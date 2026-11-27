Castellón, 27 de noviembre - bp e Iberdrola han iniciado las operaciones de su planta de hidrógeno verde de 25 MW en la refinería de bp en Castellón, que suministra combustibles a clientes en España y en el conjunto del mercado europeo.



La instalación, desarrollada por la empresa conjunta al 50% que mantienen ambas compañías y operada por bp, actualmente es la mayor planta de hidrógeno verde en operación de España, con una producción prevista de en torno a 2.800 toneladas al año. Iberdrola suministra a la planta 170 GWh al año de electricidad renovable procedente de parques eólicos y solares españoles a través de un contrato de compraventa de energía (PPA).



El hidrógeno es una parte esencial del proceso de refino en Castellón. Se espera que sustituir parte del hidrógeno gris que se utiliza actualmente por hidrógeno verde evite alrededor de 23.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, disminuyendo sus costes asociados y reforzando la competitividad de la refinería.



Olvido Moraleda, presidenta de bp España, ha declarado: "Estamos orgullosos del papel que desempeñamos en la seguridad energética a través de nuestra refinería de Castellón, suministrando la energía que necesitan los clientes. La combinación de la experiencia de bp en refino con las capacidades de Iberdrola en energía renovable contribuye a impulsar un futuro industrial competitivo".



“Este proyecto de hidrógeno verde demuestra cómo la innovación y la electrificación con energías renovables pueden mejorar la competitividad de nuestra industria, generar empleo y reforzar nuestra autonomía energética, al tiempo que reducen las emisiones de procesos industriales como el refino”, ha afirmado Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España.



Esta iniciativa, en la que participa el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), ha obtenido 15 millones de euros en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable, gestionados por el IDAE y financiados por la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.