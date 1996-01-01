bp Türkiye olarak ülke çapında mevcut 770 istasyonumuzda müşterilerimize üstün hijyen standartlarına sahip, samimi, konforlu, günümüz dünyasının farklı ihtiyaçlarına yanıt veren deneyim yaşatabileceğimiz ortamlar sunuyoruz. bp istasyonlarını gelecekteki hedefleri çerçevesinde dönüştürüyor. bp yenilenen hedefleri doğrultusunda; marketiyle, akaryakıtıyla entegre bir yapı içerisinde misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için odaklı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Akaryakıt dışı teklifimiz olan bp Express ve Wild Bean Coffee (WBC) konseptli istasyonlar, bayilerin de desteği ile bugün 38 ilde 165 noktaya ulaşmış olup, 2023 yılında bu sayının 200’ün üzerinde istasyona çıkarılması hedefleniyor.



bp Express ve Wild Bean Coffee marketlerinde bulunan oturma alanları ve bistrolar, müzik yayını, 24 saat ücretsiz wi-fi ve elektronik eşyalar için şarj istasyonları ile müşterilerimizin istasyon ziyaretlerine deneyim katıyoruz. Her zaman korumaya özen gösterdiğimiz yüksek hijyen standartlarımız dahilinde, temassız açılan market ve tuvalet kapılarımız ile ziyaretçilerimizin fiziki ortama olabildiğince az dokunarak tüm ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyoruz. bp Express ve Wild Bean Coffee marketlerimizde ülkemizin önde gelen markalarıyla iş birliği içerisinde yeniliklere imza atıyoruz. bp istasyonlarına gelenler, bp Express marketlerinde yoldaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri geniş bir ürün yelpazesi ile buluşuyor. Uygun fiyatları ve güler yüzlü hizmetiyle bp Express marketleri 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca bp Express istasyonlarını ziyaret ederek her ay birbirinden farklı kampanyalardan faydalanarak yolculuğunuzu daha keyifli hale getirebilirsiniz.



Ayrıca BP Expres marketlerinin içerisindeki Wild Bean Cafe’de BP istasyonlarında sizleri bekliyor. Wild Bean Cafe, BP ziyaretçilerine taze demlenmiş çaydan, sıcak simit, börek, kek ve soğuk sandviçlere ek, geleneksel Türk lezzetlerinden döner, kavurma kaşar, bazlama kaşar, ayvalık tost gibi ürünlerle gün boyu geniş bir yelpazede hizmet verirken ayrıca %100 Arabica kahveden yapılan kahve çeşitleriyle doyumsuz bir kahve lezzeti sunuyor. Doyurucu bir kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, tatlı atıştırmalıklar ve taze kahve Wild Bean Cafe’de ve 7/24 sizlere hizmet veriyor. Ayrıca BP WBC İstasyonlarında Ücretsiz wi-fi hizmetiyle de kesintisiz internet deneyimi yaşamak mümkün.