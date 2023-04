bp, nombrado Top Global Employer por Stonewall por cuarto año consecutivo

La organización reconoce el trabajo de bp en la promoción de la igualdad LGTB+ a lo largo y ancho de la compañía.

Madrid, 24 de septiembre de 2020. – bp, una de las mayores compañías de energía integrada a nivel global, figura por cuarto año consecutivo en la lista de Top Global Employer 2019 de Stonewall, la mayor organización benéfica LGTB+ de Europa. Se trata, así, de una de las 17 compañías que lo consigue.



La lista global de Stonewall reconoce a aquellas organizaciones que promueven la igualdad LGTB+ en todo el mundo. En el caso de bp, ha sido seleccionada en esta ocasión por, entre otros:

Su labor educacional entre empleados en materia transgénero a través del Transgender Working Group.

Su trabajo continuo para mantener entornos inclusivos incluso en países donde las personas LGTB+ carecen de la protección necesaria.

Sus esfuerzos en Hungría, donde todos los nuevos empleados deben asistir a formación sobre diversidad e inclusión.





En palabras de Marta Lozano, Head of Global Brand and D&I Champion Spain de bp, “estamos encantados de recibir este reconocimiento, ya que se trata de una forma maravillosa de confirmar que estamos marcando la diferencia. En bp, todos trabajamos duro para abrazar la diversidad y, simplemente, hacerla parte de lo que somos y de cómo trabajamos. Lo hacemos porque es lo correcto, pero el reconocimiento no deja de ser muy satisfactorio.”



bp Pride Spain



En bp España, grupo bp Pride Spain cuenta con un programa de aliados con el objetivo de promover un ambiente diverso e inclusivo a lo largo y ancho de toda la compañía. Se trata de una acción pionera con la que motivar a todos los trabajadores para que aboguen, personalmente, por la igualdad de derechos. De esta manera, cada trabajador se convierte en un elemento clave y un aliado para avanzar en la visibilidad y la igualdad de las personas LGTB+. Su involucración tiene un efecto transformador en la cultura de bp y la experiencia en el ambiente de trabajo de todos los profesionales de la compañía.



A lo largo de este año, entre otros, el grupo ha llevado a cabo la formación Transgender awareness training, con el objetivo de concienciar sobre la realidad del colectivo. Además, se ha impulsado formación al Comité de Dirección sobre asuntos LGTB+, y las actividades de educación y concienciación se han extendido entre los profesionales de la Refinería de Castellón.



Gracias a estas y otras acciones, que contribuyen a mejorar la satisfacción y el sentido de pertenencia a la compañía entre sus empleados, bp ha conseguido reforzar el compromiso de sus profesionales con una cultura de impulso del talento, bienestar, inclusión y diversidad, propulsada de forma continua y fundamental para conseguir unas operaciones satisfactorias.

