El servicio permite disfrutar de un autolavado al día en las estaciones adheridas, con una cuota mensual fija y tres modalidades de suscripción en función de las necesidades de los clientes.

bp refuerza con Wash&Go la oferta de miBP, que también permite acceder a otras promociones como la campaña de descuentos de hasta 14 euros en carburantes, ampliada hasta el 30 de noviembre.

Madrid, 6 de noviembre de 2026 – bp ha lanzado Wash&Go, su nuevo servicio de autolavado de vehículos por suscripción, que ya se encuentra en funcionamiento en las estaciones de servicio adheridas. A través de la app miBP, los clientes pueden disfrutar de un autolavado al día desde 7,95 euros al mes, una oferta competitiva que combina comodidad y control del gasto mediante una cuota mensual fija.

Con este lanzamiento, bp amplía los servicios disponibles a través de miBP y refuerza su propuesta de valor para sus clientes. La incorporación del lavado en túnel por suscripción permite reunir en una misma aplicación nuevas opciones para el cuidado del vehículo y las ventajas de fidelización de la compañía, facilitando su uso en el día a día.

Wash&Go cuenta con tres modalidades: el plan Basic, desde 7,95 euros al mes; el plan Premium, desde 12,95 euros al mes; y el plan Multiusuario Premium, desde 15,95 euros al mes. Esta oferta permite a los clientes elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y conocer de antemano el coste mensual del servicio.

bp cuenta con infraestructura de lavado cómoda y segura en las estaciones de servicio adheridas a Wash&Go. La tecnología instalada permite asegurar la limpieza de los vehículos y cuidar las carrocerías. bp utiliza productos de lavado de la más alta calidad, respetuosos con el medioambiente y que emplean materias primas que cumplen con las máximas exigencias de biodegradabilidad. Para darse de alta, los usuarios deben acceder a la sección Wash&Go de la app miBP, registrarse en la plataforma de suscripción y seleccionar el plan deseado. Una vez se encuentren en una estación adherida, pueden generar su código de lavado desde la aplicación y escanearlo o mostrarlo en caja para utilizar el servicio.

La nueva suscripción se suma a otras ventajas disponibles a través de miBP, como la campaña de descuentos en carburantes que bp ha ampliado hasta el 30 de noviembre. Esta promoción permite ahorrar hasta 14 euros en repostajes de carburantes Regular y Ultimate en las estaciones adheridas al programa de fidelización.

bp es uno de los principales operadores de estaciones de servicio de España, con más de 700 ubicaciones distribuidas a través de la geografía nacional. Su red combina servicios de repostaje, lavado, tienda y restauración con herramientas digitales y programas de fidelización orientados a ofrecer comodidad y ventajas a sus clientes.

Más información en mibp.es/washandgo.