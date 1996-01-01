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Wild Bean Cafe

Wild Bean Cafelerimizde organik ve %100 Arabica çekirdeklerinden yapılan nefis kahveler ve sizin için özenle hazırlanmış lezzetli yiyecekler ile günün her saati enerjinizi tazeleyebilirsiniz.
bp’nin dünya çapındaki markası Wild Bean Cafe ile, Türkiye’de de sizlere yüksek kalitede kahve, çay ve taze lezzetler sunuyoruz. Dünyaca ünlü organik kahvelerimizin yanı sıra bazlamadan dönere, sandviçten salataya kadar çeşitli yiyeceklerimizin tadına vararak yolculuğunuza keyifli bir mola vermenizi ve içten bir gülümseme ile devam etmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Sağlığınıza önem veriyor, global hijyen ve denetleme standartlarına ve bu alanda çeşitli sertifikalara sahip tedarikçilerimiz ile iş birliğimizi sürdürüyoruz.

İçecekler

 

İster güne başlarken ister gün boyunca lezzetli bir kahveye ihtiyaç duyduğunuz anlarda Wild Bean Cafe olarak güler yüzlü, hızlı, kaliteli ve temiz hizmet anlayışımız ile size hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

İyi bir kahvenin aroma, tazelik ve ustalık gerektirdiğinin farkındayız. Bunun için kahvelerimizde tatlılık, asidite ve acılığın mükemmel bir şekilde birleştiği Arabica çekirdeklerini kullanıyoruz. Siz de latte, cappuccino, filtre kahve, espresso, latte macchiato, americano ve mocha gibi kahve çeşitlerinin yanı sıra Türk kahvesi,  demleme çay, bitki çayları ve taze sıkma portakal suyu seçeneklerimiz ile enerjinizi tazeleyip yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Yiyecekler

Güne sağlıklı bir şekilde başlamak için güzel bir kahvaltı şart. Siz de gün boyunca Wild Bean Cafe’yi ziyaret edip fırından taze çıkan pastane ürünlerimizi, sağlıklı ve doyurucu sandviçlerimizi ve tatlı atıştırmalıklarımızı deneyebilirsiniz.

İstasyonlarımız

Wild Bean Cafe’nin hizmet verdiği istasyonlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İstasyon Listesi xlsx / 339.3 KB