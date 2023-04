Estudio entre más de 1.0000 conductores sobre riesgos al volante

Con motivo de conocer la percepción de los usuarios ante los malos comportamientos al volante, bp y RACE han preguntado a más de 1.000 usuarios sobre determinados aspectos que afectan a la Seguridad Vial, extrayendo conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, respecto a la seguridad pasiva, el 6% de los conductores ha circulado en alguna ocasión sin hacer uso del cinturón, un 7% no se lo pone cuando va de acompañante o en los asientos traseros y un 15% no se preocupa por la posición del reposacabezas.

El 56% de los conductores confiesa que no para a descansar a las dos horas de trayecto, y casi un 4% se sientan al volante durante más de 4 horas seguidas. Respecto a los vehículos vulnerables, un 20% reconoce no haber respetado en alguna ocasión el 1,5 metros de distancia. Aquellos que viajan con niños muestran responsabilidad, excepto un 2,4% de usuarios que admite haberse desplazado con niños sin utilizar un SRI en “bastantes o muchas ocasiones”, y un 10% declara haber cometido esta imprudencia al menos alguna vez. Respecto a la normativa de sillitas, casi la mitad (48%) de los encuestados reconoce desconocer la reglamentación.

En relación con el teléfono móvil, una preocupación que bp y el RACE han compartido durante años a través de su campaña ‘Stop Distracciones’, un 34% de los conductores admite utilizar habitualmente el móvil mientras conduje para usos no permitidos, como el 19% que utiliza el WhatsApp, el 14% que habla sin manos libres, el 13% que utiliza el correo electrónico y el 12% que hace fotos o vídeos. Más de medio millón de conductores reconocen haber sufrido un percance por una distracción con el teléfono móvil, siendo la principal causa de accidente en España.

Respecto a los conductores de motocicleta, un 2% admite haber circulado sin casco en alguna ocasión. Respecto al resto de protecciones, admiten que en bastantes ocasiones: un 15% no lleva puestos los guantes, un 17% no utiliza chaqueta con protecciones, un 41% no utiliza un mono con protecciones, y un 32% no utiliza calzado especial para motos.

Todos los datos del informe completo, en este enlace.