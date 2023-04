bp se une a Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos

Madrid, 23 de septiembre de 2020. bp se ha unido a la app Too Good To Go con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos en las tiendas de sus estaciones de servicio en España y, de esta forma, promover un consumo más responsable y sostenible de los alimentos.

Desde hoy, bp ha puesto en marcha su alianza con Too Good To Go, una app que conecta a usuarios con miles de establecimientos que venden su excedente diario de comida, a precio reducido, para evitar que se desperdicie. Dicha colaboración entre ambas firmas se ha iniciado con la implementación de la app en 150 de las tiendas que bp tiene repartidas por todo el país, con el objetivo de extender esta iniciativa a la totalidad de la red. Con esta colaboración bp quiere dar una segunda oportunidad al excedente de comida diario en sus establecimientos, promoviendo el aprovechamiento de los alimentos y contribuyendo a reducir el desperdicio.

Por tanto, a partir de ahora los usuarios de la aplicación Too Good To Go van a poder salvar cada día packs sorpresa en las tiendas bp que incluirán productos con fecha de consumo próxima. Estos packs estarán valorados en 9€ y se van a poder adquirir a través de la app a un precio reducido de 2,99€. Para ello, tan solo hay que descargarse la aplicación de Too Good To Go, reservar su pack en cualquiera de las tiendas bp que ya están disponibles, pagar a través de la app e ir a recoger su paquete de comida al establecimiento a la hora indicada.De esta forma bp muestra su compromiso con la causa contribuyendo, así, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3, que insta a reducir a la mitad la comida desperdiciada para 2030. Y es que el desperdicio de alimentos es un problema global cifrado en más de 1.300 millones de toneladas de comida apta para el consumo que cada año termina en la basura con un impacto económico de más de 895.000 M€ e importantes consecuencias medioambientales. Hasta un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son consecuencia del desperdicio de comida. En palabras de Javier Obón, director de Tiendas de Conveniencia de bp, ’bp está comprometido no solo con alcanzar emisiones netas cero en 2050 o antes, sino que está dispuesto a ayudar al mundo a construir una economía libre de emisiones. Y muestra de ello es la alianza con Too Good To Go, gracias a la cual no solo contribuimos a la reducción del desperdicio alimentario, sino que contribuimos a reducir las emisiones’

En la actualidad, Too Good To Go ya colabora en España con más de 4.500 establecimientos y en apenas dos años ha conseguido evitar el desperdicio de más de 1,4 millones de packs de comida. En palabras de Oriol Reull, country manager de Too Good To Go en España, “estamos muy contentos de poder contar con bp como aliados en esta lucha, lo que supone una demostración de cómo las grandes marcas están también apostando por un cambio. Acabar con el desperdicio de alimentos es responsabilidad de todos y con la ayuda e implicación de bp vamos a poder atacar aún con más fuerza el problema para estar más cerca de ese sueño de conseguir un planeta en el que la comida no se desperdicia.”