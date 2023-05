Über die BP Europa SE

Die BP Europa SE ist die Europäische Aktiengesellschaft der bp Gruppe. Sie wurde am 30. April 2010 durch die Verschmelzung der bp Landesgesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Österreich und Polen mit der Deutsche BP AG gegründet.

Bei der 2010 gegründeten BP Europa SE handelt es sich nicht um eine Holdingstruktur, sondern um eine in sieben Ländern operativ tätige Gesellschaft. Dabei wird das Geschäft in den Ländern der verschmolzenen Gesellschaften durch Zweigniederlassungen geführt. Sitz der Gesellschaft ist Hamburg, die Hauptverwaltung befindet sich in Bochum.

Mit Gründung der BP Europa SE werden die rechtlichen Strukturen, die Unternehmenssteuerung (Corporate Governance) als auch die Prozesse im Finanz- und Steuerbereich deutlich vereinfacht.

Die BP Europa SE in Zahlen (Stand: 2022)

Kraftstoff- & Schmierstoffabsatz etwa 35 Millionen Tonnen Anzahl der Tankstellen etwa 3.450 Raffinerien

Lingen, Gelsenkirchen Marken bp, Aral, Castrol