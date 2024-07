Bernard Looney, CEO de bp, visitó Madrid el pasado 8 de junio

En su visita estuvo acompañado por Giulia Chierchia, executive vice president strategy, sustainability and ventures; Emma Delaney, executive vice president customers and products; Anja-Isabel Dotzenrath, executive vice president gas and low carbon energy y William Lin, executive vice president regions, cities and solutions asi como del comité de dirección de bp España.



Andrés Guevara De La Vega y el equipo local tuvieron la oportunidad de presentarle el Plan estratégico para la compañía en el país además de aprovechar esta visita para que Bernand inaugurase y pudiera conocer de primera mano las nuevas oficinas centrales de bp en Madrid. Durante la visita, Bernard comentó que “bp españa es un ejemplo de la estrategia corporativa en acción”, y que con ella, España queda muy bien posicionada en el futuro de bp, subrayando los tres pilares en los que bp España se apoyará para liderar la transición energética: Bioenergía, en especial la apuesta por el aumento de producción de los combustibles sostenibles de aviación (SAF) producidos en la refinería de Castellón. Energías renovables con especial énfasis en la producción de hidrógeno verde para descarbonizar nuestra refinería, sectores termo-intensivos y la posibilidad de exportación. Electrificación de la movilidad con la ampliación del número de puntos de recarga apalancando nuestra red de estaciones de servicio.