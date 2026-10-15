Καθ΄ όλη τη διάρκεια διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης, έως και 30/04/2027, μπορείς να πραγματοποιήσεις αγορές bp πετρελαίου θέρμανσης σε επιλεγμένα πρατήρια, πληρώνοντας σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες εκδόσεως ελληνικών τραπεζών.
Τότε κερδίζεις 0,5 BPme πόντους για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης!
Το μέγιστο όριο ποντοδότησης είναι τα 1.000 λίτρα για το σύνολο της περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης με μέγιστο όριο συναλλαγών 3 ανά μέλος.
Χρησιμοποίησέ την και κέρδισε 4 Bonus πόντους για κάθε 1 ευρώ συναλλαγών, ενώ με την εξαργύρωση 50.000 Bonus πόντων κερδίζεις 100€ στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης!
Δείτε τη λίστα πρατηρίων που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης εδώ.