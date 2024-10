bp lanza un diésel derivado de fuentes renovables - bp bioenergy HVO - para la descarbonización del transporte pesado en España

bp ofrece a sus clientes este combustible derivado de fuentes renovables* destinado a reducir las emisiones de CO 2 e de las flotas de transporte pesado, bajo la marca bp bioenergy HVO.



e de las flotas de transporte pesado, bajo la marca bp bioenergy HVO. bp bioenergy HVO proporciona una reducción mínima de emisiones de CO 2 e del 85% en comparación con el diésel de origen fósil en el ciclo “del pozo a la rueda”. **



e del 85% en comparación con el diésel de origen fósil en el ciclo “del pozo a la rueda”. ** bp bioenergy HVO puede utilizarse como sustituto directo del diésel. ***



Madrid, 23 de octubre de 2024 – bp Energía España lanza en España el diésel derivado de fuentes renovables bp bioenergy HVO para contribuir a la reducción de emisiones del transporte pesado en carretera. bp bioenergy HVO, disponible en estaciones de servicio seleccionadas, es un aceite vegetal hidrotratado, un combustible de tipo diésel derivado de fuentes renovables* que proporciona una reducción mínima del 85% en las emisiones de CO 2 equivalentes (CO 2 e) en comparación con el diésel fósil medido “del pozo a la rueda”. **

El combustible está disponible inicialmente en cuatro estaciones de servicio, situadas en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Navarra (dos). Dichas estaciones se seleccionaron por su ubicación estratégica para las rutas de transporte por carretera en la península ibérica y por su conexión con los mercados europeos. bp estudiará la posibilidad de ampliar la disponibilidad de bp bioenergy HVO a más puntos de venta a lo largo de 2025.

“Con bp bioenergy HVO complementamos nuestra oferta comercial tradicional para seguir siendo la primera opción para nuestros clientes de flotas, que ahora tienen acceso a un combustible derivado de fuentes renovables bajo en carbono y que puede utilizarse como sustituto directo del gasóleo en vehículos compatibles”, apunta Iván Soler, director senior de ventas de flotas en Europa de bp.



El lanzamiento de bp bioenergy HVO en puntos de venta seleccionados complementa el suministro desde el año 2023 a la empresa de logística Lodisna. Su flota ha recorrido más de 3 millones de kilómetros en España y Europa en menos de un año utilizando este combustible derivado de fuentes renovables.

El proyecto piloto en España se suma a la introducción de bp bioenergy HVO en estaciones de servicio de otros países europeos, como el Reino Unido, Austria, Alemania y los Países Bajos.

bp bioenergy HVO se produce a partir de materias primas renovables* como el aceite de cocina usado, tratadas primero con hidrógeno y después procesadas para producir el combustible. Es compatible con vehículos y motores aprobados para usar combustibles EN 15940 de acuerdo con las directrices del fabricante. **Al igual que todos los combustibles bp, bp bioenergy HVO incorpora la innovadora fórmula de tecnología ACTIVE que ayuda a limpiar el motor de suciedad y residuos acumulados. Para más información: www.bp.com.es