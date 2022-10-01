Yapı Kredi World'den bp'lilere özel 70 TL'ye varan bp puan!

Kampanya Detayları:

1 Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında, ilk alışverişten önce kampanyaya katılmak üzere SMS gönderen ve kampanyaya katılan World Üyesi BP istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 250 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yapan, Yapı Kredi Bireysel kartı, Yapı Kredi Banka kartı ve Yapı Kredi Business kart sahibi müşteriler, 18 Kasım 2022 tarihinden itibaren akaryakıt ve otogaz alışverişinde kullanılmak üzere 50 TL BP Puan kazanacaktır. Word mobile uygulaması üzerinden kampanyaya katılan müşteriler, 50 TL’ye ek 10 TL, toplamda 60 TL BP Puan kazanacaktır. 4 işlemden en az birini POS'ta QR Kod ile ödeme gerçekleştirildiği durumda 60 TL’ye ek 10 TL, toplam 70 TL BP Puan hediye edilecektir. Ayrıca, Yapı Kredi POS kullanan esnaf ve KOBİ’lere ekstra 50 TL BP puan daha hediye edilecektir. Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kez faydalanabilir. Kampanya tanımları müşteri bazında yapılmakta olup ve müşteri SMS ile katılmışsa en fazla 50 TL BP Puan kazanabilir.

BP istasyonlarında POS'ta QR Kod ile tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri akaryakıt alımınıza 10 TL BP Puan hediye edilecektir. Kampanya “BP istasyonlarında toplam 60 TL BP Puan” kampanyası ile birleştirilebilir. Her iki kampanyadan da faydalanabilmek için ve toplam 60 TL BP Puan kazanmak için World Mobil’den “BP’de toplam 60 TL BP Puan” kampanyasına katılım yapılarak bir harcamanın POS’ta QR Kod ile yapılması gerekmektedir:

POS'ta QR Kod kampanyasına yalnızca Yapı Kredi bireysel kredi kartları ve bireysel TLcard'lar ile BP istasyonlarında POS’ta QR Kod ile yapılacak harcamalar dahildir. POS’ta QR Kod ile Ödeme ile işlem yapmak için öncelikle iOS ya da Android cep telefonuna World Mobil veya Yapı Kredi Mobil indirilmelidir. Ödeme yapmada önce kasiyere QR Kod ile ödeme yapacağınızı belirttikten sonra World Mobil’den Yapı Kredi Pay butonuna tıklayarak “QR Kod ile Ödeme”yi ya da Yapı Kredi Mobil uygulamasından “Kartlarım” menüsü altında bulunan Yapı Kredi Pay’i seçerek “QR Kod ile Ödeme”ye tıklayıp QR Kod okuyucuyu açın ve POS cihazında oluşan QR Kod’u okutun. Nakit çekim, mail order işlemleri, iade ve puan kullanımı işlemleri dahil değildir.

Kampanya koşullarını yerine getiren ve Yapı Kredi POS kullanan esnaf ve KOBİ’lere Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, Yapı Kredi bireysel TLcard’lar ve Yapı Kredi Business kartlar ile yapacakları harcamaya ekstra 50 TL BP puan hediye edilecektir. Yapı Kredi POS’u kullanan esnaf ve KOBİ’ler kampanya kapsamında toplamda 120 TL BP puan kazanacaktır. Kampanyaya Yapı Kredi POS’unu aktif kullanan İşletme, OBİ ve KOBİ bankacılığı müşterileri dahildir. Sadece son 90 gün içerisinde en az 1 adet gerçekleşmiş işlemi olan esnaf ve KOBİ’ler ekstra 50 TL BP puanı kazanabilecektir. Harcamasını sadece Yapı Kredi Bireysel kredi kartı ve Yapı Kredi bireysel TLcard’lar ile yapan Yapı Kredi POS kullanan esnaf ve KOBİ’ler QR Kod ile ödeme kampanyasından faydalanarak 10 TL BP puan ekstra olarak kazanabilecektir, QR kod ile ödeme kampanyasına Business Kartlar dahil değildir. Yapı Kredi POS kullanan esnaf ve KOBİ’ler QR kod ile ödeme bireysel kartlarından ödeme yaparak en fazla 120 TL BP puan kazanabilecektir.

Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, Yapı Kredi banka kartı ve Yapı Kredi Business kart sahiplerinin kampanya katılımı için ilk alışverişten önce BP yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını SMS ile 4454’e gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen her bir SMS için GSM operatörleri tarafından 1 SMS karşılığı ücret tahsil edilmektedir.

Kampanya kapsamında işlemlerin BP marka tanımlı Yapı Kredi World Üyesi BP istasyonlarındaki Yapı Kredi POS terminali üzerinden yapılması gerekmektedir. Yapı Kredi Bireysel kredi kartı, Yapı Kredi banka kartı ve Yapı Kredi Business kart BP Puan’lar 18 Kasım 2022 tarihinde yüklenecektir. BP Puan’ların son kullanım tarihi 18 Aralık 2022 olup, kullanılmayan BP Puan’lar 19 Aralık 2022 tarihinde geri alınacaktır. Yapı Kredi POS’u kullanan esnaf ve KOBİ’lere özel ekstra yüklenecek 50 TL BP Puan’lar da 18 Kasım 2022 tarihine kadar yüklenecek olup, 19 Kasım 2022 tarihinde geri alınacaktır.

Aynı gün içerisinde yapılacak işlemlerden yalnızca biri kampanyaya dahil olacaktır. Kampanyaya Vakıfbank Worldcard’lar, Albaraka Worldcard’lar, Anadolubank Worldcard’lar ve Business TL Card dahil değildir, kampanya şartlarından faydalanamazlar. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler dahil değildir. Alışverişin iadesi durumunda kampanya geçersiz olacaktır.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve BP Petrolleri A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıntılı bilgi için: www.bp.com.tr, www.worldcard.com.tr, www.tlcard.com.tr, yapikredipos.com.tr ve www.ykbticarikartlar.com’u ziyaret edebilirsiniz.