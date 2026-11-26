La nueva promoción estará vigente del 1 de diciembre al 10 de enero.

Los clientes miBP podrán ahorrar 10 céntimos por litro en Regular y 15 céntimos por litro en Ultimate, además de optar a diferentes premios por cada repostaje de 25 litros o más.

Entre enero y octubre de 2026, un nuevo usuario del plan de fidelización miBP pudo haber superado los 110 euros de ahorro, considerando las distintas promociones impulsadas por la compañía en lo que va de año.

Madrid, 26 de noviembre de 2026. bp lanza una nueva campaña de descuentos en carburantes en toda España, que estará vigente del 1 de diciembre al 10 de enero. La iniciativa combina descuentos por litro a través del programa de fidelización miBP, así como premios por cada repostaje, reforzando la propuesta de ventajas de para sus clientes durante las fiestas navideñas.

Los clientes de miBP podrán beneficiarse de un descuento de 10 céntimos por litro en carburantes Regular y de 15 céntimos por litro en Ultimate. Esta promoción es aplicable todos los días de la semana y no tiene un volumen mínimo de repostaje. Para acceder a estos descuentos, los usuarios solo deberán activar la oferta una única vez en la aplicación miBP.

Además, los clientes que realicen un repostaje de 25 litros o más de cualquier carburante participarán automáticamente en la mecánica de premios de la campaña, sin necesidad de activación previa. La promoción contempla diferentes recompensas, como ahorro adicional miBP para próximos repostajes, cupones de descuento para compras en supermercados de Dia en transacciones en la península, puntos miBP extra para canjear por tarjetas regalo y una selección especial de cinco productos de temporada del catálogo. Los clientes profesionales con la tarjeta Routex pueden también participar en esta dinámica de premios.

Estas ventajas se suman a las oportunidades que bp ha ofrecido a lo largo del año a través de sus diferentes campañas. Entre enero y octubre de 2026, un nuevo usuario del plan de fidelización miBP pudo haber superado los 110 euros de ahorro al repostar combustible Ultimate, considerando las distintas promociones impulsadas por la compañía en lo que va de año.

Con estas iniciativas, bp refuerza su apuesta por ofrecer ventajas tangibles a sus clientes del plan de fidelización, impulsando el valor de su programa de fidelización miBP y acompañando a los conductores con propuestas que contribuyen a optimizar su gasto en carburantes.

bp es uno de los principales operadores de estaciones de servicio de España, con más de 700 ubicaciones distribuidas a través de la geografía nacional. Además, bp también opera en el sector de la carga eléctrica ultrarrápida a través de Iberdrola | bp pulse. Esta alianza estratégica 50:50 entre Iberdrola y bp pulse cuenta con más de 2.000 puntos operativos en España, situándose como uno de los líderes del mercado. Las estaciones de servicio de bp ofrecen una amplia oferta de servicios como el lavado de coches, servicios de tienda y restauración con el respaldo de herramientas digitales y atractivos programas de fidelización.

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