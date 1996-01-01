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Kampanyalar

WBC Tadım Noktaları

 

Seçilmiş bp istasyonlarında yapılacak Wild Bean Café’nin organik ve 100% Arabica çekirdeklerinden kahvesini ve lezzetli atıştırmalıklarının sunulacağı tadım aktivitelerine tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.

Tadım yapılacak noktalar xlsx / 22.3 KB