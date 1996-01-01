Site trafik bilgisi ve çerezler

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Global ürün ve hizmetler

bp'nin dünya genelinde sahip olduğu birçok işletme ve markasından birinin ürün veya hizmetini bulun.

bp gaz / benzin istasyonları

Yakıt, gıda, perakende teklifleri ve mağaza bulucu bilgileri dahil olmak üzere gaz / benzin istasyonlarımıza ilişkin bilgiler. 

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Australia
Austria
France
Greece
Netherlands
New Zealand
Poland
Portugal
Russia
Spain
Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States

Yakıt kartları ve kredi kartları

bp Plus gibi yakıt kartlarımız dünya çapında kişi ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır.               

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Australia
Europe

Yağlar

bp ve Castrol, motor yağı ve yağlayıcıları konusunda lider üretici konumundadır.

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Castrol global
BP lubricants
bp Lubricants Spain
bp Lubricants UK

Aral (Avrupa)

2.500 servis istasyonuna sahip Aral, Almanya ve diğer bölgelerdeki en güvenilir markalardan biridir.

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Germany
Luxembourg

ampm (Amerika Birleşik Devletleri)

Amerikan perakende markası ampm bine yakın mağazası ile Amerika’nın batı kıyısını kaplamaktadır. 

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ampm

Diğer faydalı siteler

Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler hakkında daha fazla bilgi almak için, dünya geneli başlıklı bölümü ziyaret ediniz. 

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Air bp
bp Bunge Bioenergia
Global energy trading
bp Midstream Partners
bp Pulse
bp Marine
bp Shipping
bp Solar Warranty
bp Target Neutral