samsun
|SAMSUN
|Merkez
|Hançerli Mahallesi, Dikmen Caddesi, No:2
|YENİ YÜCELOĞLU PETROL HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karaköprü
|ŞANLIURFA
|KARAKÖPRÜ
|KARAKOPRU BELDESI KARSIYAKA MAH.
|AKABE TEKSTİL GIDA OTOMOTİV AKARYAKIT İNŞAAT NAKLİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA VE DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Siirt
|SİİRT
|MERKEZ
|Yeni Mahallesi Hz Fakirullah Caddesi No:122
|CEPET PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Boyabat
|SİNOP
|BOYABAT
|Çamlıca Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:97
|ERSA OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE TURİZM VE HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Cizre
|ŞIRNAK
|CİZRE
|Konak Mahallesi Silopi Yolu Üzeri Güzeller Mevkii
|TAŞKIN DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|Acısu
|SİVAS
|ŞARKIŞLA
|Döllük Köyü No:147 ( Ada:104 , Pafta:J36-b-20-a-1-a , Parsel:33 )
|KARABULUT AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Dört Eylül
|SİVAS
|Merkez
|Gültepe Mahallesi Üçyıldız Caddesi No:5-1
|MK ENERJİ PETROL AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Fidanlık
|SİVAS
|Merkez
|Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı (balboros bulvarı) kubmet mevki
|DEVECİ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Şarkışla
|SİVAS
|ŞARKIŞLA
|Sivas Kayseri Karayolu
|KARABULUT AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAKLİYE OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çerkezköy
|TEKİRDAĞ
|Çerkezköy
|Bahçelievler kapaklı
|ERBAY PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çerkezköy -Güney
|TEKİRDAĞ
|ERGENE
|Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No.83/4
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çerkezköy Yolu
|TEKİRDAĞ
|Çerkezköy
|CUMHURİYET MAH. KARANİ ÇEŞME MEVKİİ KÜME EVLER NO:1
|BAYPET AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT GIDA NAKLİYE VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çerkezköy-Kuzey
|TEKİRDAĞ
|ERGENE
|Karamehmet Mahallesi Emin Dede Caddesi No:81/9
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Ergene
|TEKİRDAĞ
|ERGENE
|Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı No:112/1
|FATİH YILDIZ
|Havuzlu
|TEKİRDAĞ
|Çorlu
|Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:80/A
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Hayrabolu
|TEKİRDAĞ
|Hayrabolu
|İlyas Mahallesi Alpullu Yolu Üzeri
|ÖZTEMELLER KOLL. ŞTİ.-MUSTAFA ÖZTEMEL VE ORTAKLARI
|Karaevli
|TEKİRDAĞ
|Süleymanpaşa
|Karaevli Mahallesi istanbul Bulvarı No:189
|ZINGIL PETROL İNŞAAT OTELCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kuyucusırtı
|TEKİRDAĞ
|MALKARA
|Şarköy Sapağı, Kuyucusırtı Karıştıran mevkii Malkara
|AHMET ERENSOY
|Marmaraereğlisi Merkez
|TEKİRDAĞ
|MARMARAEREĞLİSİ
|Cedit Ali Paşa Mahallesi Işıklar Servis Yolu Caddesi No:11
|TEKO PETROL NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Muratlı
|TEKİRDAĞ
|Muratlı
|Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No:23
|NATIONAL FUEL CORPORATION PETROL ANONİM ŞİRKETİ
|Saray
|TEKİRDAĞ
|Saray
|PAZARCIK MAH. ESKİ İSTANBUL CAD. NO: 148
|KESİMLER PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET NAKLİYAT VE KOMİSYONCULUK LİMİTED ŞİRKETİ
|Tekirdağ BP
|TEKİRDAĞ
|Merkez
|Yavuz Mahallesi
|KOŞAR PETROL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ulaş
|TEKİRDAĞ
|ERGENE
|Ulaş Osb Mahallesi D100 Caddesi No.26 Ergene 2 Osb
|BERKAKIN TARIM ÜRÜNLERİ ZİRAİ ALETLER HAYVANCILIK AKARYAKIT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Veliköy
|TEKİRDAĞ
|Çerkezköy
|Veliköy Mahallesi Çorlu Çevre Yolu Ve Çerkezköy Bağlantı Yolu Bulvarı No:1/A
|KAVUKSAN İNŞAAT BETON PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Velimeşe
|TEKİRDAĞ
|Ergene
|Velimeşe Osb Mahallesi 5. Yanyol Caddesi No:15
|KAVUKSAN İNŞAAT BETON PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Taşlıçiftlik
|TOKAT
|MERKEZ
|TASLICIFTLIKKOY SOKAGI NO:480-480/B TOKAT TURHAL KARAYOLU
|ÇEPNİBEY PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Tokat Merkez
|TOKAT
|MERKEZ
|Yeniyurt Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı No:18
|UMUT SER PETROL GIDA LOJİSTİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Araklı
|TRABZON
|Araklı
|Yolgören Mahallesi Yeni Sahil Yolu Caddesi No:10/1
|ATAKOÇ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ortahisar
|TRABZON
|ORTAHİSAR
|Çimenli Mahallesi Rize Caddesi No:90
|ATA KAR PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Tunceli
|TUNCELİ
|MERKEZ
|AKTULUK MAH. KONAK MEVKİİ N0: 1
|KALAN PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ LPG OTOGAZ OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE TAAHHÜT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Banaz
|UŞAK
|BANAZ
|Milli Egemenlik Mahallesi No:78
|ERDEMLER PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ünalan
|UŞAK
|Merkez
|Ünalan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:108
|EŞLERZADELER PETROL ÜRÜNLERİ DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Uşak Sanayi
|UŞAK
|Merkez
|Fevzi Çakmak mah. halil kaya gedik cad. No: 76
|KESKİNLER MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV İNŞAAT AKARYAKIT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Akdamar
|VAN
|Edremit
|Şabaniye Mah. Ipekyolu Bulvarı No:311
|ELZEM PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Van
|VAN
|TUŞBA
|Van-Erciş Karayolu Üzeri
|YUSUF KURDOĞLU
|Altınova Batı
|YALOVA
|Altınova
|Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü No:221/1/3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Altınova Doğu
|YALOVA
|Altınova
|Çavuşçiftliği Köyü Devletyolu Üstü Mevkii Devlet Yolu Üst (küme Evler) No:221/2/3
|BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|Çiftlikköy
|YALOVA
|Çiftlikköy
|Sahil Mahallesi Yalova-İzmit Karayolu Üzeri No:2
|SADE KARDEŞLER İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV GIDA HAYVANCILIK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Çiftlikköy -2
|YALOVA
|Çiftlikköy
|Yeni Mahallesi Yalova - Izmit Yolu Caddesi No:77/A Taşköprü
|UYSALLAR AKARYAKIT ENERJİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karamürsel
|YALOVA
|Altınova
|Kaytaz Dere Mevkii
|SARAY PETROL AKARYAKIT TURİZM VE NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ
|Koru Çınarcık
|YALOVA
|ÇINARCIK
|Cumhuriyet Mahallesi Çalıca Yolu Sokak No:22/1 Koru
|ALFA YALOVA İNŞAAT TAAHHÜT MİMARLIK MÜŞAVİRLİK GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yozgat
|YOZGAT
|Merkez
|Köseoğlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:37
|KARACALAR PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA TAŞIMACILIK TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Karadeniz Ereğli
|ZONGULDAK
|KARADENİZEREĞLİ
|MÜFTÜ MAH.DEVREK YOLU CAD. NO:14
|BALCILAR İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
|Zonguldak
|ZONGULDAK
|Merkez
|İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:83
|ALİPAPİLA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ