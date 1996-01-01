Arranca la alianza entre bp y Dia con la apertura de las primeras tiendas en las estaciones de servicio de Pozuelo y Las Rozas en Madrid

El acuerdo incluye la apertura progresiva de 10 tiendas piloto de Dia en estaciones de servicio bp en la Comunidad de Madrid y Andalucía.

En esta primera fase se abrirán de forma progresiva 10 tiendas piloto de Dia en estaciones de servicio bp en la Comunidad de Madrid y Andalucía. Los nuevos establecimientos operarán bajo la marca Dia y ofrecen un concepto de tienda práctica y accesible, donde los clientes pueden realizar una compra rápida, cómoda y de máxima calidad en ubicaciones convenientes, con un horario ampliado y mientras paran a repostar. Como en el resto de las tiendas Dia, en estos establecimientos los clientes encuentran un surtido variado y equilibrado entre productos de marca Dia y de los principales fabricantes.

Madrid, 10 de octubre de 2025 – Las estaciones de servicio de bp ya cuentan con sus primeras dos tiendas Dia, gracias al acuerdo alcanzado entre la empresa energética y la red líder de supermercados de proximidad. Las primeras tiendas, ubicadas en la estación de servicio de Pozuelo de Alarcón en la M-503, Vía de las Dos Castillas, 6, y en Las Rozas, Calle Cruces S/N, en la Comunidad de Madrid, representan el primer hito de un acuerdo que permitirá a ambas compañías ampliar su oferta en estaciones de servicio y supermercados.

Una compra rápida, fácil y de máxima calidad en las estaciones de servicio

Tras la puesta en marcha de esta primera fase, el acuerdo contempla su extensión a otras comunidades autónomas en función de los resultados de las tiendas piloto, así como la puesta en marcha de un programa de fidelización conjunto.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de bp de fortalecer su área de negocio enfocada en el consumidor mediante la mejora de su cartera y la creación de posiciones integradas de liderazgo en los mercados en los que participa. La alianza de Dia con bp en la península se suma a otras alianzas de conveniencia en mercados como Canarias con HiperDino, Portugal con Pingo Doce, Reino Unido con M&S Food y Alemania con REWE-To-Go.

“Con esta apertura, confirmamos nuestro compromiso de ser la primera opción para nuestros clientes. Unir fuerzas con marcas de supermercados de renombre como Dia nos ayuda a complementar nuestra amplia oferta de la mano de un socio de primer nivel. En bp seguiremos buscando nuevas formas de satisfacer las necesidades energéticas y de conveniencia, ofreciendo a los clientes lo que necesitan, cuando y donde lo pidan,” Miguel Lapetra, Head of Convenience Trading de bp para Iberia.

Las estaciones de servicio de bp ofrecen una amplia oferta de servicios como el lavado de coches, carga eléctrica ultrarrápida, conveniencia y una excelente restauración con el respaldo de herramientas digitales y atractivos programas de fidelización. Su combustibles bp Ultimate con tecnología ACTIVE está especialmente diseñados para eliminar la suciedad y proteger contra su acumulación tanto en motores de gasolina como diésel.

En el caso de Dia, esta alianza refuerza uno de los pilares fundamentales de la compañía: facilitar una experiencia de compra sencilla, rápida y completa para todos los clientes, con un surtido de máxima, tanto en sus más de 2.300 tiendas como en dia.es.

“Con la apertura de estas dos primeras tiendas da comienzo nuestra alianza con bp. Un proyecto del que estamos muy orgullosos y que nos permitirá ampliar nuestra red, ofreciendo una compra rápida, fácil y de máxima calidad también a los clientes de las estaciones de servicio, así como crear sinergias que benefician directamente al consumidor, con un programa de fidelización único que premia tanto sus compras como su movilidad”, ha señalado Alberto Serrano, director de Operaciones de Dia España.