El 59% de los conductores gallegos se ha distraído al intentar sincronizar dispositivos con el vehículo

Durante la conducción de un vehículo se llevan a cabo acciones que pueden suponer una distracción y poner en riesgo la seguridad en la circulación. Para dimensionar el riesgo de estas distracciones manipulativas, las empresas bp, CASTROL y el RACE se unen de nuevo para estudiar las acciones más frecuentes que un automovilista realiza al ir conduciendo, como son manipular mandos u otros elementos interiores; la percepción que tiene el conductor sobre el riesgo que pueden suponer estas acciones, y el nivel de conocimiento existente de las funciones más avanzadas de los vehículos.

El estudio confirma que existen distintos tipos de acciones que pueden originar una distracción dentro del vehículo: las derivadas de llevar a cabo acciones tradicionales como por ejemplo buscar algo en la guantera; otras que podríamos llamar “distracciones tecnológicas” como por ejemplo manipular el navegador o la radio y finalmente un nuevo modelo de distracción, menos analizada hasta ahora: las relacionadas con el desconocimiento de las funciones avanzadas que ofrecen los vehículos, como por ejemplo, el limitador de la velocidad o el sistema de alerta de cambio de carril, entre otras.

Qué acciones distraen a los conductores gallegos

En este sentido, los conductores gallegos reconocen que, a diario, realizan determinadas acciones de forma habitual, y que van asociadas a una conducción normal, como usar el limpiaparabrisas o luces en un 99% de los casos; un 99% sube y baja las ventanillas, el 86% manipula la radio, el mp3 o escucha cds y el 87% regula el aire acondicionado. Estas acciones, aunque son más frecuentes, implican un menor nivel de distracción.

Dentro de las acciones que declaran realizarse al conducir, existe un segundo tipo, donde el nivel de distracción es mayor porque va aumentando el riesgo de no ir atento al tráfico. Por ejemplo, existe un 45% de conductores gallegos que regula los retrovisores mientras conduce, el 24% confiesa regular la posición del asiento o reposacabezas, y un 27% de los conductores reconoce que maneja el navegador/Gps mientras está en circulación.

Por último, hay un tercer grupo de acciones que se realizan en menor medida, pero implican una mayor distracción y por tanto un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, el 2% de los conductores gallegos accede a internet desde el vehículo, el 17% intenta sincronizar dispositivos con el vehículo y el 15% busca objetos en la guantera durante la conducción.

La opinión de los conductores gallegos

Se ha querido conocer cuál es el nivel de riesgo que perciben los conductores a la hora de realizar determinadas acciones que pudieran provocar una distracción al volante. Así, los automovilistas establecen diferente grado de peligrosidad según el tipo de acción.

Las acciones que se consideran de “mucho riesgo” mientras se conduce son principalmente tres: buscar objetos en la guantera, intentar sincronizar dispositivos del vehículo y el acceso a internet desde el automóvil. Se trata de situaciones que requieren de la atención del conductor, y por tanto les hace circular sin estar pendiente de las circunstancias del tráfico y la vía.

Si preguntamos a los conductores gallegos no solo acerca de su percepción del riesgo sino acerca de su propia experiencia, es decir, de lo que ellos se han distraído al realizar alguna de estas acciones, las respuestas coinciden: el riesgo que creen que tienen esas situaciones es real. Del total de conductores encuestados de Galicia, el 59% afirma que se ha distraído al intentar sincronizar dispositivos con el vehículo y el 53% asegura que se ha distraído al buscar objetos en la guantera.

Las distracciones son, en España, la primera causa de accidente de tráfico. En estos casos que se han mencionado de distracciones todos se vieron envueltos en una situación de mucho riesgo en el tráfico. Las acciones que menos han distraído a los conductores de esta comunidad son el uso del limpiaparabrisas (5%), subir o bajar las ventanillas (7%) o regular el aire acondicionado (15%).

Desconocer la tecnología del vehículo provoca distracciones a los conductores gallegos

Los vehículos modernos cada vez tienen más tecnologías, nuevas funciones y automatismos que intentan ayudarnos y velar por nuestra seguridad, pero todas estas nuevas funciones pueden llevar durante la conducción a provocar sensaciones de estrés, confusión o incluso a distraernos.

De hecho, aunque un 59% de los conductores gallegos afirma que estas tecnologías suponen una gran ayuda en la conducción y le da confianza (44%), la falta de conocimiento sobre su funcionamiento tiene efectos negativos, pues asusta al 3%, llegan a causar estrés e incertidumbre al 15% y a un 28% le llega a distraer bastante o mucho.

En este sentido, en Galicia el 47% de los encuestados cree muy necesario recibir formación sobre la tecnología que incorpora el vehículo y el 50% cree que es bastante necesario.

No obstante, los conductores gallegos son de media los que más conocimiento tienen de las nuevas tecnologías de los vehículos y también son quienes más las usan. En concreto, el 72% de los conductores gallegos encuestados afirma conocer el sistema de asistencia de frenada, frente al 59% que se registra en la Comunidad Valenciana en relación a este asunto. Asimismo, el EPS o Control de Electrónico de Estabilidad es conocido por un 63% de los conductores gallegos, frente al 48% de Canarias y Cataluña. No obstante, el 55% de los conductores gallegos no sabe si su vehículo incorpora el EPS y el 52% no sabe cómo funciona.

Además, los gallegos son quienes hacen un mayor uso de estas nuevas tecnologías en comparación con el resto de comunidades autónomas. Así, los conductores gallegos son quienes más utilizan el sistema de marcación de números de teléfono por voz (56%) y el sistema de control de tracción (50%), entre otros.