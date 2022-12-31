MAXIMUM KART'TAN bp İSTASYONLARINDA 70 TL MAXIPUAN

Kampanya Detayları:

16 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 250 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından yapılacak yakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 70 TL MaxiPuan!

Kampanya katılımlı olup katılımınızı kampanya dönemi içinde dilediğiniz zaman (alışverişinizden önce veya sonra) yapabilirsiniz.

Katılmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulamasında “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyadaki “KATIL” butonuna tıklayarak ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Uygulamaları telefonunuza indirin: maximum.com.tr/indir - iscep.com.tr/indir

Maximum Anlaşmalı Tüm BP İstasyonları

Kampanyaya dâhil olan işlemler: İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartlar

Kampanyaya dâhil olmayan işlemler: Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dâhil değildir.

Ödül kullanımı: Kazanılan MaxiPuanlar yalnızca Maximum anlaşmalı BP istasyonlarında görüntülenebilecek olup sadece yakıt alımında kullanılabilecektir. MaxiPuanlarınız 5 Ocak 2023 tarihinde kartınıza yüklenecektir. MaxiPuanların son kullanma tarihi 28 Şubat 2023 (bu tarih dâhil)’dir. Maximiles’a yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemeyecek ve Avans MaxiMil kapatmakta kullanılamayacaktır. Bir müşteri kampanyadan 1 kere yararlanabilir ve en fazla 70 TL MaxiPuan kazanabilir.

Türkiye İş Bankası A.Ş ve BP Petrolleri A.Ş. önceden haber vermeksizin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.