Markalarımız

Logomuz 2000 yılında lanse edildi ve geleneklerden çarpıcı bir kopuş olarak tasarlandı. Yirmi yıl sonra hala, diğer enerji kimliklerinden farklıdır ve bir takım şeyi sembolize etmektedir; bunlardan en önemlisi ise en büyük enerji kaynağımız olan güneşin kendisidir.



Adını Yunan Güneş Tanrısı’ndan alan Helios’un renkleri ısı, ışık ve doğa hissini vermektedir. Ayrıca, tıpkı bp gibi birbirine kenetlenmiş şekillerin bir modelidir; tek olarak çalışan birçok farklı parça tarafından oluşturulan tek bir varlıktır. Yeni marka bir dizi birleşme ve satın almanın ardından piyasaya sürüldüğü için özellikle bu konuyla ilgilidir. Şuan bp'yi ve küresel markasını oluşturan tüm köklü şirketleri ve çalışanları bir araya getirmiştir.