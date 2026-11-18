Castellón, 18 de noviembre de 2026 – bp ha nombrado a José Luis Mesa nuevo director de la refinería de Castellón (VP Refining Castellón), con efecto desde el 1 de diciembre de 2026. Mesa regresa así a la planta industrial en la que comenzó su carrera.



Por su parte Francisco Quintana, quien fuera director de la refinería desde febrero de 2019, ha sido nombrado VP Refining Technical Functions, un nuevo puesto global en el negocio de Downstream de bp. Liderará un centro técnico de excelencia que dará apoyo a todas las refinerías de bp.

El relevo se realizará de forma ordenada, manteniendo como prioridades la seguridad, la excelencia operativa y la competitividad.

José Luis Mesa ha declarado: “Volver a Castellón, donde comencé mi carrera en bp, es una gran satisfacción. Mi prioridad será continuar el trabajo de los últimos años para mantener la refinería segura, fiable y competitiva, y reforzar nuestro compromiso con las personas y con el territorio. La fortaleza de la refinería y la calidad de su gente nos permiten afrontar esta nueva etapa con confianza e ilusión.”

bp agradece a Francisco Quintana su liderazgo al frente de la refinería de Castellón y su contribución a su desarrollo.

Notas para los editores

José Luis Mesa

José Luis Mesa es ingeniero químico por la Universitat Rovira i Virgili y MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Se incorporó a bp en 1995 en la refinería de Castellón y ha desempeñado cargos en España, Reino Unido y Estados Unidos, combinando la gestión técnica y operativa con la estrategia y el desarrollo comercial del refino.

Entre sus puestos anteriores figuran los de economista de activos en Trading & Shipping en Londres; director técnico y director de optimización en la refinería de Castellón; director de operaciones y director interino de la refinería de Cherry Point (Estados Unidos); y VP Refining Commercial Integration, todos ellos en bp. Actualmente ocupa el cargo de VP Refining, Terminals & Pipelines.

Sobre la refinería de Castellón

La refinería de bp en Castellón se estableció en la década de 1960 y es una infraestructura estratégica para el suministro energético y el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana y de España, ya que representa alrededor del 7 % de los combustibles que se consumen en el país. En la última década, bp ha invertido más de 1.000 millones de dólares en la planta. Emplea directamente a más de 500 personas y a más de 500 en empresas contratistas, y el 94 % de su plantilla vive en la provincia de Castellón.