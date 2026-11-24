El Foro bp de Energía y Sostenibilidad 2026 ha abordado los desafíos de la transición energética europea en un contexto de incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y cambios en las cadenas de suministro.



En este escenario, los participantes destacaron la importancia de compatibilizar la descarbonización con la competitividad empresarial, la seguridad estratégica y la asequibilidad de la energía para los hogares, con la coordinación europea y la estabilidad regulatoria como elementos clave.

En relación con la autonomía estratégica, los participantes señalaron que ganar resiliencia podría depender menos de reducir los vínculos comerciales y más de identificar cuáles conviene preservar y en qué ámbitos Europa y España mantienen ventajas competitivas.

Ante las crisis de precios recurrentes, apuntaron a la necesidad de plantear respuestas estructurales y de largo plazo que permitan reducir la vulnerabilidad en lugar de limitarse a compensarla.

Madrid, 24 de noviembre de 2026 - La Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas celebró el pasado 20 de octubre, en su campus de Chamartín, el Foro bp de Energía y Sostenibilidad 2026, bajo el título “La transición energética ante el nuevo desorden mundial: resiliencia e incertidumbre”. El encuentro fue presentado por Olvido Moraleda, presidenta de bp España, junto a Pedro Linares y José Carlos Romero, directores de la Cátedra.



El foro puso de manifiesto que la transición energética se diseñó en un mundo de mercados abiertos, energía relativamente barata y cooperación internacional, y hoy avanza en un escenario de tensiones comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro e incertidumbre. En este nuevo contexto, la seguridad de suministro, la competitividad y la protección de hogares e industria adquieren peso junto a la descarbonización. Ante este nuevo escenario, los participantes señalaron la conveniencia de reforzar la coordinación a nivel europeo, tanto a corto como a largo plazo, con estabilidad y señales coherentes. Se apuntó también la posible utilidad de un mecanismo de solidaridad europeo.

En el ámbito de la autonomía estratégica y las cadenas de suministro, se señaló que producir en Europa todo lo que se necesita podría no ser realista, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las tecnologías necesarias para la transición energética son más baratas si se importan del exterior, comprometiendo así la autonomía estratégica. Frente a esta situación, una alternativa sería identificar los nichos en los que Europa y España conservan ventajas competitivas, y valorar en qué eslabones de la cadena de valor conviene posicionarse. Se mencionó, además, la posibilidad de decidir qué capacidad industrial mantener por razones de seguridad, de desarrollar la economía circular para reducir la dependencia de materiales críticos y de aprovechar lo que ya existe: las refinerías podrían convertirse en plataformas para integrar combustibles renovables.

Otra de las cuestiones debatidas fue el coste de la diversificación. La búsqueda de proveedores alternativos puede encarecer el suministro, al menos en torno a un 10%, y penalizar a la primera empresa que lo hace. Se planteó que la financiación pública podría acompañar ese primer paso con garantías, compras agregadas o requisitos, y comunicar a la sociedad el coste que supone. También se señaló que la transformación podría necesitar apoyos no solo a la inversión, sino también a la operación.

La segunda parte del foro se centró en las medidas de protección frente a las crisis energéticas, que tienden a repetirse. En este ámbito, se destacó la necesidad de disponer de una protección a corto plazo adecuada: una vez perdida la industria, es muy difícil recuperarla. Junto a las medidas coyunturales, cuyo coste se ha estimado en torno a un 0,5% del PIB, el foro valoró respuestas que podrían reducir la vulnerabilidad en lugar de compensarla: el ahorro energético, el autoconsumo, las comunidades energéticas, las zonas de aceleración renovable o el acceso a redes. Se planteó también la opción de vincular las ayudas a compromisos que reduzcan la vulnerabilidad futura de quien las recibe.

En el caso de España, se recordó que el país cuenta con una base industrial sólida, buena capacidad logística y abundante recurso renovable. Para que ese potencial se traduzca en inversión, se señaló la importancia de avanzar en el desarrollo de redes e infraestructura y, especialmente, en garantizar la estabilidad regulatoria. Se apuntó que la principal limitación no sería tanto la falta de capital como la disponibilidad de condiciones de financiación asequibles y certidumbre, para empresas y hogares.

Como reflexión final, el foro observó que la transición se plantea cada vez más en términos de soberanía, autonomía y competitividad. Este cambio de marco no resta relevancia a la descarbonización, aunque abre nuevas preguntas que podrían requerir coordinación entre administraciones, a escala europea y con aceptación social.

Las conclusiones completas se publicarán próximamente en la web de la Cátedra:

https://www.comillas.edu/catedras-de-investigacion/catedra-bp/

Notas al Editor

Foro de la Cátedra bp

El Foro Internacional es una actividad de la Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible, que consiste en una reunión anual para tratar temas de actualidad relacionados con la energía y el desarrollo sostenible de forma intensiva y con expertos reconocidos internacionalmente. La asistencia a este foro es por invitación y se celebra desde 2004.

Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible



bp España y la Universidad Pontificia Comillas crearon en 2002 la Cátedra bp para una Neutralidad Climática Sostenible, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI). La Cátedra tiene dos objetivos principales: el primero es crear y transferir conocimiento, investigando modelos energéticos sostenibles y divulgando los resultados a la sociedad. El segundo es ser un punto de encuentro para el debate, abierto a agentes con distintas sensibilidades, donde discutir los elementos de un modelo energético sostenible con libertad, objetividad y rigor.



Entre sus actividades figuran el Foro bp, los Espacios de Debate, el ciclo de conferencias Diálogos de energía y sostenibilidad y el Premio bp al mejor proyecto fin de grado o máster.



Para más información:

www.comillas.edu/catedras-de-investigacion/catedra-bp/