Markalarımız

bp bizim ana küresel markamızdır. Üretim platformları, rafineriler, gemiler ve şirket ofislerinin yanı sıra rüzgar santralleri, araştırma tesisleri ve perakende servis istasyonlarında görünen ismimizdir.
“bp” petrol ilk olarak 1920’de Britanya’da satışa çıktığından beri, marka; kaliteli benzin, taşıt yakıtları, kimyasallar ve rüzgar ve biyoyakıtlar gibi alternatif enerji kaynakları ile dünya çapında tanınır hale geldi. Kendimizi bugün ve yarının değişen dünyasında ihtiyaç duyulan daha iyi enerjiyi sağlamada gerçek bir fark yaratmaya adamış durumdayız.
Logomuz 2000 yılında lanse edildi ve geleneklerden çarpıcı bir kopuş olarak tasarlandı. Yirmi yıl sonra hala, diğer enerji kimliklerinden farklıdır ve bir takım şeyi sembolize etmektedir; bunlardan en önemlisi ise en büyük enerji kaynağımız olan güneşin kendisidir.
Adını Yunan Güneş Tanrısı’ndan alan Helios’un renkleri ısı, ışık ve doğa hissini vermektedir. Ayrıca, tıpkı bp gibi birbirine kenetlenmiş şekillerin bir modelidir; tek olarak çalışan birçok farklı parça tarafından oluşturulan tek bir varlıktır. Yeni marka bir dizi birleşme ve satın almanın ardından piyasaya sürüldüğü için özellikle bu konuyla ilgilidir. Şuan bp'yi ve küresel markasını oluşturan tüm köklü şirketleri ve çalışanları bir araya getirmiştir.
Otomobiller ve motosikletler için Castrol madeni yağları, yüksek performansları ve kaliteleri nedeniyle üreticiler, sürücüler ve biniciler tarafından güvenilmektedir. Castrol ayrıca karada, denizde ve havada diğer birçok kullanım alanı için madeni yağ üretmektedir.
2002 yılında Castrol'ü satın aldık ve markanın uzmanlık, yenilikçilik ve işbirliği konusundaki sözünü sürdürdük. Bugün, Castrol ürünleri 150'den fazla ülkede satılmaktadır ve Castrol, Renault, Volvo, Komatsu ve diğer birçok işletme için tercih edilen madeni yağ ortağıdır.
Castrol markası, yüksek performansla eş anlamlıdır. Castrol sponsorluğundaki motor sporları takımları ve sürücüleri 20'den fazla kez kara hız rekoru kırmıştır. Bu ortaklıklar, şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş motor yağları ve sıvılarından bazıları için bir deneme alanı sağlıyor.
Her gün 2,5 milyondan fazla müşteri yoldayken Aral markalı yakıt ve yağları doldurmak, araçlarını yıkamak veya yüksek kaliteli yiyecek ve içecek satın almak için bir Aral servis istasyonunu ziyaret ediyor. Aral, Almanya'nın önde gelen akaryakıt markası pazarlamacısı ve ülkenin üçüncü büyük fast-food perakendecisidir.
Aral markası yaklaşık 100 yıldır yüksek kaliteli otomotiv yakıtları ile anılmaktadır. Bugün, servis istasyonları ve perakende satış alanları, Aral'ın 'Alles super' ('Her şey harika’) sloganını yerine getiren bir şekilde şık ve iyi donanımlıdır.
Almanya'da, Aral bir süper marka olarak belirlenir ve sürekli olarak Almanya'nın en güvenilir yakıtı ödülleri kazanır.
bp pulse, tüketici ve ticari elektrikli araçlar için hızlı ve elverişli şarj çözümleri geliştirerek ulaşımın geleceğine enerji veriyor.
10 yılı aşkın bir süredir bp pulse, elektrikli araç sürücülerinin evde, işte ve hareket halindeyken şarj etmelerini sağlayan yenilikçi elektrikli araç şarj çözümleri tasarladı ve geliştirdi.
Şarjı hızlı ve sorunsuz hale getirme misyonuyla, bp pulse'ın şarj noktaları, yaklaşık 200 milyon mil sıfır egzoz emisyonlu sürüşe olanak sağlamak için 35 milyondan fazla kez kullanıldı.
bp pulse, bp'nin 2050 veya daha erken bir tarihte net sıfır şirket olma stratejisinin önemli bir unsurudur.
Amoco in the US
Ekim 2017'de, Minneapolis, Minnesota'da ilk Amoco benzin istasyonunun açılmasından yaklaşık bir asır sonra, uzun süredir devam eden Amoco markamızın ABD akaryakıt perakende sektörüne yeniden sunulacağını duyurduk.
Resmi olarak Standard Oil of Indiana olarak bilinen Amoco, 1912'de ana kıtasının çok ötesine uzanan bir erişim alanıyla, 20 ülkede keşif ve 14 ülkede üretim yaparak Kuzey Amerika'nın en büyük doğal gaz üreticisi haline geldi. Amoco yılda 13 milyon ton kimyasal üretti ve dünyanın en büyük PTA üreticisi oldu.
Ancak, Amoco ve bp 1998'de dünya çapındaki operasyonlarını tek bir organizasyonda bir araya getirerek birleşti. Yeni şirket BP Amoco, bir gecede ABD'deki en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi haline geldi. 2001 yılında BP Amoco, markasını basitçe "bp" olarak değiştirdi.
Amoco'nun bp ile birlikte bir perakende markası olarak 2017'de yeniden piyasaya sürülmesi, potansiyel ek büyüme fırsatları olan ABD şehirlerinde gerçekleşiyor.
bp Connect, Yeni Zelanda'da kolay alışveriş için standardı belirler.
Ekmek, süt ve donmuş gıdalardan en sevdiğiniz atıştırmalık ve içeceklere kadar bp Connect, müşterilerin günlük ihtiyaçları için Yeni Zelanda'nın tek adresidir. Neredeyse her zaman kapının hemen dışında bir park yeri bulunan yerel bir mahalle bakkalı.
Acelesi olan müşteriler veya enerji verici bir şeyler alma ihtiyacı duyanlar için, bp Connect'teki Wild Bean Cafe, eğitimli baristalar tarafından taze yapılmış favoriniz olan sıcak bir fincan kahveyle hazır ve sizi bekliyor.
bp Connect ve kardeş marka bp 2go, Yeni Zelanda'da 91 ve 95'ten sınıfının en iyisi olan BP Ultimate 98 ve BP Ultimate Diesel'e kadar çeşitli yakıtlar da sunan 200'den fazla mağazayı bir araya getiriyor.
Across five states on the US’ pacific coast – from California up to Washington state – ampm is the highway retail-and-rest brand of choice for motorists. With all its outlets attached to ARCO stations, the brand is well-known for the quality of its food and drinks offer.
Since 1978 when the first ampm outlet opened to serve a snack-craved Southern California populace, the brand has grown rapidly by maintaining its commitment to quality and determination to offer the best selection on the open road.
Today, there are more than 1,000 ampm stores throughout the West Coast, serving nearly 2,200 different products.
Thorntons, 1971’de James Thornton tarafından Indiana Clarksville’de kurulmuştur. Akaryakıt marketlerinden ve mahalle bakkallarından, genişletilmiş mutfak formatlı mağazalara ve Seyahat Merkezlerine kadar uzanan bir yelpazesi vardır.
1971’de kurulan ilk tesisinde bir büfe ve tam hizmet veren bir görevli bulunuyordu. 1980'lerde Thorntons, büfe lokasyonlarından marketlere geçiş yaptı ve 100'den fazla lokasyona ulaştı.
2019'da Thorntons, ArcLight Capital Partners ile 2021'de market şirketinin tam sahibi olmak için ArcLight'ın hissesini satın alan bp’nin gerçekleştirdiği iş ortaklığına satıldı. Şu anda 200'den fazla lokasyonda bulunan Thorntons, bp'nin sahibi olduğu ampm'nin kardeş zinciridir ancak bu iki zincir birbiriyle çakışmazlar.
Wild Bean Cafe, Birleşik Krallık'ta ve Avrupa anakarasında, Avustralya, Güney Afrika ve Çin'deki sürücüler için iyi yiyecekler ve yüksek kaliteli kahve sunar.
Wild Bean Cafe, çoğu BP Connect akaryakıt istasyonlarına bağlı olan ve sürekli yenileri açılan şubeleriyle ilerlemekte olan bir markadır. Markanın sunumu da gelişmekte; artık taze pişmiş ürünler ve baristalar tarafından hazırlanan kahveleri sunmaktadır.
Air bp; yakıt uzmanları, mühendisler, teknisyenler, operasyon uzmanları, risk yöneticileri ve sürdürülebilir yakıt uzmanlarını bünyesinde bulundurur. Aynı zamanda dünyanın en büyük havacılık tedarikçilerinden biridir.
55'ten fazla ülkede 700'den fazla lokasyondan oluşan bir ağ ile Air bp, günde 6.000 uçuşa yakıt sağlayarak yılda 6,6 milyar galon havacılık yakıtı sağlıyor. Bu da dakikada yaklaşık dört uçak anlamına geliyor.
Air bp müşterileri arasında ticari havayolları, uçak ve helikopter operatörleri, iş jeti operatörleri, özel pilotlar, ordu ve havacılık otoriteleri ve uçak operatörlerinin yanı sıra, genel hava meydanları ve FBO'lar ile ulusal petrol şirketleri de bulunmaktadır.
“Dünyayı birbirine bağlıyoruz.”
1972’de kurulmuş olan ve Westlake, Ohio'da bulunan TravelCenters of America (TA), Petro Stopping Centers ve TA Express markaları altında 44 eyalette 18.000 ekip üyesiyle 280'den fazla tesisten oluşan bir ağdır.
TA, 600'den fazla tam hizmet ve hızlı hizmet veren restoranların yanı sıra kamyon bakım ve onarım hizmetleri de dahil olmak üzere, araçlar ve filo kamyonları için eksiksiz olanaklar sunmaktadır.
Mayıs 2023'te bp, TA'yı 1,3 milyar dolara satın aldı. ABD'deki ana otoyollarda, ortalama 10 hektarlık (25 dönüm) arazilerde bulunan TA, bp'nin ABD'deki mevcut karayolu dışı erişilebilirlik ve mobilite işini karşılamaktadır.
TA'nın toplam brüt kar marjının yaklaşık %70'i, bp'nin küresel kolaylık brüt kar marjını neredeyse ikiye katlayan kolaylık hizmetleri işinden geliyor.