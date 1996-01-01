Global ürün ve hizmetler

Yakıt, gıda, perakende teklifleri ve mağaza bulucu bilgileri dahil olmak üzere gaz / benzin istasyonlarımıza ilişkin bilgiler.
bp Plus gibi yakıt kartlarımız dünya çapında kişi ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır.
bp ve Castrol, motor yağı ve yağlayıcıları konusunda lider üretici konumundadır.
2.500 servis istasyonuna sahip Aral, Almanya ve diğer bölgelerdeki en güvenilir markalardan biridir.
Amerikan perakende markası ampm bine yakın mağazası ile Amerika’nın batı kıyısını kaplamaktadır.
Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler hakkında daha fazla bilgi almak için, dünya geneli başlıklı bölümü ziyaret ediniz.