Aviso legal

1. Objeto La web de bp Energía España, S.A.U., con domicilio social en Polígono Industrial El Serrallo-Grao de Castellón, 12100, Castellón de la Plana, inscrita en el Registro Mercantil de Castellón, al Tomo 1.551, Folio 112, Hoja CS32548, con CIF nº A28011559 (en adelante “bp”), tiene por objeto facilitar el conocimiento de las distintas entidades que integran el Grupo bp España (en adelante bp y las entidades de su Grupo, conjuntamente denominadas, las “Entidades del Grupo bp España”) y de los productos y servicios ofrecidos y prestados por las mismas. 2ª planta - 28050 Madrid La dirección electrónica de la web o servicio Internet de bp España es la siguiente: https://www.bp.com/es_es/spain.html o https://www.bp.com.es (en adelante, la “Web”). El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso de la Web (en adelante, las “Condiciones Generales de Uso de la Web”) es regular el acceso y utilización de la Web por los Usuarios. El acceso y utilización de la Web se encuentra también sometido a las condiciones particulares de cada servicio y a todos los avisos e instrucciones de uso comunicados al Usuario por bp. bp podrá modificar en cualquier momento las Condiciones Generales de Uso de la Web, las condiciones generales o particulares de los servicios, instrucciones o avisos. La Web va dirigida exclusivamente a Usuarios residentes en España.

2. Acceso y uso del sitio web bp se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el acceso y contenidos de la Web en cualquier momento, no asumiendo responsabilidad alguna sobre su actualización. Asimismo, bp se reserva la facultad de efectuar modificaciones en la configuración o presentación de su Web, pudiendo hacer uso de tal facultad sin previo aviso.

Tanto el acceso a la Web de bp como el uso de cualquier información contenida en la misma es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede o la usa, no respondiendo bp de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso de la información.

El Usuario se compromete a utilizar la Web, los Servicios y Contenidos de acuerdo con las presentes Condiciones Generales de Uso de la Web y sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. El Usuario deberá utilizar programas de detección de virus fiables para controlar la ausencia de virus en el uso de la Web y/o en cualesquiera comunicaciones que pueda realizar y que afecten directa o indirectamente al servidor o al sistema de la Web y deberá notificar inmediatamente a bp cualquier virus detectado en los sistemas del Usuario que pueda afectar a la Web.

Los Usuarios no podrán establecer hipervínculos con la Web (en adelante, el "Hipervínculo") sin la autorización previa y expresa de bp, y siempre que: (i) tales Hipervínculos enlacen exclusivamente con la página principal de la Web; (ii) no sean enlaces ensamblados o marcos; (iii) en la página web en la que se establezca el Hipervínculo no se hagan manifestaciones falsas o incorrectas sobre la Web y/o bp o las entidades de su Grupo; (iv) no se dé a entender de forma alguna que bp ha aceptado los contenidos o servicios que aparezcan en la página web en la que se establezca el Hipervínculo; (v) en la página web en la que se establezca el Hipervínculo no contenga mención alguna a bp o las entidades de su Grupo, sin su autorización escrita; (vi) la página web en la que se establezca el Hipervínculo no de acceso a contenidos y/o servicios ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres, el orden público o derechos de terceros.

El establecimiento de Hipervínculos no supone en ningún caso la existencia de relación alguna entre bp y el propietario de la página web en la que se establezca, ni el conocimiento y/o aprobación por parte de bp de sus contenidos y/o servicios.

3. Contenidos Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Web pertenecen a bp y/o a terceros. En ningún caso el acceso a la Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de dichos derechos. Las presentes Condiciones Generales de Uso de la Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por bp o el tercero titular de los derechos afectados. En la Web, bp facilita a los Usuarios información sobre terceros proveedores, productos, servicios y/o contenidos. El hecho de que en la Web se haga referencia a tales terceros proveedores, productos, servicios, marcas, nombres comerciales, fabricantes, suministradores, etc., no constituye patrocinio o recomendación de los mismos por parte de ninguna de las Entidades del Grupo bp España, no otorgando bp garantía alguna con respecto a los mismos. En caso de que el Usuario opte por contratar con alguno de tales terceros proveedores, el Usuario reconoce y acepta que dicha contratación tendrá lugar bajo su exclusiva responsabilidad y que dicha relación contractual se establecerá exclusivamente entre el Usuario y los terceros proveedores, siendo bp completamente ajena a la misma. Asimismo, la Web pone a disposición de los Usuarios hipervínculos y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a páginas web pertenecientes a terceros. El acceso y utilización de dichas páginas web, así como de los servicios y/o contenidos que ofrezcan, se encontrará sujeto a las condiciones particulares de los terceros titulares de las mismas y tendrá lugar bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario.

4. Datos Personales Los datos personales que los Usuarios voluntariamente faciliten a bp podrán ser incorporados a un fichero cuyo responsable es la Entidad del Grupo bp España respecto de cuyos productos o servicios el Usuario solicite información. La finalidad de dicho fichero es la prestación, promoción, gestión, mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios de dicha Entidad a los Usuarios, así como la información sobre los productos y servicios que puedan ser de interés de los Usuarios. Los Usuarios podrán ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con cualesquiera datos personales facilitados, a través del correo electrónico, en la sección “Contacte con nosotros” de la Web, seleccionando la categoría ‘Protección de datos’. bp manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que están expuestos. No obstante, bp no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y/o uso no autorizado a dichos datos por parte de terceros como consecuencia de ataques informáticos. Los Usuarios expresamente prestan su consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales no solicitadas enviadas por las Entidades del Grupo bp España a través del correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. Los Usuarios podrán, en cualquier momento, revocar dicho consentimiento con la simple notificación de su voluntad a través del correo electrónico, en la sección "Contacte con nosotros" de la Web, seleccionando la categoría 'Baja lista de correo'.

5. Exclusión de garantías y responsabilidad bp no garantiza ni se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de: La falta de disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Web, de los servicios, los contenidos y/o de aquellos otros sitios web con los que se hayan establecido Hipervínculos.



La presencia de virus u otros elementos introducidos en la Web por terceros ajenos a bp que pudieran producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los Usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. El acceso de terceros no autorizados a las condiciones, características y circunstancias del uso de la Web que hace el Usuario. La licitud, calidad, fiabilidad, utilidad, adecuación para cualquier clase de propósito, veracidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y disponibilidad de los contenidos y servicios. El uso que los Usuarios hagan de la Web, de los contenidos y/o de los servicios. Los productos, servicios o contenidos ofrecidos por terceros proveedores cuyos datos aparezcan en la Web o a través de páginas web de terceros a las que el Usuario acceda por medio de los Hipervínculos o instrumentos de búsqueda que bp pone a su disposición en la Web. Las relaciones contractuales que se pudieran establecer entre el Usuario y los terceros proveedores cuyos datos aparezcan en la Web. Los contenidos, información y/o servicios ofrecidos en las páginas web en las que se hayan establecido Hipervínculos con la Web.

Los problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos producidos durante la conexión a la red, ya sea a través de la Web o de páginas web de terceros.



6. Nulidad parcial La declaración de cualquiera de estas Condiciones Generales de Uso de la Web como nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que permanecerán siendo vinculantes para las partes. La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el cumplimiento de una cualquiera de las Condiciones Generales de Uso de la Web aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter general ni creará un derecho adquirido para la otra parte.

7. Ley Aplicable Las Condiciones Generales de Uso de la Web y cualesquiera condiciones particulares u otros documentos relacionados con la Web, los Contenidos y/o los Servicios se rigen por la ley española.

8. Jurisdicción bp y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.